Insurance Daily
Generali 2026 140 Χρόνια
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Στις 24 Σεπτεμβρίου το 4ο Συνέδριο Effective Dialogue

Η λεπτή γραμμή ανάμεσα στην ανατροπή και την κατάρρευση

Insurancedaily NewsroomInsurancedaily Newsroom|10/6/2026
Sofos Insurance
Στις 24 Σεπτεμβρίου το 4ο Συνέδριο Effective Dialogue

Η ερώτηση που πλανάται στα χείλη όλου του πλανήτη, είναι: πώς θα ξημερώσει η επόμενη ημέρα; Θα έχουμε νέο παγκόσμιο πόλεμο; Θα επιβιώσουμε στην κλιματική κρίση; Θα έχω δουλειά ή θα απολυθώ λόγω ΑΙ; Σε αυτές και σε άλλες ερωτήσεις θα προσπαθήσει να ρίξει φως το 4ο Συνέδριο Effective Dialogue και κυρίως να απαντήσει εάν, η διαγραφόμενη πορεία μας θα έχει θετική ή καταστροφική εξέλιξη.

Αυτή ακριβώς η αβεβαιότητα συμπυκνώνεται στο κεντρικό δίλημμα της εποχής: Disruption or Destruction. Θα είναι η ραγδαία τεχνολογική και κοινωνική ανατροπή το όχημα για μια βιώσιμη επανεκκίνηση ή το τελικό στάδιο μιας προδιαγεγραμμένης κατάρρευσης; Οι ανακατατάξεις στην παγκόσμια σκακιέρα θα φέρουν πρόοδο και ανάπτυξη ή θα θολώσουν περισσότερο το τοπίο; Σε έναν κόσμο γεμάτο θόρυβο, παραπληροφόρηση και «πράσινες» υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα, ο διάλογος δεν αποτελεί πλέον πολυτέλεια. Είναι η προϋπόθεση για να αναζητήσουμε την αλήθεια πίσω από τους αριθμούς και τα "greenwashing" αφηγήματα.

4ο Effective Dialogue: πιο επίκαιρο από ποτέ!

Το 4ο Συνέδριο Effective Dialogue επιστρέφει το 2026 ως μια πλατφόρμα ουσιαστικού διαλόγου και σύνθεσης απόψεων πέρα από κάθε σκοπιμότητα, φωτίζοντας τη λεπτή γραμμή ανάμεσα στη δημιουργική ανατροπή και τη συστημική αποδόμηση. Μετά το “Reality Check” και το “Crossroads” των προηγούμενων διοργανώσεων του Effective Dialogue, το συνέδριο του 2026 εστιάζει στο κρίσιμο σημείο όπου η καινοτομία, η βιωσιμότητα, η πολιτική και κοινωνική δυναμική οφείλουν να δώσουν απαντήσεις για το καλό της ανθρωπότητας.

Το Συνέδριο διοργανώνεται από τη Sympraxis & το Ελληνικό Ινστιτούτο Αποτελεσματικού Διαλόγου με τη συνεργασία του Stelios Philanthropic Foundation και την επιστημονική υποστήριξη του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Το φετινό πρόγραμμα εστιάζει σε φλέγοντα ζητήματα: όπως το greenwashing και η εταιρική φήμη, η επιχειρηματική ανθεκτικότητα, η διαφάνεια στα μεγάλα έργα, η ηθική της επικοινωνίας, η γεωπολιτική της βιωσιμότητας. Στο πλαίσιο αυτό, το ακαδημαϊκό πάνελ του Πανεπιστημίου θα φωτίσει τις εξελίξεις στη γεωπολιτική σκακιέρα, ενώ η εκδήλωση θα φιλοξενήσει επίσης τον διεθνή Brand Strategist Peter Economides, την παρουσίαση της έρευνας της διαΝΕΟσις για την Τεχνητή Νοημοσύνη, καθώς και τις τοποθετήσεις γυναικών πρέσβειρών για τη βιωσιμότητα στα κέντρα αποφάσεων.

Το 4ο Effective Dialogue 2026 απευθύνεται σε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, σε επιχειρήσεις, θεσμούς, ακαδημαϊκή κοινότητα και ενεργούς πολίτες. Σας καλούμε να συμμετέχετε για να συμπράξετε και να αποτελέσετε οργανικό μέλος μιας ανοιχτής πλατφόρμας σκέψης, διαμόρφωσης ιδεών και διαλόγου παίρνοντας θέση: ανατροπή ή κατάρρευση;



#Διανεοσις#Stelios Philanthropic Foundation#Sympraxis#Διανεοσις#Ελληνικό Ινστιτούτο Αποτελεσματικού Διαλόγου#Disruption#Διεθνή#Εκδήλωση#Πολιτική
Designia
Medifirst

Σχόλια

Φόρτωση...
HDI
Top 5 Trending
«Ξεκινώ Επιχειρηματικά»: Ποσά & οδηγίες για τις επιδοτήσεις ασφαλιστών
Ασφαλιστικές Ειδήσεις

«Ξεκινώ Επιχειρηματικά»: Ποσά & οδηγίες για τις επιδοτήσεις ασφαλιστών

Ασφαλιστικές Ειδήσεις
NN Hellas: Η κουλτούρα που οδήγησε στο ιστορικό milestone του €1 δισ.
Συνεντεύξεις
Τα “συν” και τα “πλην” των ασφαλιστών
Διαμεσολάβηση
Οι 15 μεσίτες και πράκτορες με το μεγαλύτερο κύκλο εργασιών (2025)
natcat summit
Η τοπική αυτοδιοίκηση και η ιδιωτική ασφάλιση στο επίκεντρο
Syndea
Newsletter

Η ενημέρωση που κάνει τη διαφορά

Αναλύσεις, εξελίξεις και αποκλειστικά νέα της ασφαλιστικής αγοράς, κάθε μέρα στο inbox σας.

Δεν spamάρουμεΑπεγγραφή ανά πάσα στιγμή+11.000 Εγγεγραμένοι επαγγελματίες

Σχετικά Άρθρα

Interasco: Στόχος τα 100 εκατ. ευρώ παραγωγής έως το 2031

Interasco: Στόχος τα 100 εκατ. ευρώ παραγωγής έως το 2031

Nέο νομοθετικό πλαίσιο για τα πλαστά έργων τέχνης

Nέο νομοθετικό πλαίσιο για τα πλαστά έργων τέχνης

Consolidation game: Ποιοι κυριαρχούν στην Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση

Consolidation game: Ποιοι κυριαρχούν στην Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση

Εθνική Ασφαλιστική: Beyond the Regulations

Εθνική Ασφαλιστική: Beyond the Regulations

Δωρεά από την ΕΘΝΙΚΗ Ασφαλιστική στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

Δωρεά από την ΕΘΝΙΚΗ Ασφαλιστική στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

Anytime: Ανεβάζει ρυθμούς στη Ρουμανία

Anytime: Ανεβάζει ρυθμούς στη Ρουμανία

Groupama: Αύξηση παραγωγής 6,7% το 2025

Groupama: Αύξηση παραγωγής 6,7% το 2025

Ιστορικό ρεκόρ έχει πετύχει η Ελλάδα στη μείωση χρέους

Ιστορικό ρεκόρ έχει πετύχει η Ελλάδα στη μείωση χρέους

Δικτυακό περιεχόμενο

MORAX MEDIA NETWORK

NN Hellas: Η κουλτούρα που οδήγησε στο ιστορικό milestone του €1 δισ.Insurance Daily

NN Hellas: Η κουλτούρα που οδήγησε στο ιστορικό milestone του €1 δισ.

Κορυφαία διάκριση για την AbbVie: 2η θέση στη λίστα Best WorkplacesEthica

Κορυφαία διάκριση για την AbbVie: 2η θέση στη λίστα Best Workplaces

Οι 15 μεσίτες και πράκτορες με το μεγαλύτερο κύκλο εργασιών (2025)Insurance Daily

Οι 15 μεσίτες και πράκτορες με το μεγαλύτερο κύκλο εργασιών (2025)

XM: Πρωτιά για το εργασιακό περιβάλλον του Ομίλου στα Best WorkplacesEthica

XM: Πρωτιά για το εργασιακό περιβάλλον του Ομίλου στα Best Workplaces

«Ξεκινώ Επιχειρηματικά»: Ποσά & οδηγίες για τις επιδοτήσεις ασφαλιστώνInsurance Daily

«Ξεκινώ Επιχειρηματικά»: Ποσά & οδηγίες για τις επιδοτήσεις ασφαλιστών

Περιβαλλοντικές δράσεις από Avant Mar και Grivalia HospitalityEthica

Περιβαλλοντικές δράσεις από Avant Mar και Grivalia Hospitality

Τα “συν” και τα “πλην” των ασφαλιστώνInsurance Daily

Τα “συν” και τα “πλην” των ασφαλιστών

Η ελληνική τσιμεντοβιομηχανία πρωταγωνιστής στην πράσινη μετάβασηEthica

Η ελληνική τσιμεντοβιομηχανία πρωταγωνιστής στην πράσινη μετάβαση