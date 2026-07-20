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Στις φλόγες ο Καναδάς

Σε αρκετές περιοχές έχουν εκδοθεί προειδοποιήσεις για επικίνδυνη ποιότητα αέρα

Insurancedaily NewsroomInsurancedaily Newsroom|20/7/2026
Athinaiki
Στις φλόγες ο Καναδάς

Ο Καναδάς αντιμετωπίζει ξανά μια ιδιαίτερα έντονη περίοδο πυρκαγιών, με εκατοντάδες ενεργές εστίες κυρίως στις επαρχίες Ontario, Manitoba και Saskatchewan. Οι πολίτες έχουν περιορίσει τις μετακινήσεις τους και έχει αρχίσει η διανομή ειδικών μασκών για την αντιμετώπιση των αναπνευστικών προβλημάτων από τη ρύπανση που έχει προκληθεί από τους πυκνούς καπνούς. Οι καπνοί από τις πυρκαγιές έχουν εξαπλωθεί σε μεγάλο μέρος της ανατολικής Βόρειας Αμερικής, επηρεάζοντας τόσο τον Καναδά όσο και πολλές πολιτείες των ΗΠΑ.

Σε αρκετές περιοχές έχουν εκδοθεί προειδοποιήσεις για επικίνδυνη ποιότητα αέρα. Εκατομμύρια άνθρωποι στον Καναδά και στις ΗΠΑ έχουν επηρεαστεί από την υποβάθμιση της ποιότητας του αέρα λόγω του καπνού, γεγονός που έχει οδηγήσει σε ακυρώσεις υπαίθριων εκδηλώσεων και αυξημένες εισαγωγές στα νοσοκομεία για αναπνευστικά προβλήματα. Πάνω από 900 ενεργές πυρκαγιές έχουν καταγραφεί, ενώ έχουν καεί περισσότερα από 29 εκατομμύρια στρέμματα γης.

Οι πυρκαγιές συνεχίζουν να προκαλούν διακοπές στις μεταφορές, στις σιδηροδρομικές γραμμές και σε μεταλλευτικές δραστηριότητες, αυξάνοντας το οικονομικό κόστος για τις τοπικές κοινωνίες και τις επιχειρήσεις.

Μεγάλες πυρκαγιές καταγράφηκαν και το 2025 στον Καναδά. Οι ασφαλισμένες ζημιές από τις μεγάλες πυρκαγιές του 2025 στις Manitoba και Saskatchewan πλησίασαν τα 300 εκατ. καναδικά δολάρια, ενώ μόνο το σύμπλεγμα πυρκαγιών γύρω από το Flin Flon αντιστοιχούσε σε περίπου 249 εκατ. δολάρια ασφαλισμένων αποζημιώσεων.

#Ηπα#Καναδάς
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