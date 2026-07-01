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Ν. Κεραμέως: "Ανοιχτά" ΤΕΑ, φορητότητα και κίνητρα ασφάλισης

Οι 10 αλλαγές που φέρνει στα ΤΕΑ το ν/σ που θα τεθεί σε διαβούλευση

Βίκυ ΓερασίμουΒίκυ Γερασίμου|1/7/2026
Groumama Ασφάλεια Αυτοκινήτου
Ν. Κεραμέως: "Ανοιχτά" ΤΕΑ, φορητότητα και κίνητρα ασφάλισης

Αλλαγές έρχονται στα ΤΕΑ με νομοσχέδιο που θα τεθεί μέσα στις επόμενες μέρες σε διαβούλευση, το οποίο προβλέπει την ίδρυση “Ανοιχτών ΤΕΑ”, απλούστευση των διαδικασιών, παροχή περισσότερων φορολογικών κινήτρων, προγράμματα υγείας μέσα από τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης, φορητότητα δικαιωμάτων των ασφαλισμένων και θέσπιση Ομαδικού Ασφαλιστικό Προϊόν Επαγγελματικής Συνταξιοδότησης που θα παρέχεται από ασφαλιστικές.

Το σχέδιο νόμου «Βελτίωση του πλαισίου επαγγελματικής ασφάλισης: Περισσότερες δυνατότητες για εργαζόμενους και επιχειρήσεις» παρουσιάστηκε από την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, την Υφυπουργό Εργασίας Άννα Ευθυμίου και τον Γενικό Γραμματέα Κοινωνικής Ασφάλισης Κωνσταντίνο Τσαγκαρόπουλο.

Σύμφωνα με το υπουργείο “το νέο πλαίσιο θα επιτρέψει μεγαλύτερη ευελιξία, θα ενισχύσει την προστασία του θεσμού και θα καταστήσει την επαγγελματική ασφάλιση πιο ελκυστική για ασφαλισμένους και επιχειρήσεις”.

Το νομοσχέδιο προβλέπει:

  1. Εισαγωγή των Ανοιχτών Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης, ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση μικρότερων επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών στην επαγγελματική ασφάλιση. Τα Ανοιχτά ΤΕΑ θα λαμβάνουν άδεια λειτουργίας από την Τράπεζα της Ελλάδος και θα μπορούν να δέχονται απλά και γρήγορα νέες επιχειρήσεις, συλλογικούς φορείς και συνδικαλιστικές οργανώσεις χωρίς προηγούμενη εποπτική έγκριση.

  2. Εξορθολογισμό φορολογικού πλαισίου. Βελτιώνονται τα φορολογικά κίνητρα με αποσύνδεση από τα έτη ασφάλισης και σύνδεση με την ηλικία του ασφαλισμένου,

  3. Καταργείται η φορολογική ποινή όσων εργαζομένων αποφασίζουν να εισέλθουν στην επαγγελματική ασφάλιση σε μεγαλύτερη ηλικία,

  4. Παροχή προγραμμάτων υγείας από τα ΤΕΑ.

  • Δημιουργία νέου προϊόντος επαγγελματικής ασφάλισης. Θεσπίζεται το Ομαδικό Ασφαλιστικό Προϊόν Επαγγελματικής Συνταξιοδότησης (ΟΑΠΕΣ), το οποίο θα εκδίδεται από τις ασφαλιστικές εταιρείες και θα παρέχει ισοδύναμη προστασία των δικαιωμάτων των ασφαλισμένων με τα προγράμματα των ΤΕΑ.

  • πλήρη φορητότητα των δικαιωμάτων των ασφαλισμένων, ώστε η αλλαγή εργασίας ή επαγγελματικής κατάστασης να μην οδηγεί σε απώλεια ή αποδυνάμωση κατοχυρωμένων δικαιωμάτων.

  • Οριζόντια ενίσχυση της διαφάνειας. Όπως ήδη ισχύει στα ΤΕΑ θεσπίζονται και για τα ΟΑΠΕΣ υποχρεώσεις καταχώρισής τους σε δημόσιο μητρώο, κανόνες ορθής διανομής του προϊόντος, πρόληψη συγκρούσεων συμφερόντων, υποχρέωση περιοδικής ενημέρωσης των ασφαλισμένων για την πορεία των επενδύσεών τους

  • Προστασία των ανέργων με δυνατότητα παραμονής στην επαγγελματική ασφάλιση.

  • Αναβάθμιση του επενδυτικού πλαισίου των παρόχων προϊόντων επαγγελματικής ασφάλισης.

  • Δικαίωμα ενημέρωσης των ασφαλισμένων για την επένδυσή τους.


    • #Νίκη Κεραμέως#Τεα
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