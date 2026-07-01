Ν. Κεραμέως: "Ανοιχτά" ΤΕΑ, φορητότητα και κίνητρα ασφάλισης

Αλλαγές έρχονται στα ΤΕΑ με νομοσχέδιο που θα τεθεί μέσα στις επόμενες μέρες σε διαβούλευση, το οποίο προβλέπει την ίδρυση “Ανοιχτών ΤΕΑ”, απλούστευση των διαδικασιών, παροχή περισσότερων φορολογικών κινήτρων, προγράμματα υγείας μέσα από τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης, φορητότητα δικαιωμάτων των ασφαλισμένων και θέσπιση Ομαδικού Ασφαλιστικό Προϊόν Επαγγελματικής Συνταξιοδότησης που θα παρέχεται από ασφαλιστικές.

Το σχέδιο νόμου «Βελτίωση του πλαισίου επαγγελματικής ασφάλισης: Περισσότερες δυνατότητες για εργαζόμενους και επιχειρήσεις» παρουσιάστηκε από την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, την Υφυπουργό Εργασίας Άννα Ευθυμίου και τον Γενικό Γραμματέα Κοινωνικής Ασφάλισης Κωνσταντίνο Τσαγκαρόπουλο.

Σύμφωνα με το υπουργείο “το νέο πλαίσιο θα επιτρέψει μεγαλύτερη ευελιξία, θα ενισχύσει την προστασία του θεσμού και θα καταστήσει την επαγγελματική ασφάλιση πιο ελκυστική για ασφαλισμένους και επιχειρήσεις”.

Το νομοσχέδιο προβλέπει: