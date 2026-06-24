Αναγκαία η ανάληψη υψηλότερου επενδυτικού ρίσκου από τα ΤΕΑ

Την ανάγκη διαμόρφωσης ενός θεσμικού πλαισίου που θα επιτρέπει την ανάληψη υψηλότερου επενδυτικού ρίσκου από τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ), προκειμένου να επιτυγχάνουν καλύτερες μακροπρόθεσμες αποδόσεις, επισημαίνουν ανώτατα στελέχη της ασφαλιστικής αγοράς.

Όπως αναφέρουν, στο πλαίσιο της ισότιμης μεταχείρισης όλων των επενδυτικών οργανισμών και μηχανισμών που εντάσσονται στον δεύτερο πυλώνα ασφάλισης, είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί ότι τα διαθέσιμα των Ταμείων θα μπορούν να τοποθετούνται με επενδυτικό ορίζοντα που θα επιτρέπει την επίτευξη υψηλότερων αποδόσεων. Με τον τρόπο αυτό θα ενισχυθεί η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος της χώρας και θα δημιουργηθούν μεγαλύτερα αποθεματικά προς όφελος των ασφαλισμένων.

Στο πλαίσιο αυτό, προσθέτουν ότι ο ρόλος των ασφαλιστικών εταιρειών μέσω των ομαδικών συνταξιοδοτικών προγραμμάτων του δεύτερου πυλώνα ασφάλισης είναι ιδιαίτερα σημαντικός. Η συμπληρωματική λειτουργία των συγκεκριμένων σχημάτων μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στην ενίσχυση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, προσφέροντας πρόσθετες πηγές συνταξιοδοτικού εισοδήματος για τους εργαζομένους και μειώνοντας σταδιακά τις πιέσεις που δέχεται ο πρώτος πυλώνας, τονίζουν χαρακτηριστικά τα ίδια στελέχη.

Παράγοντες της αγοράς επισημαίνουν ότι η διεθνής εμπειρία έχει αποδείξει πως τα επαγγελματικά ταμεία, όταν διαθέτουν επαρκή ευελιξία στην επενδυτική τους πολιτική και λειτουργούν υπό αυστηρούς κανόνες εποπτείας και διαφάνειας, μπορούν να πετυχαίνουν σημαντικά υψηλότερες αποδόσεις σε βάθος χρόνου. Οι αποδόσεις αυτές μεταφράζονται σε μεγαλύτερες συνταξιοδοτικές παροχές για τους ασφαλισμένους, ενισχύοντας παράλληλα την εμπιστοσύνη των πολιτών προς τους θεσμούς της συμπληρωματικής ασφάλισης.

Την ίδια στιγμή, υπογραμμίζουν ότι η περαιτέρω ανάπτυξη του δεύτερου πυλώνα μπορεί να λειτουργήσει ως μοχλός ενίσχυσης της εγχώριας κεφαλαιαγοράς και της πραγματικής οικονομίας. Η συγκέντρωση μακροπρόθεσμων αποταμιευτικών κεφαλαίων δημιουργεί τις προϋποθέσεις για αυξημένες επενδύσεις σε επιχειρήσεις, υποδομές και αναπτυξιακά έργα, συμβάλλοντας τόσο στην οικονομική μεγέθυνση όσο και στη δημιουργία πρόσθετης αξίας για τους ασφαλισμένους και την εθνική οικονομία συνολικά.