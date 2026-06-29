Υπερήφανος χορηγός η ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική

Άκρως επιτυχημένη ήταν η συμμετοχή του “Flandy” ο οποίος πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στο WRC Ράλλυ Ακρόπολις 2026, έχοντας ως συνοδηγό του τον πολύπειρο Κώστα Στεφανή, καθώς κατέλαβαν την 3η θέση στην κατηγορία WRC3 —το παγκόσμιο πρωτάθλημα για αυτοκίνητα προδιαγραφών Rally3.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστικής Νικόλαος Μακρόπουλος, συνεχάρη το πλήρωμα και δήλωσε:
«Θέλω να συγχαρώ το πλήρωμα για την ιδιαίτερα επιτυχημένη παρουσία των “Flandy” και Στεφανή, οι οποίοι με το Ford Fiesta Rally3 που έφερε το λογότυπο της εταιρείας μας, έφτασε στον τερματισμό του εξαιρετικά απαιτητικού Ράλλυ Ακρόπολις σημειώνοντας ένα σπουδαίο αποτέλεσμα.»
Σχόλια
«Ξεκινώ Επιχειρηματικά»: Ποσά & οδηγίες για τις επιδοτήσεις ασφαλιστών
Η ενημέρωση που κάνει τη διαφορά
Αναλύσεις, εξελίξεις και αποκλειστικά νέα της ασφαλιστικής αγοράς, κάθε μέρα στο inbox σας.