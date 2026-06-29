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Υπερήφανος χορηγός η ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική

Στο βάθρο του Ράλλυ Ακρόπολις 2026 οι "Flandy" και Κώστας Στεφανής

Insurancedaily NewsroomInsurancedaily Newsroom|29/6/2026
Athinaiki
Υπερήφανος χορηγός η ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική

Άκρως επιτυχημένη ήταν η συμμετοχή του “Flandy” ο οποίος πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στο WRC Ράλλυ Ακρόπολις 2026, έχοντας ως συνοδηγό του τον πολύπειρο Κώστα Στεφανή, καθώς κατέλαβαν την 3η θέση στην κατηγορία WRC3 —το παγκόσμιο πρωτάθλημα για αυτοκίνητα προδιαγραφών Rally3.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστικής Νικόλαος Μακρόπουλος, συνεχάρη το πλήρωμα και δήλωσε:

«Θέλω να συγχαρώ το πλήρωμα για την ιδιαίτερα επιτυχημένη παρουσία των “Flandy” και Στεφανή, οι οποίοι με το Ford Fiesta Rally3 που έφερε το λογότυπο της εταιρείας μας, έφτασε στον τερματισμό του εξαιρετικά απαιτητικού Ράλλυ Ακρόπολις σημειώνοντας ένα σπουδαίο αποτέλεσμα.»

#Ford#Αυτοκίνητα
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