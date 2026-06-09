1 στους 3 φτωχότερους έχει ανεκπλήρωτες ανάγκες υγείας

Η Ελλάδα κατατάσσεται στις τελευταίες θέσεις της ευρωπαϊκής ένωσης αναφορικά με τη δημόσια δαπάνη για την υγεία, όπως και στο επίπεδο της μακροχρόνιας φροντίδας των ασθενών. Επιπλέον, τα φτωχότερα νοικοκυριά εμφανίζουν χειρότερους δείκτες υγείας, περισσότερα χρόνια νοσήματα και μεγαλύτερες ακάλυπτες ιατρικές ανάγκες, με εντυπωσιακά αυξημένη ιδιωτική δαπάνη για την υγεία.
Η νέα μελέτη του ΙΟΒΕ που καταγράφει τις ανισότητες στην καθημερινότητα των Ελλήνων πολιτών σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής τους δείχνει και πόσο σημαντικές είναι οι ανισότητες στον τομέα της υγείας οι οποίες επικεντρώνονται σε τρεις κυρίως άξονες. Οι άξονες αυτοί αφορούν την κατάσταση της υγείας του νοικοκυριού, την (συνολική) δημόσια χρηματοδότηση της υγείας, που λόγω υποχρηματοδότησης, «φουσκώνει» την ιδιωτική δαπάνη υγείας και το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων αναγκών υγείας στα νοικοκυριά.
Όπως επισημαίνει ο Αντώνης Μαυρόπουλος ανώτερος ερευνητής του ΙΟΒΕ, καταρχάς, οι πολίτες με χαμηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημα, τα φτωχότερα δηλαδή νοικοκυριά, έχουν χειρότερη υγεία γενικά και εμφανίζουν περισσότερα χρόνια νοσήματα- κάτι που οφείλεται σε μία πληθώρα παραγόντων όπως είναι η πολύ βαριά εργασία, η πιο ανθυγιεινή διατροφή, το αλκοόλ, το κάπνισμα και άλλοι παράγοντες. Τα χρόνια νοσήματα αφορούν το 30% των ατόμων στο χαμηλότερο εισοδηματικό τεταρτημόρια έναντι του 18% στο υψηλότερο τεταρτημόριο, ενώ οι οικονομικές ανισότητες που μεταφράζονται σε σημαντικές διαφορές στην κατάσταση υγείας αποτυπώνονται και στο προσδόκιμο της υγιούς ζωής.
Ο δεύτερος πυλώνας αφορά τις ανεκπλήρωτες ανάγκες υγείας όπου και εδώ διαπιστώνεται ότι τα άτομα που ανήκουν στα φτωχότερα νοικοκυριά έχουν πολύ περισσότερες ανεκπλήρωτες ανάγκες υγείας. Συγκεκριμένα το 32% των ατόμων στο χαμηλότερο εισοδηματικό τεταρτημόριο δηλώνει ανεκπλήρωτες ανάγκες υγείας έναντι του 10% στο υψηλότερο τεταρτημόριο.
Ο τρίτος πυλώνας αφορά την δημόσια χρηματοδότηση για την υγεία όπου στην Ελλάδα είμαστε πολύ χαμηλότερα σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρώπης, με αποτέλεσμα η χώρα μας να καταγράφει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά ιδιωτικών δαπανών υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Είναι άλλωστε κοινό μυστικό ότι ενώ η ιδιωτική δαπάνη για την υγεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση κυμαίνεται κοντά στο 15% στην Ελλάδα έχει εκτιναχθεί και είναι τουλάχιστον 35% εντελώς εκτός των ευρωπαϊκών ανάλογων ποσοστών. Μέσα στις ιδιωτικές δαπάνες για την υγεία είναι φυσικά και τα ασφαλιστήρια συμβόλαια υγείας τα οποία καλύπτονται από την τσέπη των ασφαλισμένων με τα παλιά ισόβια ασφαλιστήρια υγείας να έχουν καταστεί εξαιρετικά «τσουχτερά» τα τελευταία χρόνια, αφού το κόστος τους έχει τριπλασιαστεί έως τετραπλασιαστεί για τον ασφαλισμένο.
Γενικά στην δημόσια δαπάνη για την υγεία είμαστε στις χαμηλότερες θέσεις της λίστας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ εκεί που πραγματικά είμαστε ουραγοί είναι η μακροχρόνια φροντίδα των ασθενών. Στον τομέα της μακροχρόνιας φροντίδας των ασθενών, η Ελλάδα καταλαμβάνει την δεύτερη θέση από το τέλος, με χειρότερη επίδοση να έχει μόνο η Σλοβακία που βρίσκεται τελευταία στη λίστα, όπως επισημαίνει ο ανώτερος ερευνητής του ΙΟΒΕ Αντώνης Μαυρόπουλος.
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