1 στους 3 φτωχότερους έχει ανεκπλήρωτες ανάγκες υγείας

Η Ελλάδα κατατάσσεται στις τελευταίες θέσεις της ευρωπαϊκής ένωσης αναφορικά με τη δημόσια δαπάνη για την υγεία, όπως και στο επίπεδο της μακροχρόνιας φροντίδας των ασθενών. Επιπλέον, τα φτωχότερα νοικοκυριά εμφανίζουν χειρότερους δείκτες υγείας, περισσότερα χρόνια νοσήματα και μεγαλύτερες ακάλυπτες ιατρικές ανάγκες, με εντυπωσιακά αυξημένη ιδιωτική δαπάνη για την υγεία.

Η νέα μελέτη του ΙΟΒΕ που καταγράφει τις ανισότητες στην καθημερινότητα των Ελλήνων πολιτών σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής τους δείχνει και πόσο σημαντικές είναι οι ανισότητες στον τομέα της υγείας οι οποίες επικεντρώνονται σε τρεις κυρίως άξονες. Οι άξονες αυτοί αφορούν την κατάσταση της υγείας του νοικοκυριού, την (συνολική) δημόσια χρηματοδότηση της υγείας, που λόγω υποχρηματοδότησης, «φουσκώνει» την ιδιωτική δαπάνη υγείας και το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων αναγκών υγείας στα νοικοκυριά.

Όπως επισημαίνει ο Αντώνης Μαυρόπουλος ανώτερος ερευνητής του ΙΟΒΕ, καταρχάς, οι πολίτες με χαμηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημα, τα φτωχότερα δηλαδή νοικοκυριά, έχουν χειρότερη υγεία γενικά και εμφανίζουν περισσότερα χρόνια νοσήματα- κάτι που οφείλεται σε μία πληθώρα παραγόντων όπως είναι η πολύ βαριά εργασία, η πιο ανθυγιεινή διατροφή, το αλκοόλ, το κάπνισμα και άλλοι παράγοντες. Τα χρόνια νοσήματα αφορούν το 30% των ατόμων στο χαμηλότερο εισοδηματικό τεταρτημόρια έναντι του 18% στο υψηλότερο τεταρτημόριο, ενώ οι οικονομικές ανισότητες που μεταφράζονται σε σημαντικές διαφορές στην κατάσταση υγείας αποτυπώνονται και στο προσδόκιμο της υγιούς ζωής.

Ο δεύτερος πυλώνας αφορά τις ανεκπλήρωτες ανάγκες υγείας όπου και εδώ διαπιστώνεται ότι τα άτομα που ανήκουν στα φτωχότερα νοικοκυριά έχουν πολύ περισσότερες ανεκπλήρωτες ανάγκες υγείας. Συγκεκριμένα το 32% των ατόμων στο χαμηλότερο εισοδηματικό τεταρτημόριο δηλώνει ανεκπλήρωτες ανάγκες υγείας έναντι του 10% στο υψηλότερο τεταρτημόριο.