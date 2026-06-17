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Αυξημένο κατά 13 εκατ. ευρώ το ενεργητικό των ΤΕΑ

Τι δείχνουν τα στοιχεία του α' τριμήνου για το 2026

Insurancedaily NewsroomInsurancedaily Newsroom|17/6/2026
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Αυξημένο κατά 13 εκατ. ευρώ το ενεργητικό των ΤΕΑ

Αυξημένη κατά 13 εκατ. ευρώ είναι η συνολική αξία του ενεργητικού των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης - ΤΕΑ που διαμορφώθηκε στα 2.859 εκατ. ευρώ στο τέλος του α΄ τριμήνου του 2026.

Αναλυτικότερα, οι συνολικές καταθέσεις των Ταμείων παρέμειναν αμετάβλητες στα 96 εκατ. ευρώ στο τέλος του α΄ τριμήνου του 2026. Το ποσοστό των καταθέσεων επί του συνολικού ενεργητικού παρέμεινε αμετάβλητο έναντι του προηγούμενου τριμήνου στο 3,4%.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων των ΤΕΑ σε χρεωστικούς τίτλους αυξήθηκε στα 1.216 εκατ. ευρώ στο τέλος του α΄ τριμήνου του 2026, έναντι 1.184 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο. Η αύξηση της αξίας των τοποθετήσεων οφείλεται σε καθαρές αγορές ομολόγων του εσωτερικού και του εξωτερικού, η οποία αντισταθμίστηκε εν μέρει από μείωση των αποτιμήσεων στο σύνολο των ομολόγων. Το ποσοστό των χρεωστικών τίτλων επί του συνολικού ενεργητικού αυξήθηκε στο 42,5% το α΄ τρίμηνο, έναντι 41,6% το προηγούμενο τρίμηνο.

Πίνακας 1: Συγκεντρωτική Λογιστική Κατάσταση των Ταμείων (υπόλοιπα τέλους περιόδου σε εκατ. ευρώ)

 

Πίνακας 2: Καθαρές ροές τοποθετήσεων των Ταμείων (σε εκατ. ευρώ)

 

Διάγραμμα

 Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων αυξήθηκε στα 1.048 εκατ. ευρώ στο τέλος του α΄ τριμήνου του 2026, έναντι 1.035 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο. Η αύξηση της αξίας των τοποθετήσεων οφείλεται σε καθαρές αγορές μεριδίων του εσωτερικού και του εξωτερικού, η οποία αντισταθμίστηκε εν μέρει από μείωση των τιμών στο σύνολο των μεριδίων. Το ποσοστό των τοποθετήσεων σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων επί του συνόλου του ενεργητικού διαμορφώθηκε στο 36,7%, έναντι 36,4% το προηγούμενο τρίμηνο.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων σε μετοχές και λοιπά μέσα σρτα ΤΕΑ κυριότητας μειώθηκε στα 448 εκατ. ευρώ στο τέλος του α΄ τριμήνου του 2026, έναντι 463 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως σε μείωση των αποτιμήσεων του συνόλου των μετοχών. Το ποσοστό των τοποθετήσεων σε μετοχές επί του συνόλου του ενεργητικού μειώθηκε στο 15,7%, το α΄ τρίμηνο του 2026, έναντι 16,3% το προηγούμενο τρίμηνο.

#Τεα
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