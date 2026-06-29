Αύξηση 20% στο μέσο κόστος αποζημιώσεων στα πλοία

Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή που παρέλυσε τη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ, έχει προκαλέσει σοβαρές διαταραχές στις θαλάσσιες μεταφορές, στις αλυσίδες εφοδιασμού και στην αγορά ενέργειας. Γενικά το μέσο κόστος αποζημιώσεων για ζημιές στο κύτος και τις μηχανές μπορεί να αυξηθεί έως και 20% μέσα στην επόμενη πενταετία, ενώ ήδη το κόστος ανά πλοίο είναι περίπου 33% υψηλότερο σε σχέση με τα προ πανδημίας επίπεδα.

Σύμφωνα με έκθεση της Allianz περίπου 1.150 εμπορικά πλοία συνολικής αξίας (πλοία και φορτία) περίπου 125 δισ. δολαρίων παρέμεναν εντός του Περσικού Κόλπου, ενώ έως και 20.000 ναυτικοί επηρεάστηκαν από την αδυναμία ασφαλούς διέλευσης και την παρατεταμένη παραμονή τους στα πλοία. Οι ασφαλιστικές εταιρείες συνέχισαν να παρέχουν ασφαλιστική κάλυψη, αλλά με σημαντικά αυξημένα ασφάλιστρα πολεμικού κινδύνου, καθώς αυξήθηκαν οι απαιτήσεις αποζημίωσης για ζημιές από πυραύλους και drones σε πλοία και φορτία.

Οι αναλυτές της έκθεσης υποστηρίζουν πως ακόμη και αν τα Στενά ανοίξουν πλήρως, η επιστροφή της κυκλοφορίας στα προ κρίσης επίπεδα θα απαιτήσει ισχυρές διεθνείς εγγυήσεις ασφαλείας, ώστε οι πλοιοκτήτες να αισθανθούν ασφαλείς να επανέλθουν στις κανονικές διελεύσεις. Πριν από την κρίση, από τα Στενά διέρχονταν έως και 140 πλοία ημερησίως.

Η έκθεση προειδοποιεί επίσης ότι η κρίση στο Ορμούζ μπορεί να αποτελέσει σημείο καμπής για τη διεθνή ναυτιλία, καθώς ενισχύει την τάση επανασχεδιασμού των εφοδιαστικών αλυσίδων, με τις εταιρείες να δίνουν πλέον προτεραιότητα στην ανθεκτικότητα (resilience) αντί της μέγιστης αποδοτικότητας.