Με ρεκόρ κερδοφορίας έκλεισε το 1ο εξάμηνο για την Τράπεζα Πειραιώς. Η τράπεζα σημείωσε €0,47 κέρδη ανά μετοχή και συνολικό δείκτη κεφαλαίων 18,6%. Η παραγωγή ακαθάριστων εγγεγραμμένων ασφαλίστρων από την Εθνική Ασφαλιστική διαμορφώθηκε στα €424 εκατ. στο εξάμηνο, αυξημένη κατά 7% ετησίως και τα καθαρά έσοδα από υπηρεσίες αυξήθηκαν στα €251 εκατ. στο 2ο τρίμηνο, με την Εθνική Ασφαλιστική να ηγείται της αύξησης.

Γενικά η Πειραιώς παρουσίασε ισχυρή επίδοση στο πρώτο εξάμηνο του 2026, επιτυγχάνοντας απόδοση ιδίων κεφαλαίων 16%, με αυξημένα ενσώματα κεφάλαια ανά μετοχή στα €6,3. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου, δήλωσε ότι “η επίδοση της Εθνικής Ασφαλιστικής υπερέβη τους στόχους, με τα ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα να αυξάνονται κατά 7% ετησίως, στα €0,4 δισ. στο πρώτο εξάμηνο.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 4% ετησίως εξαιτίας της ισχυρής ανάπτυξης του ενεργητικού. Τα έσοδα από υπηρεσίες συνέχισαν να κερδίζουν έδαφος, υποστηριζόμενα από την Εθνική Ασφαλιστική, τη διαχείριση κεφαλαίων πελατών, την τραπεζοασφάλιση και τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες, και πλέον αντιπροσωπεύουν το 32% των συνολικών εσόδων, καταδεικνύοντας την επιτυχημένη εξέλιξη της Πειραιώς σε Όμιλο χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.



Τα έσοδα από υπηρεσίες παρουσίασαν ισχυρή επίδοση, καθώς διαμορφώθηκαν στα €251 εκατ. το 2ο τρίμηνο 2026, αυξημένα κατά 19% σε τριμηνιαία βάση και κατά 52% σε ετήσια, καθώς η συνεισφορά της Εθνικής Ασφαλιστικής στο μίγμα αυξάνεται. Οι προμήθειες από χρηματοδοτικές δραστηριότητες είχαν εξαιρετική επίδοση στο τρίμηνο, ενισχυμένες από περίπου €10 εκατ. μη επαναλαμβανόμενα έσοδα, σχετικά με χρηματοδότηση έργων που εντάχθηκαν στο Ταμείο Ανάκαμψης, καθώς το πρόγραμμα πλησιάζει στο τελικό στάδιο. Η διαχείριση κεφαλαίων πελατών και η τραπεζοασφάλιση παρουσίασαν ισχυρή επίδοση. Τα έσοδα από υπηρεσίες ως ποσοστό του ενεργητικού διαμορφώθηκαν στο 1,1% στο τρίμηνο, το υψηλότερο επίπεδο της αγοράς, ενώ συνέβαλαν κατά 32% στα καθαρά έσοδα.