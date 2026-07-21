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Be.Brokers: Νέο στέλεχος ο Γιώργος Κοντογιάννης

Αναλαμβάνει Διευθυντής Κλάδου Ζωής, Υγείας και Ομαδικών Ασφαλίσεων στην Be.Brokers

Insurancedaily NewsroomInsurancedaily Newsroom|21/7/2026
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Be.Brokers: Νέο στέλεχος ο Γιώργος Κοντογιάννης

Η Be.Brokers καλωσορίζει στη διοικητική της ομάδα τον κ. Γιώργο Κοντογιάννη, ο οποίος αναλαμβάνει τη Διεύθυνση του Κλάδου Ζωής, Υγείας και Ομαδικών Ασφαλίσεων.

Με εμπειρία 15+ ετών σε αντίστοιχες θέσεις ευθύνης στον χώρο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, ο κ. Κοντογιάννης διαθέτει βαθιά γνώση της αγοράς και των αναγκών τόσο των συνεργατών όσο και των πελατών.

Η ένταξή του έρχεται να υποστηρίξει την ευρύτερη προσπάθεια της Be.Brokers για την ενίσχυση της διοικητικής της δομής και την περαιτέρω ανάπτυξη των υπηρεσιών της στους τομείς Ζωής, Υγείας και Ομαδικών Ασφαλίσεων.

Ο κ. Γιάννης Μπράβος, Διευθύνων Σύμβουλος της Be.Brokers, δήλωσε:

«Συνεχίζουμε να ενισχύουμε την οργανωτική μας δομή στο πλαίσιο της διαρκούς βελτίωσης των υπηρεσιών μας, αλλά και για να ανταπεξέλθουμε στην αυξημένη ζήτηση των συνεργατών. Με την επιλογή του Γιώργου Κοντογιάννη στοχεύουμε σε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στον κλάδο Ζωής και Υγείας καθώς η Be.Brokers συγκαταλέγεται ήδη στις 3 μεγαλύτερες πρακτοριακές εταιρίες της ασφαλιστικής αγοράς. Η εμπειρία του, η γνώση της αγοράς και ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζει τις ανάγκες των συνεργατών, θα συμβάλουν ουσιαστικά στον στόχο μας να ξεχωρίσουμε προσφέροντας τις καλύτερες υπηρεσίες.»

Από την πλευρά του, ο κ. Γιώργος Κοντογιάννης ανέφερε:

«Η Be.Brokers είναι μια εταιρεία με σημαντικό χαρτοφυλάκιο και ένα μεγάλο, δυναμικό δίκτυο Συνεργατών. Έχουμε μπροστά μας πολλές δυνατότητες και μεγάλες προκλήσεις. Στόχος μας είναι να στηρίξουμε ακόμη περισσότερο το δίκτυό μας και να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις ώστε η Be.Brokers να συνεχίσει να πρωταγωνιστεί στον Κλάδο Ζωής και Υγείας.»

 

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