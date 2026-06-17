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Χάκερ υποστηρίζουν ότι "πήραν" 1 TB data από τη Novo Nordisk

Η ομάδα φέρεται να απαίτησε λύτρα ύψους 25 εκατομμυρίων δολαρίων από τη Novo Nordisk, ωστόσο η εταιρεία δεν προχώρησε σε πληρωμή

Insurancedaily NewsroomInsurancedaily Newsroom|17/6/2026
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Χάκερ υποστηρίζουν ότι "πήραν" 1 TB data από τη Novo Nordisk

Μία από τις μεγαλύτερες φαρμακευτικές εταιρείες στον κόσμο, η Novo Nordisk, βρίσκεται, σύμφωνα με διεθνή ειδησεογραφικά δίκτυα, στο επίκεντρο σοβαρής υπόθεσης κυβερνοασφάλειας, μετά τους ισχυρισμούς της ομάδας κυβερνοεκβιασμού FulcrumSec ότι απέκτησε πρόσβαση σε περισσότερα από 1 terabyte ευαίσθητων εταιρικών δεδομένων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ομάδας, οι δράστες παρέμειναν στα πληροφοριακά συστήματα της εταιρείας για περισσότερο από δύο μήνες, αποκτώντας πρόσβαση σε πηγαίο κώδικα, εσωτερικά έγγραφα, δεδομένα κλινικών δοκιμών, καθώς και πληροφορίες που σχετίζονται με εργαζομένους, γιατρούς και ασθενείς. Η FulcrumSec υποστηρίζει επίσης ότι απέσπασε στοιχεία για φάρμακα που βρίσκονται υπό ανάπτυξη και εσωτερικά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας.

Η ομάδα φέρεται να απαίτησε λύτρα ύψους 25 εκατομμυρίων δολαρίων από τη Novo Nordisk, ωστόσο η εταιρεία δεν προχώρησε σε πληρωμή. Ως αποτέλεσμα, οι χάκερ ανακοίνωσαν ότι εξετάζουν το ενδεχόμενο πώλησης μέρους των δεδομένων σε ιδιώτες αγοραστές.

Η υπόθεση αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τις αυξανόμενες απειλές που αντιμετωπίζουν οι μεγάλες επιχειρήσεις από οργανωμένες ομάδες κυβερνοεγκλήματος, οι οποίες στοχεύουν όχι μόνο οικονομικά οφέλη μέσω εκβιασμών, αλλά και την εμπορική αξία ευαίσθητων εταιρικών πληροφοριών

#Novo Nordisk#Διεθνή
Mega Brokers
Metropolitan

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