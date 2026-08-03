Με τον τραγικό αριθμό των απωλειών μετά και τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων να ανέρχεται σε 5 ανθρώπινες ζωές, ενεργά είναι ακόμα πύρινα μέτωπα στη Δυτική Αττική.

Το πρωί ήχησε 112 για τους κατοίκους σε Κανδήλι, Αγία Σκέπη και Μπότσικα Μεγάρων με την παρότρυνση να απομακρυνθούν προς τη Νέα Πέραμο.

Σύμφωνα με τον Κ. Συνολάκη, Καθηγητή Φυσικών Καταστροφών, πρέπει μετά από τις φωτιές να γίνει λεπτομερής ανάλυση για να καταλάβουμε τι μπορούσαμε να κάνουμε διαφορετικά.