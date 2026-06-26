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ΕΔΑ: Στο 6,2% ο δείκτης της ΕΛΣΤΑΤ για τις ασφαλίσεις υγείας

Σημαντική εικόνα για την εξέλιξη της τιμολόγησης των προγραμμάτων καταγράφεται μέσα από το δείκτη της ΕΔΑ που υπολογίζει την τριετία 2022, 2023 και 2024 παίρνοντας σαν έτος βάσης σύγκρισης το 2021=100

Βίκυ ΓερασίμουΒίκυ Γερασίμου|26/6/2026
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ΕΔΑ: Στο 6,2% ο δείκτης της ΕΛΣΤΑΤ για τις ασφαλίσεις υγείας

Στο 7,23% ανέρχεται με την επίδραση της ηλικίας ο Ετήσιος Δείκτης Αναπροσαρμογής μακροχρόνιων ασφαλίσεων υγείας (ΕΔΑ) για το έτος 2024 σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ και στο 6,24% γενικά στα προγράμματα υγείας.

Στην πράξη για τους ασφαλισμένους αυτό σημαίνει ότι το 2024 πλήρωσαν κατά το ποσοστό αυτό ακριβότερα ασφάλιστρα στα λεγόμενα προγράμματα υγείας. Ο συγκεκριμένος δείκτης ανακοινώνεται πρώτη φορά, προβλέπεται στον νόμο 5170 του 2025 και έρχεται να αντικαταστήσει τον παλιό δείκτη του ΙΟΒΕ, ενώ συνυπολογίζει:

  • τα όρια κάλυψης που προβλέπονται από τα προγράμματα ασφάλισης,

  • τα ποσά ενδεχόμενης συμμετοχής του ασφαλισμένου στο συνολικό κόστος,

  • τα συνολικά ποσά που καταβλήθηκαν από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις για κάθε περίπτωση αποζημίωσης,

  • τα ποσά των εκκρεμών αποζημιώσεων, τις ημερομηνίες αναγγελίας των ασφαλιστικών περιπτώσεων και το χρονικό σημείο αναφοράς των παραπάνω στοιχείων.

Χωρίς την επίδραση της ηλικίας η αύξηση του δείκτη για το 2024 περιορίζεται για τα μακροχρόνια στο 1,76% και γενικά στο 1,25%. Η ετήσια μεταβολή του δείκτη αναπροσαρμογής στις ετησίως ανανεούμενες συμβάσεις ασφάλισης υγείας με την επίδραση της ηλικίας, ήταν αύξηση 5,36%, ενώ χωρίς την επίδραση της ηλικίας αύξηση 0,79%.

Σημαντική εικόνα για την εξέλιξη της τιμολόγησης των προγραμμάτων καταγράφεται μέσα από το δείκτη της ΕΔΑ που υπολογίζει την τριετία 2022, 2023 και 2024 παίρνοντας σαν έτος βάσης σύγκρισης το 2021=100. Βλέποντας την εξέλιξη εκεί που υπολογίζεται η ηλικία στα ισόβια προγράμματα η τιμολόγηση από 100 το 2021 φτάνει το 140,29 το 2024 και χωρίς να υπολογίζεται η ηλικία ανέρχεται στο 119,94 το 2024. Εντελώς διαφορετική είναι η εικόνα στα ετησίως ανανεούμενα προγράμματα υγείας που υπολογίζοντας την ηλικία φτάνουν στο 117,64 και χωρίς την ηλικία στο 101,98.

#Ελστατ#Ιοβε#Ασφάλιστρα#Εδα
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