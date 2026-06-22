Την ανάγκη μετατόπισης του εθνικού σχεδιασμού από την αποκατάσταση των ζημιών στην οργανωμένη πρόληψη και τον περιορισμό της έκθεσης στους φυσικούς κινδύνους ανέδειξε η Εθνική Ασφαλιστική, κατά τη συμμετοχή της ως Platinum χορηγός στο 2ο NatCat Summit, το κορυφαίο συνέδριο για την ασφάλιση και τη διαχείριση των φυσικών καταστροφών.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, η εταιρεία έθεσε στο επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου την ανάγκη ενίσχυσης της ανθεκτικότητας της χώρας απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης, όχι μόνο ως εργαλείο διαχείρισης κινδύνων, αλλά και ως βασική προϋπόθεση για τη διατήρηση της οικονομικής και κοινωνικής σταθερότητας.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον περιορισμό του ασφαλιστικού κενού προστασίας (protection gap), το οποίο εξακολουθεί να αφήνει σημαντικό μέρος των πολιτών και των επιχειρήσεων εκτεθειμένο στις οικονομικές συνέπειες των ακραίων φυσικών φαινομένων. Παράλληλα, αναδείχθηκε η σημασία της ενίσχυσης της ασφαλιστικής προστασίας, της δημιουργίας ουσιαστικότερων κινήτρων πρόληψης και της καλύτερης κατανόησης των κινδύνων, ως βασικών προϋποθέσεων για τη θωράκιση της χώρας. Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Ασφαλιστικής και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ), κ. Δημήτρης Μαζαράκης: «Η απάντηση δεν είναι μόνο περισσότερη ασφάλιση. Η απάντηση είναι περισσότερη πρόληψη».

Παράλληλα, υπογραμμίστηκε η ανάγκη στενότερης συνεργασίας μεταξύ Πολιτείας, ασφαλιστικής αγοράς, αντασφαλιστών, επιχειρήσεων και επιστημονικής κοινότητας, με στόχο τη δημιουργία ενός πλαισίου που θα ενθαρρύνει την έγκαιρη παρέμβαση, θα περιορίζει την έκθεση στον κίνδυνο και θα ενισχύει την ανθεκτικότητα της χώρας σε βάθος χρόνου. Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Μαζαράκης επεσήμανε ότι η αποτελεσματική διαχείριση των φυσικών κινδύνων δεν κρίνεται μόνο από την ταχύτητα αποκατάστασης των ζημιών, αλλά κυρίως από την ικανότητα πρόληψης και περιορισμού των επιπτώσεών τους πριν αυτές εκδηλωθούν.