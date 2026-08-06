Σε ανακοίνωσή της η ERGO Hellas αναφέρει ότι "με αίσθημα ευθύνης απέναντι σε όσους πλήττονται από τις πρόσφατες πυρκαγιές, στηρίζει έμπρακτα τους ασφαλισμένους της, θέτοντας σε ετοιμότητα:

• κλιμάκια πραγματογνωμόνων για αυτοψίες στις πληγείσες περιοχές και άμεσες εκτιμήσεις των ζημιών.

• έκτακτο μηχανισμό χορήγησης προκαταβολών αποζημίωσης και επιτάχυνσης των διαδικασιών για την καταβολή αποζημιώσεων.

• μηχανισμό παροχής έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης για την κάλυψη εξόδων προσωρινής μεταστέγασης σε περιπτώσεις όπου η κατοικία ασφαλισμένων μας έχει υποστεί σοβαρές ζημιές και δεν είναι κατάλληλη για διαβίωση.

Ειδικά για τις αναγγελίες ζημιών, οι ασφαλισμένοι μας μπορούν να επικοινωνούν όλο το 24ωρο: