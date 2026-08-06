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ERGO: Έκτακτος μηχανισμός προκαταβολών και κλιμάκια συνεργατών για τις φωτιές

Mηχανισμός παροχής έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης για την κάλυψη εξόδων προσωρινής μεταστέγασης για τους πυρόπληκτους

Insurancedaily NewsroomInsurancedaily Newsroom|6/8/2026
AllSafe
ERGO: Έκτακτος μηχανισμός προκαταβολών και κλιμάκια συνεργατών για τις φωτιές

Σε ανακοίνωσή της η ERGO Hellas αναφέρει ότι "με αίσθημα ευθύνης απέναντι σε όσους πλήττονται από τις πρόσφατες πυρκαγιές, στηρίζει έμπρακτα τους ασφαλισμένους της, θέτοντας σε ετοιμότητα:

• κλιμάκια πραγματογνωμόνων για αυτοψίες στις πληγείσες περιοχές και άμεσες εκτιμήσεις των ζημιών.

• έκτακτο μηχανισμό χορήγησης προκαταβολών αποζημίωσης και επιτάχυνσης των διαδικασιών για την καταβολή αποζημιώσεων.

• μηχανισμό παροχής έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης για την κάλυψη εξόδων προσωρινής μεταστέγασης σε περιπτώσεις όπου η κατοικία ασφαλισμένων μας έχει υποστεί σοβαρές ζημιές και δεν είναι κατάλληλη για διαβίωση.

Ειδικά για τις αναγγελίες ζημιών, οι ασφαλισμένοι μας μπορούν να επικοινωνούν όλο το 24ωρο:

• για τον κλάδο περιουσίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή στην τηλεφωνική γραμμή 210 370 5300,

• για τον κλάδο αυτοκινήτων, στη Φροντίδα Ατυχήματος στο 210 650 4022 (από κινητό τηλέφωνο) και 80 111 99000 (από σταθερό τηλέφωνο).

• ή να ενημερώσουν τον ασφαλιστικό τους διαμεσολαβητή.

#Ergo Hellas#Κατοικία
interasco
Metropolitan

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