Σε ανακοίνωσή της η ERGO Hellas αναφέρει ότι "με αίσθημα ευθύνης απέναντι σε όσους πλήττονται από τις πρόσφατες πυρκαγιές, στηρίζει έμπρακτα τους ασφαλισμένους της, θέτοντας σε ετοιμότητα:
• κλιμάκια πραγματογνωμόνων για αυτοψίες στις πληγείσες περιοχές και άμεσες εκτιμήσεις των ζημιών.
• έκτακτο μηχανισμό χορήγησης προκαταβολών αποζημίωσης και επιτάχυνσης των διαδικασιών για την καταβολή αποζημιώσεων.
• μηχανισμό παροχής έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης για την κάλυψη εξόδων προσωρινής μεταστέγασης σε περιπτώσεις όπου η κατοικία ασφαλισμένων μας έχει υποστεί σοβαρές ζημιές και δεν είναι κατάλληλη για διαβίωση.
Ειδικά για τις αναγγελίες ζημιών, οι ασφαλισμένοι μας μπορούν να επικοινωνούν όλο το 24ωρο:
• για τον κλάδο περιουσίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή στην τηλεφωνική γραμμή 210 370 5300,
• για τον κλάδο αυτοκινήτων, στη Φροντίδα Ατυχήματος στο 210 650 4022 (από κινητό τηλέφωνο) και 80 111 99000 (από σταθερό τηλέφωνο).
• ή να ενημερώσουν τον ασφαλιστικό τους διαμεσολαβητή.
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