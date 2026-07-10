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FREEDOM: το νέο Feel Free website

Σ. Ρατσιάτου: "Τόσο η ομάδα της Freedom, όσο και οι άνθρωποι της Soul Creative Agency, εργάστηκαν εντατικά, προκειμένου να σχεδιάσουν και να δημιουργήσουν ένα σύγχρονο website"

Insurancedaily NewsroomInsurancedaily Newsroom|10/7/2026
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FREEDOM: το νέο Feel Free website

Στον «αέρα» το νέο website της FREEDOM, μια διαφορετική και αναβαθμισμένη ψηφιακή εμπειρία, η οποία έχει σχεδιαστεί εξ ολοκλήρου γύρω από τους ανθρώπους, τις θεμελιώδεις αξίες και τις εξειδικευμένες λύσεις που προσφέρει η εταιρία.

Η Freedom παρουσιάζει το νέο της website freedom.com.gr σε συνεργασία με την εταιρία Soul Creative Agency. Η νέα πλατφόρμα έχει σχεδιαστεί με κύριο γνώμονα την ευκολία χρήσης και την απρόσκοπτη πλοήγηση, προσφέροντας πλούσιο, δομημένο και οργανωμένο περιεχόμενο, που καλύπτει ένα ευρύ φάσμα αναγκών τόσο για ιδιώτες, όσο και για επιχειρήσεις. Οι επισκέπτες έχουν πλέον τη δυνατότητα να γνωρίσουν σε βάθος την εταιρική κουλτούρα μέσα από την ενότητα «Σχετικά με εμάς», να έρθουν πιο κοντά στην ομάδα και τις αρχές που καθοδηγούν τον καθημερινό τρόπο λειτουργίας της Freedom και να ενημερωθούν αναλυτικά για τις τρέχουσες ευκαιρίες καριέρας.

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στην παρουσίαση των ασφαλιστικών λύσεων, τόσο για ιδιώτες όσο και για επιχειρήσεις, μέσω αναλυτικών περιγραφών, χρηστικών εργαλείων, καθώς και μιας διευρυμένης γκάμας συχνών ερωτήσεων (FAQs) με άμεσες και αξιόπιστες απαντήσεις.

Όπως χαρακτηριστικά τονίζει η CEO της εταιρίας, Σοφία Ρατσιάτου: «Τόσο η ομάδα της Freedom, όσο και οι άνθρωποι της Soul Creative Agency, εργάστηκαν εντατικά, προκειμένου να σχεδιάσουν και να δημιουργήσουν ένα σύγχρονο website, ένα ψηφιακό περιβάλλον με μοναδική ταυτότητα και αναβαθμισμένο user experience (UX), πάντα με στόχο να αντανακλά με ακρίβεια το ποιοι είμαστε, το πώς δουλεύουμε και τις αξίες τι οποίες πρεσβεύουμε».

Το freedom.com.gr χαρτογραφεί πλήρως τη φιλοσοφία της εταιρίας, αφού κάθε ενότητα, από το κείμενο έως το οπτικό υλικό, έχει σχεδιαστεί ώστε να μεταφέρει με απόλυτη αυθεντικότητα το «The Freedom Way», τον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο η εταιρία σκέφτεται, λειτουργεί και χτίζει διαχρονικές σχέσεις εμπιστοσύνης με τους συνεργάτες και τους πελάτες της.

#Freedom#Εξειδικευμένες
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