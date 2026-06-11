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Φυσικές καταστροφές: Στο 25% στην Ευρώπη στο 5% στην Ελλάδα η ασφαλιστική κάλυψη

H Petra Hielkema, Πρόεδρος στην Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) στο NatCat Summit

Insurancedaily NewsroomInsurancedaily Newsroom|11/6/2026
Groumama Ασφάλεια Αυτοκινήτου
Φυσικές καταστροφές: Στο 25% στην Ευρώπη στο 5% στην Ελλάδα η ασφαλιστική κάλυψη

H ασφαλιστική κάλυψη για κινδύνους φυσικών καταστροφών παραμένει κάτω από το 25% στην Ευρώπη. Στην Ελλάδα βρίσκεται κάτω από το 5% από το 1980 κυρίως λόγω της υποτίμησης του κινδύνου από τους πολίτες, αλλά και της προσδοκίας ότι η πολιτεία θα καλύπτει πάντα κάθε ζημία. Σημαντικά στοιχεία για το έλλειμμα στην προστασία της περιουσίας, που καταγράφεται διεθνώς και σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό στην Ελλάδα παρουσίασε η Petra Hielkema, Πρόεδρος στην Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA), μιλώντας χτες στο NatCat Summit του Money Review της Καθημερινής με Communication Partner την Morax Media στο “Φάρο” του ΚΠΙΣΝ.

“H χαμηλή ασφαλιστική διείσδυση συνεπάγεται χαμηλότερο ρυθμό στην ανάκαμψη των οικονομιών και των τοπικών κοινωνιών και πλέον ο ρόλος των ασφαλιστικών εταιρειών είναι καθοριστικός στο μετριασμό των επιπτώσεων”.

Έρευνες δείχνουν ότι οι πολίτες δεν ασφαλίζονται καθώς υποτιμούν την έκθεσή τους στον κίνδυνο και μετά από μία καταστροφή ελπίζουν ότι θα υπάρξει κρατική αρωγή μέσω αποζημιώσεων. Σύμφωνα με την κα Hielkema oι δευτερογενείς κίνδυνοι γίνονται όλο και λιγότερο ασφαλίσιμοι τα τελευταία χρόνια. Οι ασφαλιστικές “πρέπει να είναι η πρώτη γραμμή άμυνας για τις φυσικές καταστροφές” τόνισε και είπε ότι πρέπει να υπάρξει επένδυση στον τομέα της πρόληψης μέσα από κίνητρα όπως χαμηλότερα ασφάλιστρα, να αξιοποιηθούν καινοτόμα εργαλεία και σχήματα συμπράξεων κράτους – ιδιωτών.



#Κπισν#Eiopa#Morax Media#Natcat Summit#Ασφαλιστική#Ασφάλιστρα
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