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H νέα αξία στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση

«Το καλύτερο μέσο για να προβλέψεις το μέλλον είναι να το δημιουργήσεις»

Insurancedaily NewsroomInsurancedaily Newsroom|29/6/2026
Sofos Insurance
H νέα αξία στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση

Στις βαθιές μεταβολές που διαμορφώνουν το μέλλον της ασφαλιστικής αγοράς και στον καθοριστικό ρόλο της διαμεσολάβησης στη νέα εποχή αναφέρθηκε σε συνέδριο ο Γενικός Γραμματέας της ΕΑΔΕ και Πρόεδρος του ΣΕΜΑ, κ. Κωστής Αλφιέρης.

Με κεντρικό άξονα τη φράση του Peter Drucker «το καλύτερο μέσο για να προβλέψεις το μέλλον είναι να το δημιουργήσεις», ο κ. Αλφιέρης υπογράμμισε ότι η ασφαλιστική διαμεσολάβηση εισέρχεται σε μία περίοδο ουσιαστικού μετασχηματισμού, όπου οι αλλαγές δεν είναι πλέον γραμμικές αλλά πολυπαραγοντικές, επηρεαζόμενες από την τεχνολογία, τις κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις και την κλιματική αστάθεια.

Χαρακτηριστικά, ενέφερε: «η παραδοσιακή προσέγγιση της διαμεσολάβησης ως απλής διάθεσης ασφαλιστικών προϊόντων δεν επαρκεί πλέον. Αντιθέτως, αναδεικνύεται η ανάγκη για έναν νέο τύπο επαγγελματία, που διαθέτει εις βάθος γνώση, συνεχή ενημέρωση και ικανότητα ανάλυσης και αξιολόγησης κινδύνων, με στόχο τη διαμόρφωση ουσιαστικών και εξατομικευμένων λύσεων για τον πελάτη».

Επίσης αναφέρθηκε στην αναθεώρηση της Οδηγίας IDD, επισημαίνοντας την νέα φιλοσοφία του “Value for Money”, η οποία μετατοπίζει το επίκεντρο από τη τυπική συμμόρφωση στην ουσιαστική αξία που λαμβάνει ο ασφαλισμένος. «Η αξία δεν βρίσκεται μόνο στο προϊόν, αλλά στη γνώση, στην εξειδίκευση και στην ικανότητα μετατροπής της αβεβαιότητας σε εμπιστοσύνη», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Αλφιέρης ανέδειξε τον καθοριστικό ρόλο της ΕΑΔΕ μέσω της συμμετοχής της στον ευρωπαϊκό φορέα BIPAR, τονίζοντας ότι η ελληνική ασφαλιστική διαμεσολάβηση δεν αποτελεί απλό παρατηρητή των εξελίξεων, αλλά ενεργό συμμέτοχο στη διαμόρφωσή τους. Παράλληλα, υπογράμμισε την σημασία της αμφίδρομης ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ Ελλάδας και Ευρώπης.

Αναφερόμενος στον ρόλο του μεσίτη ασφαλίσεων, μέσω της ιδιότητας του Προέδρου του ΣΕΜΑ – Σωματείο το οποίο είναι Μέλος της ΕΑΔΕ, σημείωσε ότι αναβαθμίζεται ουσιαστικά, από ενδιάμεσος σε ανεξάρτητο στρατηγικό σύμβουλο διαχείρισης κινδύνων και επιχειρηματικής συνέχειας. Σε ένα περιβάλλον αυξανόμενης πολυπλοκότητας κινδύνων, η συμβολή του δεν περιορίζεται στην τοποθέτηση ενός συμβολαίου, αλλά επεκτείνεται στη θωράκιση επιχειρήσεων και ιδιωτών απέναντι στην αβεβαιότητα.

Τέλος, επισήμανε ότι μέσα από δράση της ΕΑΔΕ και των Μελών της, προωθείται συστηματικά η μετάβαση της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης «από τη συναλλαγή στη σχέση, από το προϊόν στην αξία και από την πώληση στη συμβουλή». Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «η ασφάλιση δεν είναι ένα συμβόλαιο, αλλά μια υπόσχεση εμπιστοσύνης», υπογραμμίζοντας τον ανθρώπινο ρόλο της διαμεσολάβησης στην δημιουργία σιγουριάς και εμπιστοσύνης στην κοινωνία και την οικονομία.

#Εαδε#Bipar#Idd#Ασφάλιση#Οικονομία#Σεμα
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