H νέα αξία στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση

Στις βαθιές μεταβολές που διαμορφώνουν το μέλλον της ασφαλιστικής αγοράς και στον καθοριστικό ρόλο της διαμεσολάβησης στη νέα εποχή αναφέρθηκε σε συνέδριο ο Γενικός Γραμματέας της ΕΑΔΕ και Πρόεδρος του ΣΕΜΑ, κ. Κωστής Αλφιέρης.

Με κεντρικό άξονα τη φράση του Peter Drucker «το καλύτερο μέσο για να προβλέψεις το μέλλον είναι να το δημιουργήσεις», ο κ. Αλφιέρης υπογράμμισε ότι η ασφαλιστική διαμεσολάβηση εισέρχεται σε μία περίοδο ουσιαστικού μετασχηματισμού, όπου οι αλλαγές δεν είναι πλέον γραμμικές αλλά πολυπαραγοντικές, επηρεαζόμενες από την τεχνολογία, τις κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις και την κλιματική αστάθεια.

Χαρακτηριστικά, ενέφερε: «η παραδοσιακή προσέγγιση της διαμεσολάβησης ως απλής διάθεσης ασφαλιστικών προϊόντων δεν επαρκεί πλέον. Αντιθέτως, αναδεικνύεται η ανάγκη για έναν νέο τύπο επαγγελματία, που διαθέτει εις βάθος γνώση, συνεχή ενημέρωση και ικανότητα ανάλυσης και αξιολόγησης κινδύνων, με στόχο τη διαμόρφωση ουσιαστικών και εξατομικευμένων λύσεων για τον πελάτη».

Επίσης αναφέρθηκε στην αναθεώρηση της Οδηγίας IDD, επισημαίνοντας την νέα φιλοσοφία του “Value for Money”, η οποία μετατοπίζει το επίκεντρο από τη τυπική συμμόρφωση στην ουσιαστική αξία που λαμβάνει ο ασφαλισμένος. «Η αξία δεν βρίσκεται μόνο στο προϊόν, αλλά στη γνώση, στην εξειδίκευση και στην ικανότητα μετατροπής της αβεβαιότητας σε εμπιστοσύνη», σημείωσε χαρακτηριστικά.