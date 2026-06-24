Δεξιότητες, τεχνητή νοημοσύνη και η πρόκληση της Gen Z

Σε ένα περιβάλλον που μεταβάλλεται ραγδαία από την τεχνητή νοημοσύνη και το InsurTech, ο ασφαλιστικός κλάδος επαναπροσδιορίζεται ριζικά. Η Θένια Αλαμπάση και ο Νίκος Μαγνησαλής από την Groupama Ασφαλιστική μοιράζονται πολύτιμες γνώσεις για τις δεξιότητες που θα κυριαρχήσουν την επόμενη δεκαετία, όπως η ανθεκτικότητα και η κριτική σκέψη. Συζητούν για τις ιδιαίτερες προσδοκίες της Generation Z, που αναζητά σκοπό και ευελιξία, αλλά και για τις εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης σε έναν κλάδο με υψηλές αποδοχές. Μέσα από την έμφαση στη διαρκή μάθηση και την υγιή εταιρική κουλτούρα, αναδεικνύουν πώς οι νέοι επαγγελματίες μπορούν να καλύψουν το αναδυόμενο κενό στην αγορά, μετατρέποντας τις προκλήσεις σε ουσιαστικές ευκαιρίες σταδιοδρομίας.

Ποιες δεξιότητες θα είναι απαραίτητες τα επόμενα 5–10 χρόνια και πώς επηρεάζει η τεχνητή νοημοσύνη και το InsurTech το ανθρώπινο δυναμικό;

Σε έναν κόσμο που αλλάζει με ταχύτατους ρυθμούς, αυτό που κάνει πραγματικά τη διαφορά δεν είναι μόνο οι γνώσεις που ήδη κατέχεις, είναι η διάθεση να μαθαίνεις και να εξελίσσεσαι συνεχώς.

Στο επίκεντρο αυτής της νέας πραγματικότητας αναδεικνύονται πολύ σημαντικές δεξιότητες όπως η ανθεκτικότητα απέναντι στην αλλαγή, η προσαρμοστικότητα, η κριτική σκέψη και η ευχέρεια που έχει κάποιος στην αξιοποίηση των ψηφιακών εργαλείων. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι οι δεξιότητες αυτές έχουν διαχρονική αξία, καθώς εξαρτώνται από την ικανότητα του ανθρώπου να δρα με σύνεση σε συνθήκες αβεβαιότητας.

Στον ασφαλιστικό κλάδο, όπου η Τεχνητή Νοημοσύνη και το InsurTech αλλάζουν συνεχώς τον τρόπο που δουλεύουμε, αυτές οι δεξιότητες είναι πιο σημαντικές από ποτέ. Από την πλευρά μας, στην Groupama Ασφαλιστική, επενδύουμε συστηματικά στην ανάπτυξη των ανθρώπων και κυρίως στην καλλιέργεια μιας κουλτούρας όπου η μάθηση δεν αντιμετωπίζεται ως υποχρέωση, αλλά ως τρόπος σκέψης και εξέλιξης.

Ποιες είναι οι βασικές προκλήσεις στην προσέλκυση της Generation Z;

Η Generation Z έρχεται στην αγορά εργασίας με διαφορετικές προσδοκίες και αυτό είναι κάτι που δεν μπορούμε να αγνοήσουμε.

Οι εργαζόμενοι της γενιάς αυτής δεν αναζητούν απλώς μια θέση απασχόλησης. Αναζητούν σκοπό, ευελιξία και ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Η Gen Z επιθυμεί να αξιοποιεί σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία και αναμένει από τον εκάστοτε εργοδότη ένα ξεκάθαρο πλάνο εξέλιξης. Δεν αρκείται σε ετήσιες αξιολογήσεις, αντιθέτως, επιδιώκει άμεση, συχνή και ουσιαστική ανατροφοδότηση, ενώ αποχωρεί εύκολα από περιβάλλοντα που θεωρεί μη υποστηρικτικά ή μη συμπεριληπτικά.

Από την άλλη πλευρά, ο ασφαλιστικός κλάδος είναι ένας χώρος που, όταν τον γνωρίσει κάποιος ουσιαστικά, αντιλαμβάνεται ότι έχει πολλά να προσφέρει: Δυνατότητες ανάπτυξης, σταθερότητα, αλληλεπίδραση με στελέχη που διαθέτουν πολύτιμη τεχνογνωσία και κυρίως είναι ένας κλάδος με ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα.

Η απάντηση στην πρόκληση για την προσέλκυση της νέας γενιάς εργαζομένων βρίσκεται αφενός στην καλύτερη ανάδειξη όσων έχουμε να προσφέρουμε και αφετέρου στην ουσιαστική κατανόηση και ενσωμάτωση των προσδοκιών της Gen Z.

Ποια είναι τα μεγαλύτερα εμπόδια που αντιμετωπίζουν τα νέα στελέχη τα πρώτα 2 χρόνια;

Στον ασφαλιστικό κλάδο υπάρχουν συχνά σύνθετες δομές, υψηλές κανονιστικές απαιτήσεις και προσδοκίες απόδοσης σε ένα απαιτητικό και μεταβαλλόμενο επαγγελματικό περιβάλλον. Τα πρώτα χρόνια τα νέα στελέχη συνήθως δυσκολεύονται σε δύο επίπεδα: Ενσωμάτωση στην εταιρική κουλτούρα και κατανόηση των εσωτερικών δομών.

Όμως, η συνεχής υποστήριξη και επικοινωνία τόσο με τους άμεσα προϊσταμένους, όσο και με τα υπόλοιπα μέλη της εκάστοτε ομάδας και τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού είναι κρίσιμα για την ομαλή προσαρμογή τους.

Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν τη μακροχρόνια παραμονή νέων επαγγελματιών στον κλάδο;

Η μακροχρόνια παραμονή των νέων επαγγελματιών επηρεάζεται κυρίως από το αν βλέπουν ξεκάθαρη επαγγελματική εξέλιξη, δίκαιη αναγνώριση και υγιές εργασιακό περιβάλλον. Οι νέοι εργαζόμενοι παραμένουν όταν νιώθουν ότι αναπτύσσονται, ότι ακούγονται και ότι η συνεισφορά τους έχει ουσιαστικό αντίκτυπο. Παράλληλα, η ισορροπία προσωπικής και επαγγελματικής ζωής και η σύνδεση με τις αξίες της εταιρείας ενισχύουν σημαντικά το retention. Η κουλτούρα είναι πλέον βασικός παράγοντας παραμονής.