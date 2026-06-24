Δεξιότητες, τεχνητή νοημοσύνη και η πρόκληση της Gen Z

Σε ένα περιβάλλον που μεταβάλλεται ραγδαία από την τεχνητή νοημοσύνη και το InsurTech, ο ασφαλιστικός κλάδος επαναπροσδιορίζεται ριζικά. Η Θένια Αλαμπάση και ο Νίκος Μαγνησαλής από την Groupama Ασφαλιστική μοιράζονται πολύτιμες γνώσεις για τις δεξιότητες που θα κυριαρχήσουν την επόμενη δεκαετία, όπως η ανθεκτικότητα και η κριτική σκέψη. Συζητούν για τις ιδιαίτερες προσδοκίες της Generation Z, που αναζητά σκοπό και ευελιξία, αλλά και για τις εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης σε έναν κλάδο με υψηλές αποδοχές. Μέσα από την έμφαση στη διαρκή μάθηση και την υγιή εταιρική κουλτούρα, αναδεικνύουν πώς οι νέοι επαγγελματίες μπορούν να καλύψουν το αναδυόμενο κενό στην αγορά, μετατρέποντας τις προκλήσεις σε ουσιαστικές ευκαιρίες σταδιοδρομίας.
Ποιες δεξιότητες θα είναι απαραίτητες τα επόμενα 5–10 χρόνια και πώς επηρεάζει η τεχνητή νοημοσύνη και το InsurTech το ανθρώπινο δυναμικό;
Σε έναν κόσμο που αλλάζει με ταχύτατους ρυθμούς, αυτό που κάνει πραγματικά τη διαφορά δεν είναι μόνο οι γνώσεις που ήδη κατέχεις, είναι η διάθεση να μαθαίνεις και να εξελίσσεσαι συνεχώς.
Στο επίκεντρο αυτής της νέας πραγματικότητας αναδεικνύονται πολύ σημαντικές δεξιότητες όπως η ανθεκτικότητα απέναντι στην αλλαγή, η προσαρμοστικότητα, η κριτική σκέψη και η ευχέρεια που έχει κάποιος στην αξιοποίηση των ψηφιακών εργαλείων. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι οι δεξιότητες αυτές έχουν διαχρονική αξία, καθώς εξαρτώνται από την ικανότητα του ανθρώπου να δρα με σύνεση σε συνθήκες αβεβαιότητας.
Στον ασφαλιστικό κλάδο, όπου η Τεχνητή Νοημοσύνη και το InsurTech αλλάζουν συνεχώς τον τρόπο που δουλεύουμε, αυτές οι δεξιότητες είναι πιο σημαντικές από ποτέ. Από την πλευρά μας, στην Groupama Ασφαλιστική, επενδύουμε συστηματικά στην ανάπτυξη των ανθρώπων και κυρίως στην καλλιέργεια μιας κουλτούρας όπου η μάθηση δεν αντιμετωπίζεται ως υποχρέωση, αλλά ως τρόπος σκέψης και εξέλιξης.
Ποιες είναι οι βασικές προκλήσεις στην προσέλκυση της Generation Z;
Η Generation Z έρχεται στην αγορά εργασίας με διαφορετικές προσδοκίες και αυτό είναι κάτι που δεν μπορούμε να αγνοήσουμε.
Οι εργαζόμενοι της γενιάς αυτής δεν αναζητούν απλώς μια θέση απασχόλησης. Αναζητούν σκοπό, ευελιξία και ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Η Gen Z επιθυμεί να αξιοποιεί σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία και αναμένει από τον εκάστοτε εργοδότη ένα ξεκάθαρο πλάνο εξέλιξης. Δεν αρκείται σε ετήσιες αξιολογήσεις, αντιθέτως, επιδιώκει άμεση, συχνή και ουσιαστική ανατροφοδότηση, ενώ αποχωρεί εύκολα από περιβάλλοντα που θεωρεί μη υποστηρικτικά ή μη συμπεριληπτικά.
Από την άλλη πλευρά, ο ασφαλιστικός κλάδος είναι ένας χώρος που, όταν τον γνωρίσει κάποιος ουσιαστικά, αντιλαμβάνεται ότι έχει πολλά να προσφέρει: Δυνατότητες ανάπτυξης, σταθερότητα, αλληλεπίδραση με στελέχη που διαθέτουν πολύτιμη τεχνογνωσία και κυρίως είναι ένας κλάδος με ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα.
Η απάντηση στην πρόκληση για την προσέλκυση της νέας γενιάς εργαζομένων βρίσκεται αφενός στην καλύτερη ανάδειξη όσων έχουμε να προσφέρουμε και αφετέρου στην ουσιαστική κατανόηση και ενσωμάτωση των προσδοκιών της Gen Z.
Ποια είναι τα μεγαλύτερα εμπόδια που αντιμετωπίζουν τα νέα στελέχη τα πρώτα 2 χρόνια;
Στον ασφαλιστικό κλάδο υπάρχουν συχνά σύνθετες δομές, υψηλές κανονιστικές απαιτήσεις και προσδοκίες απόδοσης σε ένα απαιτητικό και μεταβαλλόμενο επαγγελματικό περιβάλλον. Τα πρώτα χρόνια τα νέα στελέχη συνήθως δυσκολεύονται σε δύο επίπεδα: Ενσωμάτωση στην εταιρική κουλτούρα και κατανόηση των εσωτερικών δομών.
Όμως, η συνεχής υποστήριξη και επικοινωνία τόσο με τους άμεσα προϊσταμένους, όσο και με τα υπόλοιπα μέλη της εκάστοτε ομάδας και τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού είναι κρίσιμα για την ομαλή προσαρμογή τους.
Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν τη μακροχρόνια παραμονή νέων επαγγελματιών στον κλάδο;
Η μακροχρόνια παραμονή των νέων επαγγελματιών επηρεάζεται κυρίως από το αν βλέπουν ξεκάθαρη επαγγελματική εξέλιξη, δίκαιη αναγνώριση και υγιές εργασιακό περιβάλλον. Οι νέοι εργαζόμενοι παραμένουν όταν νιώθουν ότι αναπτύσσονται, ότι ακούγονται και ότι η συνεισφορά τους έχει ουσιαστικό αντίκτυπο. Παράλληλα, η ισορροπία προσωπικής και επαγγελματικής ζωής και η σύνδεση με τις αξίες της εταιρείας ενισχύουν σημαντικά το retention. Η κουλτούρα είναι πλέον βασικός παράγοντας παραμονής.
Ποια κανάλια χρησιμοποιείτε για recruitment;
Βασικά μας κανάλια για τη διαδικασία της στελέχωσης είναι επαγγελματικές πλατφόρμες όπως το LinkedIn, το εταιρικό μας site μέσω του οποίου αναρτούμε τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας, αλλά και τα προγράμματα συστάσεων εργαζομένων, που παραμένουν ιδιαίτερα αποτελεσματικά. Παράλληλα, επενδύουμε συστηματικά σε συνεργασίες με πανεπιστήμια και ημέρες καριέρας, ώστε να προσεγγίζουμε τη νέα γενιά.
Υπάρχουν πολιτικές work-life balance; Πώς καλλιεργείται η εταιρική κουλτούρα και η δέσμευση των εργαζομένων;
Η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής αποτελεί βασική προτεραιότητα για εμάς και συνδέεται άμεσα με τη συνολική εμπειρία των εργαζομένων. Ως εταιρεία, έχουμε λάβει σημαντικές διακρίσεις που σχετίζονται με το περιβάλλον εργασίας μας, γεγονός που αντικατοπτρίζει τη σταθερή επένδυση στους ανθρώπους μας. Υλοποιούμε πρωτοβουλίες όπως, ευέλικτα μοντέλα εργασίας, προγράμματα προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης και πρόσθετες παροχές που ενισχύουν την καθημερινότητα. Παράλληλα, καλλιεργούμε την εταιρική μας κουλτούρα βασισμένη στην εμπιστοσύνη, την ανοιχτή επικοινωνία και τη συναισθηματική ασφάλεια, ενώ επενδύουμε σε δράσεις που ενισχύουν τη συμπερίληψη και το αίσθημα του «ανήκειν». Ταυτόχρονα, τα υψηλά επίπεδα δέσμευσης που καταγράφονται στις εσωτερικές μας έρευνες ικανοποίησης επιβεβαιώνουν τη θετική εμπειρία των εργαζομένων και ενισχύουν τη μακροχρόνια σύνδεσή τους με τον οργανισμό.
Ποιες είναι οι προοπτικές εξέλιξης για έναν νέο συνεργάτη;
Οι προοπτικές στον κλάδο σήμερα είναι ιδιαίτερα ενισχυμένες, πιθανόν περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη περίοδο στο παρελθόν. Καταρχάς, παραμένει ισχυρή η δυνατότητα δημιουργίας ενός ανταγωνιστικού και βιώσιμου εισοδήματος. Οι συνθήκες της αγοράς περιλαμβάνουν πλέον αυξημένα κίνητρα για ασφάλιση, όπως η διεύρυνση της υποχρεωτικότητας και τα φορολογικά οφέλη. Αυτό προσφέρει τη δυνατότητα, σε όποιον ενδιαφέρεται να εργαστεί συστηματικά, να χτίσει ένα μακροπρόθεσμα σταθερό και αξιόλογο εισόδημα.
Παράλληλα, εξακολουθούν να υπάρχουν οι κλασικές διαδρομές επαγγελματικής εξέλιξης στον τομέα του Management, μέσα από τα δομημένα συστήματα Agency, που προσφέρουν ευκαιρίες ανάληψης ηγετικών ρόλων και ανάπτυξης ομάδων. Επιπλέον, παραμένει ανοιχτή η δυνατότητα δημιουργίας και ανάπτυξης ενός ιδιόκτητου πρακτορείου, για όσους επιθυμούν μεγαλύτερη επιχειρηματική αυτονομία.
Τέλος, ένα σημαντικό στοιχείο αφορά στη δομική αλλαγή του ανθρώπινου δυναμικού στον κλάδο. Η γενιά των επαγγελματιών που διαμόρφωσε το σημερινό τοπίο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης πλησιάζει σταδιακά στη δύση της επαγγελματικής της του πορείας. Αυτό αναμένεται να δημιουργήσει ένα ουσιαστικό κενό τα επόμενα χρόνια. Όσοι νέοι επαγγελματίες προετοιμαστούν εγκαίρως, αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες και αντιληφθούν έγκαιρα τη συγκυρία, θα βρεθούν σε πλεονεκτική θέση ώστε να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που θα αναδυθούν.
Ποιες δεξιότητες (soft & hard skills) θεωρούνται κρίσιμες για έναν νέο ασφαλιστικό σύμβουλο;
Το πιο καθοριστικό στοιχείο για την εξέλιξη ενός επαγγελματία είναι η ύπαρξη ισχυρών κινήτρων. Οι δεξιότητες μπορούν και καλλιεργούνται μέσα από τη συνειδητή επιθυμία για πρόοδο και προσωπική ανάπτυξη. Όταν κάποιος θέλει πραγματικά να εξελιχθεί, τότε είναι διατεθειμένος να επενδύσει τον αντίστοιχο χρόνο και να κάνει τις απαραίτητες επιλογές που θα τον φέρουν πιο κοντά στους στόχους του.
Σε αυτό ακριβώς το σημείο ο κλάδος προσφέρει ένα σημαντικό πλεονέκτημα: είναι ανοιχτός και προσβάσιμος σε όλους. Δεν θέτει φραγμούς εισόδου ως προς το υπόβαθρο ή την αφετηρία, αλλά ανταμείβει τη συνέπεια, τη διάθεση για μάθηση και τη σταθερή προσπάθεια. Όσοι διαθέτουν ισχυρό εσωτερικό κίνητρο και επιλέγουν συνειδητά να επενδύσουν στην εξέλιξή τους, μπορούν να δημιουργήσουν ουσιαστικές προοπτικές επιτυχίας και προσωπικής ολοκλήρωσης.
Είναι ελκυστικός ο ασφαλιστικός κλάδος για τη νέα γενιά; Ποια είναι τα βασικά κίνητρα (οικονομικά, επαγγελματική εξέλιξη, ευελιξία) που επηρεάζουν την επιλογή καριέρας σε μια ασφαλιστική εταιρεία;
Ο ασφαλιστικός κλάδος δεν συγκαταλέγεται πάντα στις πρώτες επιλογές καριέρας για τη νέα γενιά. Ωστόσο, η εικόνα του σήμερα είναι διαφορετική, καθώς πρόκειται για έναν κλάδο που εξελίσσεται δυναμικά και μετασχηματίζεται συνεχώς, ανταποκρινόμενος στις νέες ανάγκες της αγοράς. Επιπλέον, σύμφωνα με τα τελευταία απολογιστικά στοιχεία από το σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» και τον ΙΟΒΕ, ο ασφαλιστικός κλάδος κατατάσσεται μεταξύ των κλάδων με τις υψηλότερες αποδοχές, καταλαμβάνοντας τη 2η θέση, γεγονός που ενισχύει σημαντικά την ελκυστικότητά του. Επομένως, όταν αναδεικνύονται τα βασικά του χαρακτηριστικά, ο κλάδος καθίσταται ιδιαίτερα ανταγωνιστικός ως επιλογή καριέρας, προσφέροντας ουσιαστικές προοπτικές εξέλιξης και ανάπτυξης για τους εργαζόμενους.
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