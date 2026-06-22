Η νέα γενιά επαναπροσδιορίζει το μέλλον της ασφάλισης

Ο ασφαλιστικός κλάδος αλλάζει με ταχύτητα, επενδύοντας στην τεχνολογία, την καινοτομία και την εμπειρία πελάτη, ενώ παράλληλα αναδεικνύει όλο και περισσότερο τον κοινωνικό του ρόλο. Μέσα σε αυτό το νέο περιβάλλον, η Generation Z αναζητά εργοδότες που προσφέρουν εξέλιξη, ευελιξία, ουσιαστικό σκοπό και δυνατότητες συνεχούς μάθησης. Η Ελισάβετ Κοκκίνου εξηγεί πώς ο κλάδος μπορεί να γίνει πιο ελκυστικός για τους νέους επαγγελματίες, ποιες δεξιότητες θα κυριαρχήσουν στο μέλλον και πώς η τεχνητή νοημοσύνη και το InsurTech μετασχηματίζουν το ανθρώπινο δυναμικό της ασφάλισης.
Είναι ελκυστικός ο ασφαλιστικός κλάδος για τη νέα γενιά;
Ο ασφαλιστικός κλάδος επανασυστήνεται και η νέα γενιά έχει κάθε λόγο να τον ανακαλύψει. Είναι ένας δυναμικός χώρος που επαναπροσδιορίζεται μέσα από τον ψηφιακό μετασχηματισμό, επενδύει στην καινοτομία και δημιουργεί πραγματική αξία για την κοινωνία — και ακριβώς εκεί βρίσκεται η ευκαιρία.
Η ασφάλιση πλέον συνδέεται άμεσα με την τεχνολογία, τα δεδομένα, την τεχνητή νοημοσύνη και τα insurtech μοντέλα, μετασχηματίζοντας ριζικά τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται και παρέχονται οι υπηρεσίες με ιδιαίτερη έμφαση στην εμπειρία του πελάτη. Αυτό δημιουργεί ένα περιβάλλον που είναι ιδιαίτερα ελκυστικό για τη νέα γενιά, που αναζητά ρόλους με τεχνολογικό υπόβαθρο, εξέλιξη και ουσιαστικό αντίκτυπο.
Παράλληλα, ο κλάδος διατηρεί ένα διαχρονικά ισχυρό στοιχείο: τον κοινωνικό του σκοπό.
Η δυνατότητα να συμβάλλεις στην ασφάλεια και την ανθεκτικότητα ανθρώπων και τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων προσδίδει ουσιαστικό νόημα στη δουλειά, κάτι που η νέα γενιά αξιολογεί πλέον ιδιαίτερα υψηλά.
Ποιες είναι οι βασικές προκλήσεις στην προσέλκυση της Generation Z;
Η Generation Z δεν πείθεται με «παραδοσιακά» αφηγήματα. Θέλει εμπειρίες και νόημα σε αυτό που κάνει. Η πρόκληση για τον ασφαλιστικό κλάδο; Να δείξει ποιος πραγματικά είναι σήμερα. Η προσέλκυσή τους απαιτεί αυθεντική επικοινωνία, ισχυρή ψηφιακή παρουσία και κυρίως, ανάδειξη του πραγματικού αντίκτυπου που έχει ο κλάδος στην καθημερινότητα ανθρώπων και επιχειρήσεων.
Ποια είναι τα βασικά κίνητρα που επηρεάζουν την επιλογή καριέρας σε μια ασφαλιστική εταιρεία;
Οι οικονομικές απολαβές και οι παροχές παραμένουν σημαντικά, αλλά δεν αποτελούν το μοναδικό κριτήριο. Η επαγγελματική εξέλιξη και η απόκτηση νέων δεξιοτήτων παίζουν καθοριστικό ρόλο. Εξίσου σημαντική είναι η ευελιξία στον τρόπο εργασίας, η ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής αλλά και το αίσθημα ότι «ανήκεις» σε έναν οργανισμό με αξίες και κοινωνικό αποτύπωμα. Γι αυτό και στην ERGO δεσμευόμαστε σε μία συνεχή προσπάθεια να ανταποκρινόμαστε σε αυτές τις προσδοκίες. Με το motto “ ERGO. Grow together.” αποτυπώνουμε ακριβώς αυτή μας τη δέσμευση: να εξελισσόμαστε μαζί ως ομάδα και να δημιουργούμε ένα περιβάλλον όπου κάθε άνθρωπος μπορεί να αναπτύσσεται, να συνεισφέρει και να νιώθει ότι πραγματικά ανήκει.
Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν τη μακροχρόνια παραμονή νέων επαγγελματιών στον κλάδο;
Η μακροχρόνια παραμονή των νέων επαγγελματιών στον κλάδο συνδέεται άμεσα με την προοπτική εξέλιξης, τη συνεχή ανάπτυξη, την αναγνώριση της συνεισφοράς τους αλλά και το αίσθημα της ψυχολογικής ασφάλειας.
Γι’ αυτό και στην ERGO έχουμε θεσπίσει πρόγραμμα Αναγνώρισης και Επιβράβευσης, μέσω του οποίου επιβραβεύουμε κάθε χρόνο την αριστεία και τη συνολική συμβολή των ανθρώπων μας στην πορεία της εταιρείας.
Παράλληλα, δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην εξέλιξη των ανθρώπων μας μέσα στον ίδιο οργανισμό, με χαρακτηριστικό ότι το 40% των θέσεων καλύπτεται μέσω εσωτερικών μετακινήσεων, ενισχύοντας έμπρακτα τη δυνατότητα εναλλαγής ρόλων και εμπειριών.
Η συνεχής μάθηση και η ανάπτυξη δεξιοτήτων υποστηρίζεται από εκπαιδευτικά προγράμματα αλλά και τη συμμετοχή σε έργα και πρωτοβουλίες που εκθέτουν τους ανθρώπους σε διαφορετικές καταστάσεις και ενισχύουν την πρακτική εφαρμογή της γνώσης, τη διαλειτουργική συνεργασία και την απόκτηση εμπειρίας σε πραγματικά επιχειρησιακά περιβάλλοντα.
Η ευελιξία και η ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής αποτελούν πλέον καθοριστικά στοιχεία για τη διατήρηση ταλέντων σε βάθος χρόνου. Γι αυτό και δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στη διαμόρφωση προγραμμάτων και παροχών που καλύπτουν τις ανάγκες των ανθρώπων μας στα διάφορα στάδια της ζωής τους καθώς και πρωτοβουλίες ευεξίας που υποστηρίζουν ολιστικά τους ανθρώπους μας.
Ποιες δεξιότητες θα είναι απαραίτητες τα επόμενα 5–10 χρόνια και πώς επηρεάζει η τεχνητή νοημοσύνη και το InsurTech το ανθρώπινο δυναμικό;
Κοιτάζοντας το άμεσο μέλλον, η εξοικείωση με την τεχνολογία και τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, η συνεχής ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων και η ικανότητα αξιοποίησης δεδομένων για την εξαγωγή ουσιαστικών συμπερασμάτων αποτελούν πλέον βασικές προϋποθέσεις.
Το ιδιαίτερα ενδιαφέρον, όμως, είναι ότι πέρα από τις τεχνικές δεξιότητες, ενισχύεται ολοένα και περισσότερο η σημασία των συνδυαστικών, ανθρώπινων δεξιοτήτων. Η κριτική σκέψη, η προσαρμοστικότητα και η ανθεκτικότητα στην αλλαγή, η επιχειρηματική αντίληψη, καθώς και η ικανότητα συνεργασίας σε ευέλικτες και πολυλειτουργικές ομάδες αποκτούν καθοριστικό ρόλο.
Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, αναδύονται νέοι ρόλοι, όπως Customer Experience Experts, Product Owners, Data Engineers. Παράλληλα, ειδικότητες που υπήρχαν και πριν, όπως οι Undewriters και οι Αναλογιστές συνεχίζουν να διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο καθώς επανασυστήνονται. Δεν βασίζονται πλέον μόνο σε παραδοσιακές μεθόδους ανάλυσης, αλλά αξιοποιούν μοντέλα δεδομένων και ψηφιακά εργαλεία, συνεργάζονται πιο στενά με ομάδες τεχνολογίας, data και product, συμμετέχοντας ενεργά στον σχεδιασμό λύσεων και όχι μόνο στην αξιολόγηση κινδύνων. Έτσι, από «λειτουργικοί ρόλοι ανάλυσης» μετατρέπονται σε πιο στρατηγικούς ρόλους που συνδέουν την τεχνογνωσία με την τεχνολογία και την επιχειρησιακή λήψη αποφάσεων.
Η συνέντευξη δημοσιεύτηκε στο Ασφαλιστικό Marketing, Τεύχος Μαίου 2026
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