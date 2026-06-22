Η νέα γενιά επαναπροσδιορίζει το μέλλον της ασφάλισης

Ο ασφαλιστικός κλάδος αλλάζει με ταχύτητα, επενδύοντας στην τεχνολογία, την καινοτομία και την εμπειρία πελάτη, ενώ παράλληλα αναδεικνύει όλο και περισσότερο τον κοινωνικό του ρόλο. Μέσα σε αυτό το νέο περιβάλλον, η Generation Z αναζητά εργοδότες που προσφέρουν εξέλιξη, ευελιξία, ουσιαστικό σκοπό και δυνατότητες συνεχούς μάθησης. Η Ελισάβετ Κοκκίνου εξηγεί πώς ο κλάδος μπορεί να γίνει πιο ελκυστικός για τους νέους επαγγελματίες, ποιες δεξιότητες θα κυριαρχήσουν στο μέλλον και πώς η τεχνητή νοημοσύνη και το InsurTech μετασχηματίζουν το ανθρώπινο δυναμικό της ασφάλισης.



Είναι ελκυστικός ο ασφαλιστικός κλάδος για τη νέα γενιά;

Ο ασφαλιστικός κλάδος επανασυστήνεται και η νέα γενιά έχει κάθε λόγο να τον ανακαλύψει. Είναι ένας δυναμικός χώρος που επαναπροσδιορίζεται μέσα από τον ψηφιακό μετασχηματισμό, επενδύει στην καινοτομία και δημιουργεί πραγματική αξία για την κοινωνία — και ακριβώς εκεί βρίσκεται η ευκαιρία.

Η ασφάλιση πλέον συνδέεται άμεσα με την τεχνολογία, τα δεδομένα, την τεχνητή νοημοσύνη και τα insurtech μοντέλα, μετασχηματίζοντας ριζικά τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται και παρέχονται οι υπηρεσίες με ιδιαίτερη έμφαση στην εμπειρία του πελάτη. Αυτό δημιουργεί ένα περιβάλλον που είναι ιδιαίτερα ελκυστικό για τη νέα γενιά, που αναζητά ρόλους με τεχνολογικό υπόβαθρο, εξέλιξη και ουσιαστικό αντίκτυπο.

Παράλληλα, ο κλάδος διατηρεί ένα διαχρονικά ισχυρό στοιχείο: τον κοινωνικό του σκοπό.

Η δυνατότητα να συμβάλλεις στην ασφάλεια και την ανθεκτικότητα ανθρώπων και τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων προσδίδει ουσιαστικό νόημα στη δουλειά, κάτι που η νέα γενιά αξιολογεί πλέον ιδιαίτερα υψηλά.

Ποιες είναι οι βασικές προκλήσεις στην προσέλκυση της Generation Z;

Η Generation Z δεν πείθεται με «παραδοσιακά» αφηγήματα. Θέλει εμπειρίες και νόημα σε αυτό που κάνει. Η πρόκληση για τον ασφαλιστικό κλάδο; Να δείξει ποιος πραγματικά είναι σήμερα. Η προσέλκυσή τους απαιτεί αυθεντική επικοινωνία, ισχυρή ψηφιακή παρουσία και κυρίως, ανάδειξη του πραγματικού αντίκτυπου που έχει ο κλάδος στην καθημερινότητα ανθρώπων και επιχειρήσεων.

Ποια είναι τα βασικά κίνητρα που επηρεάζουν την επιλογή καριέρας σε μια ασφαλιστική εταιρεία;

Οι οικονομικές απολαβές και οι παροχές παραμένουν σημαντικά, αλλά δεν αποτελούν το μοναδικό κριτήριο. Η επαγγελματική εξέλιξη και η απόκτηση νέων δεξιοτήτων παίζουν καθοριστικό ρόλο. Εξίσου σημαντική είναι η ευελιξία στον τρόπο εργασίας, η ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής αλλά και το αίσθημα ότι «ανήκεις» σε έναν οργανισμό με αξίες και κοινωνικό αποτύπωμα. Γι αυτό και στην ERGO δεσμευόμαστε σε μία συνεχή προσπάθεια να ανταποκρινόμαστε σε αυτές τις προσδοκίες. Με το motto “ ERGO. Grow together.” αποτυπώνουμε ακριβώς αυτή μας τη δέσμευση: να εξελισσόμαστε μαζί ως ομάδα και να δημιουργούμε ένα περιβάλλον όπου κάθε άνθρωπος μπορεί να αναπτύσσεται, να συνεισφέρει και να νιώθει ότι πραγματικά ανήκει.

Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν τη μακροχρόνια παραμονή νέων επαγγελματιών στον κλάδο;

Η μακροχρόνια παραμονή των νέων επαγγελματιών στον κλάδο συνδέεται άμεσα με την προοπτική εξέλιξης, τη συνεχή ανάπτυξη, την αναγνώριση της συνεισφοράς τους αλλά και το αίσθημα της ψυχολογικής ασφάλειας.

Γι’ αυτό και στην ERGO έχουμε θεσπίσει πρόγραμμα Αναγνώρισης και Επιβράβευσης, μέσω του οποίου επιβραβεύουμε κάθε χρόνο την αριστεία και τη συνολική συμβολή των ανθρώπων μας στην πορεία της εταιρείας.