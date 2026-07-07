Η NUVIA συμμετείχε ως χορηγός στην εκδήλωση του Fortune Greece Network με τίτλο “The Art of Negotiation, Talent & Influence”, η οποία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 30 Ιουνίου στο Island C-Lounge της Αθηναϊκής Ριβιέρας.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν προσωπικότητες από τον χώρο της επιχειρηματικότητας και της ηγεσίας, προσφέροντας ένα υψηλού επιπέδου περιβάλλον ανταλλαγής γνώσης και εμπειριών γύρω από σύγχρονες πρακτικές διαπραγμάτευσης, επιρροής και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού.

Κεντρικοί ομιλητές ήταν ο Chris Voss, πρώην επικεφαλής διεθνής διαπραγματευτής ομήρων του FBI και συγγραφέας του διεθνούς bestseller Never Split the Difference, καθώς και η Wendy Starland, επιχειρηματίας και talent strategist, γνωστή για τον ρόλο της στην ανακάλυψη της Lady Gaga.

Κατά τη διάρκεια των ομιλιών αναδείχθηκαν ζητήματα όπως η ψυχολογία των κρίσιμων διαπραγματεύσεων, η εν συναίσθηση ως στρατηγικό πλεονέκτημα, η λήψη αποφάσεων υπό συνθήκες πίεσης, η σημασία της δημιουργίας ισχυρών προσωπικών και εταιρικών brands καθώς και ο ρόλος της δημιουργικότητας και της επιχειρηματικότητας στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.

Η συμμετοχή της NUVIA στην εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης δέσμευσής της για υποστήριξη πρωτοβουλιών που προάγουν τη γνώση, την καινοτομία και την ανάπτυξη ηγετικών δεξιοτήτων στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον.