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ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ: Ενισχύει την ψηφιακή εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων της

Ο AI βοηθός «Λύσις» είναι πλέον διαθέσιμος και στους ασφαλισμένους

Insurancedaily NewsroomInsurancedaily Newsroom|31/7/2026
Athinaiki
ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ: Ενισχύει την ψηφιακή εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων της

Η ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ συνεχίζει να επενδύει στην ψηφιακή εξέλιξη των υπηρεσιών της, προσφέροντας στους ασφαλισμένους της μια νέα δυνατότητα άμεσης ενημέρωσης και υποστήριξης μέσω της ιστοσελίδας intersalonica.gr.

Ο AI βοηθός «Λύσις» είναι πλέον διαθέσιμος και στους ασφαλισμένους, προσφέροντας άμεση καθοδήγηση και απαντήσεις σε ασφαλιστικά και διαδικαστικά θέματα, συμβάλλοντας σε μια πιο γρήγορη, εύκολη και σύγχρονη εμπειρία εξυπηρέτησης.

Η νέα αυτή δυνατότητα αποτελεί ένα ακόμη βήμα στον ψηφιακό μετασχηματισμό της ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή προσήλωσή της στην αξιοποίηση της τεχνολογίας με στόχο τη βελτίωση της καθημερινής επικοινωνίας με τους ασφαλισμένους.

Η διάκριση της ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ως «Digital Insurance Company of the Year» για δεύτερη συνεχή χρονιά, δεν αποτελεί τυχαία αναγνώριση, αλλά αποτυπώνει τη συνεχή προσπάθεια της εταιρίας να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της ψηφιακής καινοτομίας, δημιουργώντας υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες των πελατών της.

Με τον «Λύσις», η ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ φέρνει την τεχνολογία πιο κοντά στους ασφαλισμένους της, προσφέροντας μια νέα, πιο άμεση και αποτελεσματική εμπειρία εξυπηρέτησης.

#Ιντερσαλονικα#Intersalonica#Ασφαλιστικά
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