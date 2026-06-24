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Και Αν Συμβεί.. Your Insurance Tribe Podcast

Τι χρειάζεται σήμερα ένας ασφαλιστικός επαγγελματίας για να χτίσει μια σύγχρονη, βιώσιμη και έξυπνη καριέρα

Insurancedaily NewsroomInsurancedaily Newsroom|24/6/2026
Groumama Ασφάλεια Αυτοκινήτου
Και Αν Συμβεί.. Your Insurance Tribe Podcast

Διαθέσιμο είναι το νέο επεισόδιο του «Και Αν Συμβεί.. Your Insurance Tribe Podcast», με θεματική που αφορά άμεσα την εξέλιξη του ασφαλιστικού επαγγέλματος και το μέλλον της αγοράς.

Το επεισόδιο εστιάζει στο ερώτημα:
τι χρειάζεται σήμερα ένας ασφαλιστικός επαγγελματίας για να χτίσει μια σύγχρονη, βιώσιμη και έξυπνη καριέρα;

Στη συζήτηση συμμετέχουν:

  • η κυρία Δήμητρα ΛεμούσιαΣύμβουλος marketing και επιχειρήσεων & CEO της Elev8 Hub

  • ο κύριος Παναγιώτης ΚατσαϊδώνηςCΕΟ PK Data Software

  • ο κύριος Νίκος Στυλιανόςχρηματοοικονομικός σύμβουλος, TOT MDRT member, Financial Planner

Η συζήτηση αναδεικνύει βασικούς πυλώνες όπως:

  • γιατί η στρατηγική αποτελεί αόρατο αλλά ουσιαστικό πλεονέκτημα

  • πώς η τεχνολογία και τα εργαλεία μπορούν να στηρίξουν τον επαγγελματία

  • τι σημαίνει υψηλή συμβουλευτική αξία στην πράξη

  • πώς χτίζεται εμπιστοσύνη με τον πελάτη

  • τι χρειάζεται ο ασφαλιστικός σύμβουλος του αύριο για να μείνει relevant και να εξελιχθεί

    • Το κεντρικό μήνυμα του επεισοδίου είναι ότι ο επαγγελματίας του σήμερα χρειάζεται στρατηγική σκέψη, εργαλεία τεχνολογίας και ανθρώπινη συμβουλευτική υπεραξία.


    #Youtube#Pk Data#Ασφαλιστική
    interasco
    Europi Insurance

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