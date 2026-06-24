Διαθέσιμο είναι το νέο επεισόδιο του «Και Αν Συμβεί.. Your Insurance Tribe Podcast», με θεματική που αφορά άμεσα την εξέλιξη του ασφαλιστικού επαγγέλματος και το μέλλον της αγοράς.
Το επεισόδιο εστιάζει στο ερώτημα:
τι χρειάζεται σήμερα ένας ασφαλιστικός επαγγελματίας για να χτίσει μια σύγχρονη, βιώσιμη και έξυπνη καριέρα;
Στη συζήτηση συμμετέχουν:
η κυρία Δήμητρα Λεμούσια, Σύμβουλος marketing και επιχειρήσεων & CEO της Elev8 Hub
ο κύριος Παναγιώτης Κατσαϊδώνης, CΕΟ PK Data Software
ο κύριος Νίκος Στυλιανός, χρηματοοικονομικός σύμβουλος, TOT MDRT member, Financial Planner
Η συζήτηση αναδεικνύει βασικούς πυλώνες όπως:
τι σημαίνει σήμερα σύγχρονη ασφαλιστική καριέρα
γιατί η στρατηγική αποτελεί αόρατο αλλά ουσιαστικό πλεονέκτημα
πώς η τεχνολογία και τα εργαλεία μπορούν να στηρίξουν τον επαγγελματία
τι σημαίνει υψηλή συμβουλευτική αξία στην πράξη
πώς χτίζεται εμπιστοσύνη με τον πελάτη
τι χρειάζεται ο ασφαλιστικός σύμβουλος του αύριο για να μείνει relevant και να εξελιχθεί
Το κεντρικό μήνυμα του επεισοδίου είναι ότι ο επαγγελματίας του σήμερα χρειάζεται στρατηγική σκέψη, εργαλεία τεχνολογίας και ανθρώπινη συμβουλευτική υπεραξία.
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