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Κρατικός φορέας και "Fair Plans" η λύση για τις φυσικές καταστροφές

Τι προτείνει ο καθηγητής Ασφάλισης και Διαχείρισης Κινδύνων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Μιλτιάδης Νεκτάριος

Insurancedaily NewsroomInsurancedaily Newsroom|10/6/2026
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Κρατικός φορέας και "Fair Plans" η λύση για τις φυσικές καταστροφές

Η θέσπιση κρατικού φορέα φυσικών καταστροφών για φωτιές με τη συμμετοχή και των ασφαλιστικών εταιρειών που θα εκδίδει ομόλογα καταστροφών και θα δημιουργεί απόθεμα εξισορρόπησης, είναι η απάντηση στο σχεδιασμό της χώρας για τη διαχείριση των επιπτώσεων από την κλιματική αλλαγή. Αυτό ανέφερε ο καθηγητής Ασφάλισης και Διαχείρισης Κινδύνων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Μιλτιάδης Νεκτάριος, μιλώντας σε πάνελ στο NatCat Summit 2026.

Εξήγησε ότι το ταμείο θα έχει σαν στόχο 3 τρις ευρώ κεφάλαια μέσα στην πρώτη δεκαετία για να είμαστε πλήρως καλυμμένοι. Όσον αφορά τις επιχειρήσεις και τις κατοικίες που έχουν ζητήματα ασφαλισιμότητας υπάρχει, σημείωσε, το νομοθετικό πλαίσιο των λεγόμενων Fair Plans που εφαρμόζονται στην Αμερική για κοινοπραξίες που αναλαμβάνουν την κάλυψη των ακινήτων αυτών.

Ο κ. Νεκτάριος Μιλτιάδης δήλωσε πως η εμπειρία μέχρι τώρα έχει δείξει πως η χώρα δεν είναι «ανοιχτή»  στην υιοθέτηση νέων μοντέλων και αναφέρθηκε στη νομοθετική πρωτοβουλία μετά το μεγάλο σεισμό του 1999 που εν τέλει δεν προχώρησε για την υποχρεωτικότητα, ενώ αντίθετα στην Τουρκία δημιουργήθηκε μετά το μεγάλο σεισμό του 2000 έναν από τους πιο επιτυχημένους οργανισμούς που έχει συγκεντρώσει 28 δις ευρώ. Πέρυσι στους μεγάλους σεισμούς οι κάτοικοι της Τουρκίας πήραν από τους αντασφαλιστές 5 δις ευρώ. Η Αλβανία υιοθέτησε επίσης το ίδιο μοντέλο. Η Έλλάδα δεν έχει καταφέρει κάτι ανάλογο ακόμα.  

#Κλιματική Αλλαγή#Natcat Summit
ΔΥΝΑΜΙΣ 2026
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