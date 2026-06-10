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Η στρατηγική προστασίας των νησιών στην κλιματική κρίση

Ο Β. Κικίλιας χαρακτήρισε το πρόγραμμα «Αιγίς» ως κρίσιμο εργαλείο για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών

Insurancedaily NewsroomInsurancedaily Newsroom|10/6/2026
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Η στρατηγική προστασίας των νησιών στην κλιματική κρίση

Καθώς οι φυσικές καταστροφές που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή επηρεάζουν ολοένα και περισσότερο τις παράκτιες και νησιωτικές περιοχές, η Ελλάδα καλείται να αντιμετωπίσει αυξανόμενες προκλήσεις για την προστασία κρίσιμων υποδομών, του τουρισμού, των τοπικών οικονομιών και των κοινωνιών.

Στη στρατηγική ετοιμότητας της χώρας, στον ρόλο των λιμένων και των θαλάσσιων δικτύων, καθώς και στη σημασία της ενίσχυσης της ανθεκτικότητας των νησιωτικών οικοσυστημάτων σε ένα περιβάλλον αυξανόμενων κλιματικών κινδύνων αναφέρθηκε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, κατά την ομιλία του με θέμα «Τα Νησιά στην Πρώτη Γραμμή της Κλιματικής Κρίσης – Πολιτική Προστασία και Εθνική Ανθεκτικότητα», στο πλαίσιο του «NatCat Summit» του Money Review.

Ο υπουργός χαρακτήρισε το πρόγραμμα «Αιγίς» ως κρίσιμο εργαλείο για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, από πυρκαγιές και πλημμύρες έως σεισμούς και άλλα ακραία καιρικά φαινόμενα. Όπως τόνισε, η Πολιτική Προστασία μεταβαίνει σε ένα σύγχρονο επιχειρησιακό μοντέλο που αξιοποιεί προηγμένες τεχνολογίες, όπως drones συνεχούς επιτήρησης, εναέρια συστήματα παρακολούθησης και διασύνδεση με δορυφορικά δεδομένα, με στόχο την πρόληψη και την έγκαιρη προειδοποίηση.

Παράλληλα, σημείωσε ότι μέσα σε διάστημα 18 μηνών υλοποιήθηκαν έργα που αντιστοιχούν σε προγράμματα δεκαετιών, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάπτυξη συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία παρέχουν στους αξιωματικούς Πολιτικής Προστασίας εναλλακτικά σενάρια διαχείρισης κρίσεων και υποστήριξη στη λήψη αποφάσεων.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε επίσης στη διασυνδεσιμότητα και τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των αρμόδιων φορέων και υπουργείων, συμπεριλαμβανομένων των Ενόπλων Δυνάμεων, της Πολιτικής Προστασίας και του Υπουργείου Ναυτιλίας. Στο υπουργείο, όπως ανέφερε, δημιουργείται θάλαμος επιχειρήσεων τελευταίας τεχνολογίας, ο οποίος θα λαμβάνει σε πραγματικό χρόνο εικόνα και δεδομένα από μη επανδρωμένα εναέρια και θαλάσσια μέσα που βρίσκονται υπό προμήθεια.

Επιπλέον, βρίσκεται σε εξέλιξη η ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων του Λιμενικού με νέα καταδιωκτικά και ταχύπλοα σκάφη που περιπολούν στις ελληνικές θάλασσες. Οι δράσεις αυτές αποσκοπούν στην προστασία των θαλάσσιων πάρκων, στην αντιμετώπιση της παράνομης αλιείας και της παράνομης μετανάστευσης, καθώς και στην επιτήρηση κρίσιμων θαλάσσιων υποδομών, όπως τα υποθαλάσσια καλώδια και τα δίκτυα μεταφοράς δεδομένων και ενέργειας.

Κλείνοντας, ο υπουργός υπογράμμισε τη σημασία της καλλιέργειας κουλτούρας πρόληψης στην κοινωνία, αναφερόμενος μεταξύ άλλων στην υποχρέωση καθαρισμού οικοπέδων από τους ιδιοκτήτες και στα προβλεπόμενα πρόστιμα σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης, ως μέτρο περιορισμού του κινδύνου εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών.

#Δράσεις#Κλιματική Αλλαγή#Drones#Natcat Summit#Βασίλης Κικίλιας#Φυσικές Καταστροφές
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