Η στρατηγική προστασίας των νησιών στην κλιματική κρίση

Καθώς οι φυσικές καταστροφές που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή επηρεάζουν ολοένα και περισσότερο τις παράκτιες και νησιωτικές περιοχές, η Ελλάδα καλείται να αντιμετωπίσει αυξανόμενες προκλήσεις για την προστασία κρίσιμων υποδομών, του τουρισμού, των τοπικών οικονομιών και των κοινωνιών.

Στη στρατηγική ετοιμότητας της χώρας, στον ρόλο των λιμένων και των θαλάσσιων δικτύων, καθώς και στη σημασία της ενίσχυσης της ανθεκτικότητας των νησιωτικών οικοσυστημάτων σε ένα περιβάλλον αυξανόμενων κλιματικών κινδύνων αναφέρθηκε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, κατά την ομιλία του με θέμα «Τα Νησιά στην Πρώτη Γραμμή της Κλιματικής Κρίσης – Πολιτική Προστασία και Εθνική Ανθεκτικότητα», στο πλαίσιο του «NatCat Summit» του Money Review.

Ο υπουργός χαρακτήρισε το πρόγραμμα «Αιγίς» ως κρίσιμο εργαλείο για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, από πυρκαγιές και πλημμύρες έως σεισμούς και άλλα ακραία καιρικά φαινόμενα. Όπως τόνισε, η Πολιτική Προστασία μεταβαίνει σε ένα σύγχρονο επιχειρησιακό μοντέλο που αξιοποιεί προηγμένες τεχνολογίες, όπως drones συνεχούς επιτήρησης, εναέρια συστήματα παρακολούθησης και διασύνδεση με δορυφορικά δεδομένα, με στόχο την πρόληψη και την έγκαιρη προειδοποίηση.

Παράλληλα, σημείωσε ότι μέσα σε διάστημα 18 μηνών υλοποιήθηκαν έργα που αντιστοιχούν σε προγράμματα δεκαετιών, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάπτυξη συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία παρέχουν στους αξιωματικούς Πολιτικής Προστασίας εναλλακτικά σενάρια διαχείρισης κρίσεων και υποστήριξη στη λήψη αποφάσεων.