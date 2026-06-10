Η ενίσχυση της ανθεκτικότητας μέσα από την εποπτεία της ΤτΕ

Στην ανάγκη να υπάρξει ενίσχυση της ανθεκτικότητας της χώρας απέναντι στα ακραία φυσικά φαινόμενα που εκδηλώνονται πλέον με μεγαλύτερη ένταση και συχνότητα αναφέρθηκε, μιλώντας στο πλαίσιο του NatCat Summit 2026 ο Σταύρος Κωνσταντάς, Διευθυντής Διεύθυνσης Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης στην Τράπεζα της Ελλάδος, επισημαίνοντας ότι στην Ελλάδα μόλις το 4% των κινδύνων που συνδέονται με φυσικές καταστροφές είναι ασφαλισμένοι.
Οι φυσικές καταστροφές, ανέφερε, δεν κατανέμονται ομοιόμορφα στον χρόνο και στον χώρο, αλλά εκδηλώνονται με τη μορφή μαζικών ζημιών, επιβαρύνοντας σημαντικά οικονομίες και κοινωνίες.
Οι πυρκαγιές του 2021 έφεραν την Ελλάδα στην 7η θέση παγκοσμίως ως προς τη ζημιά ανά κάτοικο. Το 2023 αποτέλεσε τη δυσκολότερη χρονιά των τελευταίων ετών, λόγω των εκτεταμένων πυρκαγιών και της κακοκαιρίας Daniel, με τις συνολικές ζημιές να εκτιμώνται μεταξύ 2,5 και 5 δισ. ευρώ. Από αυτό το ποσό, οι αποζημιώσεις της εγχώριας ασφαλιστικής αγοράς ανήλθαν σε περίπου 400 εκατ. ευρώ, ενώ το μεγαλύτερο μέρος του κόστους επιβαρύνθηκε ο κρατικός προϋπολογισμός και τα ελληνικά νοικοκυριά.
Τα φορολογικά κίνητρα που έχουν θεσπιστεί κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση, ωστόσο απαιτούνται περαιτέρω παρεμβάσεις. Σημαντικό ρόλο μπορεί να διαδραματίσει και το Παρατηρητήριο Ιδιωτικής Ασφάλισης έναντι Φυσικών Καταστροφών, συμβάλλοντας στη συστηματική παρακολούθηση των κινδύνων και των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.
Η κλιματική αλλαγή πυροδοτεί ολοένα και πιο ακραία καιρικά φαινόμενα, προκαλώντας τεράστιες οικονομικές απώλειες. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι ζημιές που συνδέονται με το κλίμα ξεπέρασαν τα 145 δισ. ευρώ την τελευταία δεκαετία, ενώ οι οικονομικές απώλειες αυξάνονται με ρυθμό περίπου 2% ετησίως.
Οι τέσσερις βασικοί άξονες στους οποίους επικεντρώνεται η Τράπεζα της Ελλάδος:
Ενίσχυση της ανθεκτικότητας της ασφαλιστικής αγοράς: Στόχος είναι η διασφάλιση ότι οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις διαθέτουν επαρκή κεφάλαια, ισχυρή διαχείριση κινδύνων και ανθεκτικά επιχειρησιακά μοντέλα για να ανταποκρίνονται στα ολοένα και συχνότερα ακραία φαινόμενα. Σημειώνεται ότι η ελληνική αγορά είναι επί του παρόντος επαρκώς κεφαλαιοποιημένη.
Ενδυνάμωση της επίγνωσης κινδύνου: Αυτός ο άξονας αφορά την ανάπτυξη της ασφαλιστικής κουλτούρας και της χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης των πολιτών, καθώς και τη βελτίωση της διαφάνειας των ασφαλιστικών προϊόντων για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης του καταναλωτή.
Ενίσχυση μηχανισμών περιορισμού του κενού ασφαλιστικής προστασίας: Προωθείται η ανάπτυξη νέων μηχανισμών συνεργασίας μεταξύ κράτους και ιδιωτικής ασφαλιστικής αγοράς (Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα), καθώς οι κρατικοί πόροι μόνοι τους δεν επαρκούν για την πλήρη κάλυψη των ζημιών από καταστροφικά γεγονότα.
Υποστήριξη βιώσιμου ασφαλιστικού πλαισίου: Ο άξονας αυτός επιδιώκει τη μετάβαση από ένα μοντέλο αποσπασματικής αποζημίωσης σε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο πρόληψης, ασφάλισης και αποτελεσματικής διαχείρισης κινδύνων για ένα ανθεκτικό ασφαλιστικό οικοσύστημα.
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