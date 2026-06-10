Insurance Daily
ALLIANZ "Paralympic Movement"
NATCAT SUMMIT

Η ενίσχυση της ανθεκτικότητας μέσα από την εποπτεία της ΤτΕ

Στ. Κωνσταντάς: Οι τέσσερις βασικοί άξονες στους οποίους επικεντρώνεται η Τράπεζα της Ελλάδος  

Insurancedaily NewsroomInsurancedaily Newsroom|10/6/2026
AllSafe
Η ενίσχυση της ανθεκτικότητας μέσα από την εποπτεία της ΤτΕ

Στην ανάγκη να υπάρξει ενίσχυση της ανθεκτικότητας της χώρας απέναντι στα ακραία φυσικά φαινόμενα που εκδηλώνονται πλέον με μεγαλύτερη ένταση και συχνότητα αναφέρθηκε, μιλώντας στο πλαίσιο του NatCat Summit 2026 ο Σταύρος Κωνσταντάς, Διευθυντής Διεύθυνσης Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης στην Τράπεζα της Ελλάδος, επισημαίνοντας ότι στην Ελλάδα μόλις το 4% των κινδύνων που συνδέονται με φυσικές καταστροφές είναι ασφαλισμένοι.

Οι φυσικές καταστροφές, ανέφερε,  δεν κατανέμονται ομοιόμορφα στον χρόνο και στον χώρο, αλλά εκδηλώνονται με τη μορφή μαζικών ζημιών, επιβαρύνοντας σημαντικά οικονομίες και κοινωνίες.

Οι πυρκαγιές του 2021 έφεραν την Ελλάδα στην 7η θέση παγκοσμίως ως προς τη ζημιά ανά κάτοικο. Το 2023 αποτέλεσε τη δυσκολότερη χρονιά των τελευταίων ετών, λόγω των εκτεταμένων πυρκαγιών και της κακοκαιρίας Daniel, με τις συνολικές ζημιές να εκτιμώνται μεταξύ 2,5 και 5 δισ. ευρώ. Από αυτό το ποσό, οι αποζημιώσεις της εγχώριας ασφαλιστικής αγοράς ανήλθαν σε περίπου 400 εκατ. ευρώ, ενώ το μεγαλύτερο μέρος του κόστους επιβαρύνθηκε ο κρατικός προϋπολογισμός και τα ελληνικά νοικοκυριά.

Τα φορολογικά κίνητρα που έχουν θεσπιστεί κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση, ωστόσο απαιτούνται περαιτέρω παρεμβάσεις. Σημαντικό ρόλο μπορεί να διαδραματίσει και το Παρατηρητήριο Ιδιωτικής Ασφάλισης έναντι Φυσικών Καταστροφών, συμβάλλοντας στη συστηματική παρακολούθηση των κινδύνων και των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

Η κλιματική αλλαγή πυροδοτεί ολοένα και πιο ακραία καιρικά φαινόμενα, προκαλώντας τεράστιες οικονομικές απώλειες. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι ζημιές που συνδέονται με το κλίμα ξεπέρασαν τα 145 δισ. ευρώ την τελευταία δεκαετία, ενώ οι οικονομικές απώλειες αυξάνονται με ρυθμό περίπου 2% ετησίως.

Οι τέσσερις βασικοί άξονες στους οποίους επικεντρώνεται η Τράπεζα της Ελλάδος:

 

  1. Ενίσχυση της ανθεκτικότητας της ασφαλιστικής αγοράς: Στόχος είναι η διασφάλιση ότι οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις διαθέτουν επαρκή κεφάλαια, ισχυρή διαχείριση κινδύνων και ανθεκτικά επιχειρησιακά μοντέλα για να ανταποκρίνονται στα ολοένα και συχνότερα ακραία φαινόμενα. Σημειώνεται ότι η ελληνική αγορά είναι επί του παρόντος επαρκώς κεφαλαιοποιημένη.

  • Ενδυνάμωση της επίγνωσης κινδύνου: Αυτός ο άξονας αφορά την ανάπτυξη της ασφαλιστικής κουλτούρας και της χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης των πολιτών, καθώς και τη βελτίωση της διαφάνειας των ασφαλιστικών προϊόντων για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης του καταναλωτή.

  • Ενίσχυση μηχανισμών περιορισμού του κενού ασφαλιστικής προστασίας: Προωθείται η ανάπτυξη νέων μηχανισμών συνεργασίας μεταξύ κράτους και ιδιωτικής ασφαλιστικής αγοράς (Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα), καθώς οι κρατικοί πόροι μόνοι τους δεν επαρκούν για την πλήρη κάλυψη των ζημιών από καταστροφικά γεγονότα.

  • Υποστήριξη βιώσιμου ασφαλιστικού πλαισίου: Ο άξονας αυτός επιδιώκει τη μετάβαση από ένα μοντέλο αποσπασματικής αποζημίωσης σε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο πρόληψης, ασφάλισης και αποτελεσματικής διαχείρισης κινδύνων για ένα ανθεκτικό ασφαλιστικό οικοσύστημα.

    •  

     

     

    #Ευρωπαϊκή Ενωση#Κλιματική Αλλαγή#Daniel#Natcat Summit#Αποζημιώσεις#Παρατηρητήριο Ιδιωτικής Ασφάλισης#Φυσικές Καταστροφές
    Mega Brokers
    Metropolitan

    Σχόλια

    Φόρτωση...
    HDI
    Top 5 Trending
    «Ξεκινώ Επιχειρηματικά»: Ποσά & οδηγίες για τις επιδοτήσεις ασφαλιστών
    Ασφαλιστικές Ειδήσεις

    «Ξεκινώ Επιχειρηματικά»: Ποσά & οδηγίες για τις επιδοτήσεις ασφαλιστών

    Ασφαλιστικές Ειδήσεις
    NN Hellas: Η κουλτούρα που οδήγησε στο ιστορικό milestone του €1 δισ.
    Συνεντεύξεις
    Τα “συν” και τα “πλην” των ασφαλιστών
    Διαμεσολάβηση
    Οι 15 μεσίτες και πράκτορες με το μεγαλύτερο κύκλο εργασιών (2025)
    natcat summit
    Η τοπική αυτοδιοίκηση και η ιδιωτική ασφάλιση στο επίκεντρο
    Syndea
    Newsletter

    Η ενημέρωση που κάνει τη διαφορά

    Αναλύσεις, εξελίξεις και αποκλειστικά νέα της ασφαλιστικής αγοράς, κάθε μέρα στο inbox σας.

    Δεν spamάρουμεΑπεγγραφή ανά πάσα στιγμή+11.000 Εγγεγραμένοι επαγγελματίες

    Σχετικά Άρθρα

    Πώς η κλιματική κρίση αναδιαμορφώνει την προστασία των υποδομών

    Πώς η κλιματική κρίση αναδιαμορφώνει την προστασία των υποδομών

    Αναγκαία η ενίσχυση των υποδομών

    Αναγκαία η ενίσχυση των υποδομών

    Η στρατηγική προστασίας των νησιών στην κλιματική κρίση

    Η στρατηγική προστασίας των νησιών στην κλιματική κρίση

    Νερό, κλιματική αλλαγή και ανθεκτικότητα

    Νερό, κλιματική αλλαγή και ανθεκτικότητα

    NatCat Summit: Υποδομές, κίνδυνος και πρόληψη

    NatCat Summit: Υποδομές, κίνδυνος και πρόληψη

    Τα νησιά στην πρώτη γραμμή της κλιματικής κρίσης

    Τα νησιά στην πρώτη γραμμή της κλιματικής κρίσης

    Swiss Re, Munich Re και Starr φέρνουν την παγκόσμια εμπειρία φυσικών καταστροφών στην Αθήνα

    Swiss Re, Munich Re και Starr φέρνουν την παγκόσμια εμπειρία φυσικών καταστροφών στην Αθήνα

    Hielkema, Κωνσταντάς & Σαρρηγεωργίου keynote speakers στο NATCAT Summit 2026

    Hielkema, Κωνσταντάς & Σαρρηγεωργίου keynote speakers στο NATCAT Summit 2026

    Δικτυακό περιεχόμενο

    MORAX MEDIA NETWORK

    NN Hellas: Η κουλτούρα που οδήγησε στο ιστορικό milestone του €1 δισ.Insurance Daily

    NN Hellas: Η κουλτούρα που οδήγησε στο ιστορικό milestone του €1 δισ.

    Κορυφαία διάκριση για την AbbVie: 2η θέση στη λίστα Best WorkplacesEthica

    Κορυφαία διάκριση για την AbbVie: 2η θέση στη λίστα Best Workplaces

    Οι 15 μεσίτες και πράκτορες με το μεγαλύτερο κύκλο εργασιών (2025)Insurance Daily

    Οι 15 μεσίτες και πράκτορες με το μεγαλύτερο κύκλο εργασιών (2025)

    XM: Πρωτιά για το εργασιακό περιβάλλον του Ομίλου στα Best WorkplacesEthica

    XM: Πρωτιά για το εργασιακό περιβάλλον του Ομίλου στα Best Workplaces

    «Ξεκινώ Επιχειρηματικά»: Ποσά & οδηγίες για τις επιδοτήσεις ασφαλιστώνInsurance Daily

    «Ξεκινώ Επιχειρηματικά»: Ποσά & οδηγίες για τις επιδοτήσεις ασφαλιστών

    Περιβαλλοντικές δράσεις από Avant Mar και Grivalia HospitalityEthica

    Περιβαλλοντικές δράσεις από Avant Mar και Grivalia Hospitality

    Τα “συν” και τα “πλην” των ασφαλιστώνInsurance Daily

    Τα “συν” και τα “πλην” των ασφαλιστών

    Η ελληνική τσιμεντοβιομηχανία πρωταγωνιστής στην πράσινη μετάβασηEthica

    Η ελληνική τσιμεντοβιομηχανία πρωταγωνιστής στην πράσινη μετάβαση