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 Ν. Γιαννουλίδης και Anytime ένωσαν δυνάμεις για τα αδέσποτα

Η ανταπόκριση των χρηστών σε Tik Tok και Instagram υπήρξε εντυπωσιακή, συγκεντρώνοντας χιλιάδες συμμετοχές μέσα σε ελάχιστες ημέρες

Insurancedaily NewsroomInsurancedaily Newsroom|24/7/2026
Athinaiki
 Ν. Γιαννουλίδης και Anytime ένωσαν δυνάμεις για τα αδέσποτα

Mια σημαντική κοινωνική πρωτοβουλία για τα αδέσποτα ζώα σε συνεργασία με τον γνωστό δημιουργό περιεχομένου Νίκο Γιαννουλίδη σε tik tok και instagram "έτρεξε" η Anytime.

Μέσα από σύντομο βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κάθε σχόλιο από το κοινό μεταφράστηκε σε έμπρακτη οικονομική ενίσχυση για το καταφύγιο ζώων A Little Shelter.

Η ανταπόκριση των χρηστών υπήρξε εντυπωσιακή, συγκεντρώνοντας χιλιάδες συμμετοχές μέσα σε ελάχιστες ημέρες για την υποστήριξη των αδέσποτων ζώων. Αυτή η ενέργεια αναδεικνύει πώς η συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων και δημιουργών μπορεί να παράγει ουσιαστικό έργο για έναν κοινό καλό σκοπό.

https://www.tiktok.com/@nickosgian/video/7665411790494354710?is_from_webapp=1&sender_device=pc

#Anytime#Tiktok
ΔΥΝΑΜΙΣ 2026
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