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Πρόταση της ΕΑΕΕ στην πολιτεία για τις αποζημιώσεις τροχαίων

Έχει συγκροτηθεί ειδική ομάδα εργασίας, η οποία επεξεργάζεται σχετική μελέτη με στόχο την προώθηση ενός πιο προβλέψιμου και διαφανούς πλαισίου αποζημιώσεων

Insurancedaily NewsroomInsurancedaily Newsroom|16/6/2026
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Πρόταση της ΕΑΕΕ στην πολιτεία για τις αποζημιώσεις τροχαίων

Ένα πιο προβλέψιμο πλαίσιο για τον καθορισμό των αποζημιώσεων που επιδικάζονται στα θύματα τροχαίων ατυχημάτων για ψυχική οδύνη και ηθική βλάβη επιδιώκει να διαμορφώσει η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, η οποία βρίσκεται σε διαβούλευση με την κυβέρνηση.

Πρόκειται ουσιαστικά για τη γνωστή «αντικειμενικοποίηση» των αποζημιώσεων, μια πρωτοβουλία που αποσκοπεί στον εξορθολογισμό των ποσών που επιδικάζουν τα δικαστήρια στα θύματα τροχαίων ατυχημάτων για ψυχική οδύνη και ηθική βλάβη.

Για τον σκοπό αυτό έχει συγκροτηθεί ειδική ομάδα εργασίας, η οποία επεξεργάζεται σχετική μελέτη με στόχο την προώθηση ενός πιο προβλέψιμου και διαφανούς πλαισίου αποζημιώσεων. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται και η διεύρυνση της αξιοποίησης εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης για την ανάλυση νομολογιακών δεδομένων και δικαστικών αποφάσεων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στόχος της Ένωσης είναι να περιοριστεί η καταβολή αδικαιολόγητα υψηλών αποζημιώσεων σε έναν κλάδο όπως η ασφάλιση αστικής ευθύνης οχημάτων, όπου το τεχνικό αποτέλεσμα παραμένει διαχρονικά αρνητικό, λόγω τόσο της αυξημένης συχνότητας και σοβαρότητας των ζημιών όσο και του έντονου ανταγωνισμού που επικρατεί στις τιμολογήσεις των ασφαλίστρων.

#Ασφάλιση
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