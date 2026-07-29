"Στερεύει" ο Δούναβης αποκαλύπτοντας ναυάγια

H κλιματική κρίση, οι περίοδοι ξηρασίας και καυσώνων έχουν οδηγήσει σε δραματική υποχώρηση τη στάθμης των υδάτων του Δούναβη. Στη βόρεια πόλη Νόβι Σαντ της Σερβίας δεκάδες σκάφη επιπλέουν σε μια πράσινη λάσπη, σε ό,τι απέμεινε μετά την υποχώρηση των υδάτων του Δούναβη για αρκετές εκατοντάδες μέτρα.

Σύμφωνα με το reuters η στάθμη του Δούναβη έπεσε σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα αυτή την εβδομάδα στην Κροατία και τη Σερβία.

Το φαινόμενο αυτό επηρεάζει πολυεπίπεδα την περιοχή από τους ιχθυοπληθυσμούς μέχρι το εμπόριο και τον τουρισμό. Οι εισαγωγές καυσίμων της Σερβίας μειώθηκαν στο 25% του μηνιαίου στόχου τους για τον Ιούλιο, καθώς τα χαμηλά επίπεδα νερού του Δούναβη ανάγκασαν τις φορτηγίδες και τα δεξαμενόπλοια να λειτουργούν στο 30% έως 40% της χωρητικότητάς τους, δήλωσε την Τετάρτη η υπουργός Ενέργειας Ντούμπραβκα Τζέντοβιτς Χαντάνοβιτς.

Τα χαμηλά επίπεδα νερού στην Κροατία αποκάλυψαν ένα φορτηγό πλοίο που βυθίστηκε το 1937. Στην ανατολική Σερβία, σκουριασμένα κομμάτια ενός γερμανικού ποταμού στολίσκου που βυθίστηκε το 1944 αναδύθηκαν από τον Δούναβη, θέτοντας σε κίνδυνο τη ναυσιπλοΐα.