Insurance Daily
Generali 2026 140 Χρόνια
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

"Στερεύει" ο Δούναβης αποκαλύπτοντας ναυάγια

Το φαινόμενο αυτό επηρεάζει πολυεπίπεδα την περιοχή από τους ιχθυοπληθυσμούς μέχρι το εμπόριο και τον τουρισμό

Insurancedaily NewsroomInsurancedaily Newsroom|29/7/2026
Groumama Ασφάλεια Αυτοκινήτου
"Στερεύει" ο Δούναβης αποκαλύπτοντας ναυάγια

H κλιματική κρίση, οι περίοδοι ξηρασίας και καυσώνων έχουν οδηγήσει σε δραματική υποχώρηση τη στάθμης των υδάτων του Δούναβη. Στη βόρεια πόλη Νόβι Σαντ της Σερβίας δεκάδες σκάφη επιπλέουν σε μια πράσινη λάσπη, σε ό,τι απέμεινε μετά την υποχώρηση των υδάτων του Δούναβη για αρκετές εκατοντάδες μέτρα.

Σύμφωνα με το reuters η στάθμη του Δούναβη έπεσε σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα αυτή την εβδομάδα στην Κροατία και τη Σερβία.

Το φαινόμενο αυτό επηρεάζει πολυεπίπεδα την περιοχή από τους ιχθυοπληθυσμούς μέχρι το εμπόριο και τον τουρισμό. Οι εισαγωγές καυσίμων της Σερβίας μειώθηκαν στο 25% του μηνιαίου στόχου τους για τον Ιούλιο, καθώς τα χαμηλά επίπεδα νερού του Δούναβη ανάγκασαν τις φορτηγίδες και τα δεξαμενόπλοια να λειτουργούν στο 30% έως 40% της χωρητικότητάς τους, δήλωσε την Τετάρτη η υπουργός Ενέργειας Ντούμπραβκα Τζέντοβιτς Χαντάνοβιτς.

Τα χαμηλά επίπεδα νερού στην Κροατία αποκάλυψαν ένα φορτηγό πλοίο που βυθίστηκε το 1937. Στην ανατολική Σερβία, σκουριασμένα κομμάτια ενός γερμανικού ποταμού στολίσκου που βυθίστηκε το 1944 αναδύθηκαν από τον Δούναβη, θέτοντας σε κίνδυνο τη ναυσιπλοΐα.

Mega Brokers
Minetta

Σχόλια

Φόρτωση...
Cover Insurance
Top 5 Trending
Καριέρα και ασφαλιστική αγορά: Τι λένε 10 στελέχη
asfalistikomarketing

Καριέρα και ασφαλιστική αγορά: Τι λένε 10 στελέχη

Ασφαλιστικές Ειδήσεις
Πρόστιμο 250 ευρώ για τα ανασφάλιστα πατίνια
asfalistikomarketing
Aπoδιαμεσολάβηση και ΑΙ αλλάζουν την ασφαλιστική αγορά
Ειδήσεις
Υποχρεωτική ασφάλιση με κάλυψη 50.000 ευρώ για ηλεκτρικά πατίνια σε ν/σ
Αστική Ευθύνη
Πετράλωνα: Το ατύχημα που υπενθύμισε ότι η διαχείριση του κινδύνου ξεκινά πριν από την πρώτη εκσκαφή
Interlife Travel
Newsletter

Η ενημέρωση που κάνει τη διαφορά

Αναλύσεις, εξελίξεις και αποκλειστικά νέα της ασφαλιστικής αγοράς, κάθε μέρα στο inbox σας.

Δεν spamάρουμεΑπεγγραφή ανά πάσα στιγμή+11.000 Εγγεγραμένοι επαγγελματίες

Σχετικά Άρθρα

Φωτιές στη Γαλλία: Οι ασφαλιστικές καλύπτουν 3 εβδομάδες ξενοδοχείο

Φωτιές στη Γαλλία: Οι ασφαλιστικές καλύπτουν 3 εβδομάδες ξενοδοχείο

Σεισμός 7,1 ρίχτερ στην Ιαπωνία: Κατάρρευση κτιρίων και συναγερμός για τσουνάμι

Σεισμός 7,1 ρίχτερ στην Ιαπωνία: Κατάρρευση κτιρίων και συναγερμός για τσουνάμι

Επεκτείνει την κάλυψη στα Data Centers από τα 3,5 δις στα 5 δις δολ. η ΑΟΝ

Επεκτείνει την κάλυψη στα Data Centers από τα 3,5 δις στα 5 δις δολ. η ΑΟΝ

Μάχονται με τις φλόγες Ισπανία και Γαλλία (video)

Μάχονται με τις φλόγες Ισπανία και Γαλλία (video)

“Διακόπτης θανάτου” στις ΗΠΑ για το ΑΙ που αυτονομήθηκε

“Διακόπτης θανάτου” στις ΗΠΑ για το ΑΙ που αυτονομήθηκε

Οι Lloyd’s καταγγέλλουν τον πρώην CEO για παραβίαση της πολιτικής τους

Οι Lloyd’s καταγγέλλουν τον πρώην CEO για παραβίαση της πολιτικής τους

Αντιμετωπίζει πράγματι η Ρωσία οικονομικά προβλήματα;

Αντιμετωπίζει πράγματι η Ρωσία οικονομικά προβλήματα;

Στις φλόγες ο Καναδάς

Στις φλόγες ο Καναδάς

Δικτυακό περιεχόμενο

MORAX MEDIA NETWORK

Καριέρα και ασφαλιστική αγορά: Τι λένε 10 στελέχηInsurance Daily

Καριέρα και ασφαλιστική αγορά: Τι λένε 10 στελέχη

Bραβείο Ψηφιακού Μετασχηματισμού για τον όμιλο Qualco στα Βραβεία ΕΒΕΑ 2026Ethica

Bραβείο Ψηφιακού Μετασχηματισμού για τον όμιλο Qualco στα Βραβεία ΕΒΕΑ 2026

Νέο ΔΣ στον Ιατρικό Σύλλογο ΠειραιώςMedly

Νέο ΔΣ στον Ιατρικό Σύλλογο Πειραιώς

Υποχρεωτική ασφάλιση με κάλυψη 50.000 ευρώ για ηλεκτρικά πατίνια σε ν/σInsurance Daily

Υποχρεωτική ασφάλιση με κάλυψη 50.000 ευρώ για ηλεκτρικά πατίνια σε ν/σ

Imperial Brands Hellas: Νέα φάση για την πρωτοβουλία «Στην Προστασία των Ανηλίκων Είμαστε Μαζί» Ethica

Imperial Brands Hellas: Νέα φάση για την πρωτοβουλία «Στην Προστασία των Ανηλίκων Είμαστε Μαζί»

Όμιλος Ιατρικού Αθηνών: στηρίζει το Ράλλυ ΑκρόπολιςMedly

Όμιλος Ιατρικού Αθηνών: στηρίζει το Ράλλυ Ακρόπολις

Πετράλωνα: Το ατύχημα που υπενθύμισε ότι η διαχείριση του κινδύνου ξεκινά πριν από την πρώτη εκσκαφήInsurance Daily

Πετράλωνα: Το ατύχημα που υπενθύμισε ότι η διαχείριση του κινδύνου ξεκινά πριν από την πρώτη εκσκαφή

Το Freenow by Lyft παρουσίασε Έκθεση Βιωσιμότητας για το 2025Ethica

Το Freenow by Lyft παρουσίασε Έκθεση Βιωσιμότητας για το 2025

Η ELPEN στους ελκυστικότερους εργοδότεςMedly

Η ELPEN στους ελκυστικότερους εργοδότες

Ποιος θα δώσει τις μάχες για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση;Insurance Daily

Ποιος θα δώσει τις μάχες για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση;