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ΤΑΞΙΔΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Στο Μαρόκο το ταξίδι επιβράβευσης της ΝΝ

Η NN Hellas, αναγνωρίζοντας τη σταθερή συμβολή του Δικτύου στην ανάπτυξη και την πορεία της, διοργάνωσε ένα ξεχωριστό ταξίδι επιβράβευσης στο Μαρακές.

Insurancedaily NewsroomInsurancedaily Newsroom|2/7/2026
Athinaiki
Στο Μαρόκο το ταξίδι επιβράβευσης της ΝΝ

Από τις 25 έως τις 29 Μαΐου, 30 συντονιστές και 76 συνεργάτες της εταιρίας γιόρτασαν την επίτευξη των στόχων τους και τη δύναμη της συνεργασίας, μέσα από μια μοναδική ταξιδιωτική εμπειρία. Οι συμμετέχοντες γνώρισαν τη μαγεία της πόλης μέσα από οργανωμένες ξεναγήσεις, αυθεντικές γαστρονομικές εμπειρίες και στιγμές χαλάρωσης. Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα είχε η εκδρομή στα βουνά του Άτλαντα, προσφέροντας μια διαφορετική επαφή με τη φύση και τον πολιτισμό του Μαρόκου.

Το ταξίδι αποτέλεσε, παράλληλα, ουσιαστική ευκαιρία διαλόγου, καθώς οι συμμετέχοντες αντάλλαξαν απόψεις για την εξέλιξη του Δικτύου, τόσο σε επίπεδο νέων εργασιών όσο και σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού.

Στο ταξίδι συμμετείχαν, επίσης, στελέχη της ηγετικής ομάδας της NN Hellas. Η παρουσία της Προέδρου Δ.Σ. & Διευθύνουσας Συμβούλου της NN Hellas, κας Φιλίππας Μιχάλη, καθώς και του Γενικού Διευθυντή Πωλήσεων, κ. Διονύση Νοδάρου, επιβεβαίωσε την έμφαση της εταιρίας στη διαρκή και ουσιαστική σχέση με το Δίκτυό της. Ιδιαίτερα σημαντική ήταν και η παρουσία αρκετών νέων συνεργατών, γεγονός που αναδεικνύει τη δυναμική εξέλιξή του και τις προοπτικές του για το μέλλον.

Ο Γενικός Διευθυντής Πωλήσεων της NN Hellas, κ. Διονύσης Νοδάρος, δήλωσε σχετικά: «Στην NN Hellas πιστεύουμε ότι η ουσιαστική ανάπτυξη του Δικτύου αποκλειστικής συνεργασίας μας ξεκινά από τη συστηματική επένδυση στους ανθρώπους μας. Το ταξίδι αυτό αποτέλεσε ευκαιρία να αναγνωρίσουμε την προσπάθεια και τις επιδόσεις των συνεργατών μας, αλλά και να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο την κοινή μας κουλτούρα και τον διάλογο γύρω από τις προοπτικές ανάπτυξής μας».

Με επίκεντρο την ποιότητα της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης και τη συνεχή εξέλιξη του Δικτύου της, η NN Hellas συνεχίζει να δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης με τους ασφαλισμένους της. Το ταξίδι στο Μαρακές αποτέλεσε ακόμη μία επιβεβαίωση της κοινής πορείας εταιρίας και συνεργατών.

#Nn Hellas#Απόψεις
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