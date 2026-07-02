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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ε.Ε.Α.: Κύκλος συναντήσεων με τους πολιτικούς αρχηγούς

Πρώτος προσκεκλημένος ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης

Insurancedaily NewsroomInsurancedaily Newsroom|2/7/2026
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Ε.Ε.Α.: Κύκλος συναντήσεων με τους πολιτικούς αρχηγούς

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών εγκαινιάζει έναν κύκλο θεσμικών συναντήσεων με τους πολιτικούς αρχηγούς, με στόχο την ανάπτυξη ουσιαστικού διαλόγου για το παρόν και το μέλλον της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, καθώς και για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.

Στο πλαίσιο αυτό, κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΕΑ, την Τετάρτη 8 Ιουλίου, στις 19:00, θα φιλοξενηθεί ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κ. Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος αναμένεται να παρουσιάσει τις θέσεις και τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την οικονομική πολιτική.

Η πρόσκληση προς τον κ. Ανδρουλάκη απευθύνθηκε από τον Πρόεδρο του ΕΕΑ, κ.Γιάννη Χατζηθεοδοσίου, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του Επιμελητηρίου να δώσει βήμα στους πολιτικούς αρχηγούς, ώστε να παρουσιάσουν στα μέλη του τις προγραμματικές τους θέσεις για την επιχειρηματικότητα και να ανταλλάξουν απόψεις με τους εκπροσώπους της αγοράς.

Το ΕΕΑ έχει ήδη απευθύνει αντίστοιχες προσκλήσεις προς τον Πρωθυπουργό και τους αρχηγούς των υπόλοιπων πολιτικών κομμάτων, επιδιώκοντας να διασφαλίσει έναν ανοιχτό, ισότιμο και εποικοδομητικό διάλογο με το σύνολο του πολιτικού κόσμου για τα κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Μέσα από αυτή την πρωτοβουλία, το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών επιβεβαιώνει τον θεσμικό του ρόλο ως αξιόπιστου συνομιλητή της Πολιτείας και της επιχειρηματικής κοινότητας, συμβάλλοντας στην ανάδειξη των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και στην προώθηση συγκεκριμένων προτάσεων που μπορούν να ενισχύσουν την ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα της ελληνικής επιχειρηματικότητας.

#Εεα#Απόψεις#Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών#Πολιτική
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