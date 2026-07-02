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NN Hellas: στο Βιετνάμ με επιλεγμένους συνεργάτες

Με αφετηρία την πρωτεύουσα Hanoi, οι συμμετέχοντες γνώρισαν την ιστορία, την ιδιαίτερη κουλτούρα και τις εντυπωσιακές φυσικές αντιθέσεις της χώρας

Insurancedaily NewsroomInsurancedaily Newsroom|2/7/2026
Athinaiki
NN Hellas: στο Βιετνάμ με επιλεγμένους συνεργάτες

Η NN Hellas πραγματοποίησε ένα ξεχωριστό ταξίδι στο Βιετνάμ για κορυφαίους συνεργάτες του Δικτύου ασφαλιστικών πρακτόρων και μεσιτών, αναγνωρίζοντας τη συμβολή τους στην επίτευξη των στόχων της προηγούμενης χρονιάς.

Συμμετείχαν στελέχη από τις Investin Life, F.I.Leaders, Apollon, Delta Brokers, Now Agents και Life Solutions, ενώ την αποστολή συνόδευσαν ο Γενικός Διευθυντής Πωλήσεων, κ. Διονύσης Νοδάρος, εκπροσωπώντας την ηγετική ομάδα της NN Hellas, και ο επικεφαλής του Ανεξάρτητου Δικτύου Πωλήσεων, κ. Μάγκνους Χατζηδημητρίου.

Με αφετηρία την πρωτεύουσα Hanoi, οι συμμετέχοντες γνώρισαν την ιστορία, την ιδιαίτερη κουλτούρα και τις εντυπωσιακές φυσικές αντιθέσεις της χώρας. Περιηγήθηκαν στο κέντρο της πόλης με τουκ τουκ, τα χαρακτηριστικά μηχανοκίνητα οχήματα που χρησιμοποιούν οι ντόπιοι για μικρές αποστάσεις, καθώς επίσης επισκέφθηκαν το μνημείο του Ho Chi Minh και το αρχαίο Πανεπιστήμιο με τους ναούς του, ερχόμενοι σε επαφή με την πολιτιστική ταυτότητα και την καθημερινή ζωή του Βιετνάμ.

Το πρόγραμμα συνεχίστηκε με εμπειρίες αφιερωμένες στη φυσική ομορφιά του Βιετνάμ, όπως εκδρομή σε ορυζώνες, βαρκάδα με kayak και επίσκεψη στην περιοχή Ninh Binh, γνωστή για την πλούσια βλάστηση και την εξωτική πανίδα της. Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε η ολοήμερη κρουαζιέρα στον κόλπο Ha Long, με επισκέψεις σε νησάκια, εξωτικές παραλίες και εκτροφείο μαργαριταριών, όπου οι συμμετέχοντες παρακολούθησαν τη διαδικασία παραγωγής τους.

Το ταξίδι ολοκληρώθηκε την τελευταία βραδιά με ένα εντυπωσιακό Gala μέσα σε σπηλιά, με live show και visual effects, σε εορταστική ατμόσφαιρα.

Πέρα από τις εικόνες και τις εμπειρίες, το ταξίδι αποτέλεσε ευκαιρία ουσιαστικής επαφής και συζήτησης για την καθοριστική συμβολή και την περαιτέρω ανάπτυξη του Δικτύου ασφαλιστικών πρακτόρων και μεσιτών.

Για την NN Hellas, η επιτυχία βασίζεται σε σχέσεις που εξελίσσονται στον χρόνο και σε συνεργασίες με κοινές αξίες και στόχους. Μέσα από πρωτοβουλίες όπως το ταξίδι στο Βιετνάμ, η εταιρία επιβραβεύει τους ανθρώπους που συμβάλλουν καθημερινά στη θέση της στην αγορά και στην εμπιστοσύνη των ασφαλισμένων της.

#Nn Hellas#Delta#Life#Αποστολή
Designia
Metropolitan

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