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Swiss Re: "Διαβάζοντας το ποτάμι" πριν από μία καταστροφή

Με πρακτική εκπαίδευση και νέες ασφαλιστικές λύσεις, οι οικογένειες είναι καλύτερα προετοιμασμένες όταν ανεβαίνουν τα επίπεδα των υδάτων

Insurancedaily NewsroomInsurancedaily Newsroom|15/6/2026
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Swiss Re: "Διαβάζοντας το ποτάμι" πριν από μία καταστροφή

Οι πλημμύρες μπορούν να έχουν καταστροφικές επιπτώσεις στις κοινότητες, αλλά η καλύτερη κατανόηση των ποταμών μπορεί να βοηθήσει στη μείωση των κινδύνων.

Στο Νεπάλ, ο συνεργάτης του Ιδρύματος Swiss Re, Practical Action, βοηθά τις κοινότητες να «διαβάσουν το ποτάμι» συγκεντρώνοντας την τοπική γνώση, βελτιωμένη παρακολούθηση των ποταμών και ισχυρότερα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης. Αυτό σημαίνει έγκαιρες προειδοποιήσεις, ακόμη και για μικρότερους ποταμούς, και περισσότερο χρόνο για τους ανθρώπους να δράσουν.

Με πρακτική εκπαίδευση και νέες ασφαλιστικές λύσεις, οι οικογένειες είναι καλύτερα προετοιμασμένες όταν ανεβαίνουν τα επίπεδα των υδάτων και υποστηρίζονται καθώς ανακάμπτουν, καθώς ο τοπικός συντονισμός ενισχύεται και βοηθά τους ανθρώπους να ανταποκρίνονται πιο γρήγορα.

#Youtube#Ιδρύματος#Swiss Re#Εκπαίδευση
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