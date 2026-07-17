Στην πολυετή προσφορά των συντονιστών ασφαλιστών και του ΕΣΑΠΕ στον ασφαλιστικό κλάδο αναφέρθηκε ο πρόεδρος του ΕΕΑ, Γ. Χατζηθεοδοσίου, μιλώντας στην τεσσαρακοστή επέτειο της ένωσης.

Ο κ. Χατζηθεοδοσίου δεσμεύτηκε για την οικονομική στήριξη πρωτοβουλιών που αφορούν την εκπαίδευση, την ψηφιοποίηση και την ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης στις επαγγελματικές πρακτικές.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην αξία του συνδικαλισμού και την αφοσίωση όσων ηγούνται του σωματείου.