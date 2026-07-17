ΕΣΑΠΕ: Ένας παραπάνω πολλαπλασιάζει τη δυναμική μας

Την επιτακτική ανάγκη για ενότητα και μαζική συμμετοχή στην επαγγελματική ένωση των συντονιστών ασφαλιστών, τονίζοντας ότι η συλλογική δράση διασφάλισε την επιβίωση του κλάδου σε περιόδους κρίσης, επισήμανε ο Κ. Ρούσσης, πρόεδρος της ΕΣΑΠΕ, στην εκδήλωση για τα 40 χρόνια της ένωσης. "Ένας παραπάνω πολλαπλασιάζει τη δυναμική μας" ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κλάδος των συντονιστών είναι αριθμητικά μικρός, με περίπου 800 ενεργά μέλη σε όλη την Ελλάδα. Αυτό καθιστά την ενότητα μέσω της επαγγελματικής τους ένωσης (ΕΣΑΠΕ) απαραίτητη, καθώς η συσπείρωση αυτή πολλαπλασιάζει τη δυναμική τους σε τομείς όπως οι διεκδικήσεις, η εκπαίδευση και η ανάπτυξη νέων ιδεών.