Βασικός ο ρόλος των ασφαλιστικών στην Ένωση Αποταμιεύσεων

Απτά αποτελέσματα όσον αφορά την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων (SIU), ενόψει της ενδιάμεσης αξιολόγησης που θα γίνει το 2027 ζητά η Insurance Europe.
H Ένωση υποστηρίζει την ανάγκη καλύτερης κινητοποίησης των αποταμιεύσεων σε μακροπρόθεσμες επενδύσεις για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της Ευρώπης, με τις ασφαλιστικές εταιρείες να διαδραματίζουν βασικό ρόλο ως σημαντικοί επενδυτές που διαχειρίζονται περιουσιακά στοιχεία 9,5 τρισεκατομμυρίων ευρώ.
Η ενδιάμεση αξιολόγηση του 2027 θα πρέπει να επικεντρωθεί στην επίτευξη αποτελεσμάτων, με ένα πιο συνεκτικό πλαίσιο που θα επιτρέπει πλήρως στις ασφαλιστικές εταιρείες να διοχετεύουν τις αποταμιεύσεις στην πραγματική οικονομία.
Σε αυτό το πλαίσιο η Insurance Europe προτείνει:
Να συμπεριληφθούν οι ασφαλιστικές εταιρείες στις πρωτοβουλίες της ΕΕ για την αποταμίευση και τις συντάξεις ως πάροχοι, συμπεριλαμβανομένης της φάσης εφαρμογής, για να διασφαλιστεί η πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα επενδυτικών προϊόντων (όπως επενδύσεις ζωής και συνταξιοδοτικά προϊόντα).
Να διασφαλιστεί ότι το Πακέτο Συμπληρωματικών Συντάξεων συμβάλλει στην άμβλυνση της πίεσης στα δημόσια συνταξιοδοτικά συστήματα.
Να διασφαλιστούν αναλογικά και πρακτικά αποτελέσματα στο πλαίσιο της Στρατηγικής Λιανικών Επενδύσεων (RIS).
Να ενισχυθεί ο οικονομικός αλφαβητισμός.
Μέτρα για την απελευθέρωση επενδύσεων (ισχυρότερα και σταθερά πλαίσια, εργαλεία επιμερισμού κινδύνου, καλύτερες αγωγές έργων).
Απλούστευση της ρύθμισης και αποφυγή περιττών νέων κανονιστικών βαρών για την υποστήριξη της ανταγωνιστικότητας.
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