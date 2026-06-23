Βασικός ο ρόλος των ασφαλιστικών στην Ένωση Αποταμιεύσεων

Απτά αποτελέσματα όσον αφορά την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων (SIU), ενόψει της ενδιάμεσης αξιολόγησης που θα γίνει το 2027 ζητά η Insurance Europe.

H Ένωση υποστηρίζει την ανάγκη καλύτερης κινητοποίησης των αποταμιεύσεων σε μακροπρόθεσμες επενδύσεις για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της Ευρώπης, με τις ασφαλιστικές εταιρείες να διαδραματίζουν βασικό ρόλο ως σημαντικοί επενδυτές που διαχειρίζονται περιουσιακά στοιχεία 9,5 τρισεκατομμυρίων ευρώ.

Η ενδιάμεση αξιολόγηση του 2027 θα πρέπει να επικεντρωθεί στην επίτευξη αποτελεσμάτων, με ένα πιο συνεκτικό πλαίσιο που θα επιτρέπει πλήρως στις ασφαλιστικές εταιρείες να διοχετεύουν τις αποταμιεύσεις στην πραγματική οικονομία.

Σε αυτό το πλαίσιο η Insurance Europe προτείνει: