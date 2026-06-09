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Θέλουν αλλά δεν μπορούν να αποταμιεύσουν οι Έλληνες

Tο 44% των Ελλήνων δηλώνει ότι θα επιθυμούσε να αποταμιεύει για τη σύνταξή του, αλλά δεν διαθέτει τους απαραίτητους οικονομικούς πόρους

Insurancedaily NewsroomInsurancedaily Newsroom|9/6/2026
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Θέλουν αλλά δεν μπορούν να αποταμιεύσουν οι Έλληνες

Οι Έλληνες επιθυμούν να αποταμιεύουν για τη συνταξιοδότησή τους, ωστόσο η οικονομική τους δυνατότητα δεν τους το επιτρέπει. Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα της πανευρωπαϊκής έρευνας που διενήργησε η Insurance Europe, με τη συμμετοχή και της Ελλάδας, η οποία καταγράφει υψηλό ενδιαφέρον για τη δημιουργία συμπληρωματικού συνταξιοδοτικού κεφαλαίου, αλλά και σημαντικά εμπόδια που σχετίζονται κυρίως με το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών.

Ειδικότερα, το 44% των Ελλήνων δηλώνει ότι θα επιθυμούσε να αποταμιεύει για τη σύνταξή του, αλλά δεν διαθέτει τους απαραίτητους οικονομικούς πόρους για να το πράξει. Παράλληλα, το 15% αναφέρει ότι σχεδιάζει να ξεκινήσει αποταμίευση στο άμεσο μέλλον, ενώ ένα ακόμη 17% εκφράζει ενδιαφέρον για τη δημιουργία συνταξιοδοτικού κεφαλαίου, επισημαίνοντας όμως ότι δεν διαθέτει επαρκή ενημέρωση και καθοδήγηση.

Συνολικά, το 76% των Ελλήνων εμφανίζεται θετικά διακείμενο απέναντι στην αποταμίευση για τη συνταξιοδότηση, γεγονός που καταδεικνύει ότι το ζήτημα δεν είναι η έλλειψη ενδιαφέροντος, αλλά κυρίως οι περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες και, σε μικρότερο βαθμό, το έλλειμμα πληροφόρησης.

Η έρευνα καταγράφει επίσης τους παράγοντες που επηρεάζουν την απόφαση έναρξης αποταμίευσης. Το 29% όσων αποταμιεύουν δηλώνει ότι προχώρησε σε αυτή την επιλογή ύστερα από συζήτηση με ασφαλιστικό διαμεσολαβητή, το 30% επηρεάστηκε από φίλους ή από πληροφορίες που έλαβε μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ενώ το 19% εντάχθηκε σε ομαδικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα που προσφέρθηκε από τον εργοδότη του.

Ως προς τον τρόπο καταβολής των παροχών, σχεδόν οι μισοί Έλληνες (49%) δηλώνουν ότι προτιμούν να λαμβάνουν σύνταξη κατά τη λήξη του προγράμματος, ενώ το 27% προκρίνει την εφάπαξ είσπραξη του συσσωρευμένου ποσού. Παρ’ όλα αυτά, όταν η επιλογή τίθεται με πιο συγκεκριμένους όρους, οι προτιμήσεις μεταβάλλονται αισθητά. Στο υποθετικό σενάριο λήψης είτε εφάπαξ ποσού 50.000 ευρώ κατά τη συνταξιοδότηση είτε ετήσιου εισοδήματος 2.500 ευρώ για το υπόλοιπο της ζωής τους, το 62% των Ελλήνων επιλέγει το εφάπαξ ποσό, ενώ μόλις το 38% προτιμά τη σταθερή ετήσια καταβολή.

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