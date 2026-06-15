Insurance Daily
ERGO
ΣΤΕΛΕΧΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

Αλλαγή σκυτάλης στην Interamerican Βοηθείας

Τον κ. Γ. Σπαντιδάκη διαδέχεται ο Μ. Θοδωράκης

Insurancedaily NewsroomInsurancedaily Newsroom|15/6/2026
Sofos Insurance
Αλλαγή σκυτάλης στην Interamerican Βοηθείας

Ο Γιώργος Σπαντιδάκης, Γενικός Διευθυντής στην Interamerican Βοηθείας παραδίδει την σκυτάλη στον Μιχάλη Θοδωράκη, έχοντας ολοκληρώσει έναν πολυετή κύκλο συνεργασίας με την Interamerican. Αναφορά στη συμπόρευσή του με την εταιρεία όλα αυτά τα χρόνια έκανε ο Γ. Καντώρος, CEO της Interamerican στα Sales Awards 2026.

Ο κος Σπαντιδάκης διετέλεσε Διευθυντής  Αποζημιώσεων Γενικών Ασφαλίσεων του Ομίλου INTERAMERICAN (Non-Life Claims και Motor Line Manager), με υπερ20ετή Διευθυντική εμπειρία Underwriting και Αποζημιώσεων Γενικών Ασφαλίσεων, Αντιπρόεδρος της Δ.Ε. του Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης και Μέλος της Δ.Ε. του Συστήματος Άμεσης Πληρωμής, Μέλος Επιτροπών της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (Ε.Α.Ε.Ε).

#Interamerican#Life
ΔΥΝΑΜΙΣ 2026
Atladiki

Σχόλια

Φόρτωση...
Cover Insurance
Top 5 Trending
«Ξεκινώ Επιχειρηματικά»: Ποσά & οδηγίες για τις επιδοτήσεις ασφαλιστών
Ασφαλιστικές Ειδήσεις

«Ξεκινώ Επιχειρηματικά»: Ποσά & οδηγίες για τις επιδοτήσεις ασφαλιστών

Ασφαλιστικές Ειδήσεις
NN Hellas: Η κουλτούρα που οδήγησε στο ιστορικό milestone του €1 δισ.
Συνεντεύξεις
Τα “συν” και τα “πλην” των ασφαλιστών
Διαμεσολάβηση
Οι 15 μεσίτες και πράκτορες με το μεγαλύτερο κύκλο εργασιών (2025)
natcat summit
Η τοπική αυτοδιοίκηση και η ιδιωτική ασφάλιση στο επίκεντρο
Syndea
Newsletter

Η ενημέρωση που κάνει τη διαφορά

Αναλύσεις, εξελίξεις και αποκλειστικά νέα της ασφαλιστικής αγοράς, κάθε μέρα στο inbox σας.

Δεν spamάρουμεΑπεγγραφή ανά πάσα στιγμή+11.000 Εγγεγραμένοι επαγγελματίες

Σχετικά Άρθρα

Το μέλλον της ασφάλισης είναι υβριδικό & βαθιά πελατοκεντρικό

Το μέλλον της ασφάλισης είναι υβριδικό & βαθιά πελατοκεντρικό

Ημερίδα ΤτΕ: Ασφάλιση και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή

Ημερίδα ΤτΕ: Ασφάλιση και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή

Interamerican: Από τα 300 εκ. ευρώ κύκλο εργασιών στο 1 δις

Interamerican: Από τα 300 εκ. ευρώ κύκλο εργασιών στο 1 δις

ΤτΕ: Ανάκληση της άδειας λειτουργίας της DALLBOGG

ΤτΕ: Ανάκληση της άδειας λειτουργίας της DALLBOGG

«Ανάχωμα» στις φυσικές καταστροφές η κουλτούρα ασφάλισης

«Ανάχωμα» στις φυσικές καταστροφές η κουλτούρα ασφάλισης

Και Αν Συμβεί… να στοχεύεις στην κορυφή;

Και Αν Συμβεί… να στοχεύεις στην κορυφή;

NatCat Summit: Υποδομές, κίνδυνος και πρόληψη

NatCat Summit: Υποδομές, κίνδυνος και πρόληψη

Φεστιβάλ Αρχαιολογικού και Πολιτιστικού Ντοκιμαντέρ 

Φεστιβάλ Αρχαιολογικού και Πολιτιστικού Ντοκιμαντέρ 

Δικτυακό περιεχόμενο

MORAX MEDIA NETWORK

NN Hellas: Η κουλτούρα που οδήγησε στο ιστορικό milestone του €1 δισ.Insurance Daily

NN Hellas: Η κουλτούρα που οδήγησε στο ιστορικό milestone του €1 δισ.

Κορυφαία διάκριση για την AbbVie: 2η θέση στη λίστα Best WorkplacesEthica

Κορυφαία διάκριση για την AbbVie: 2η θέση στη λίστα Best Workplaces

Οι 15 μεσίτες και πράκτορες με το μεγαλύτερο κύκλο εργασιών (2025)Insurance Daily

Οι 15 μεσίτες και πράκτορες με το μεγαλύτερο κύκλο εργασιών (2025)

XM: Πρωτιά για το εργασιακό περιβάλλον του Ομίλου στα Best WorkplacesEthica

XM: Πρωτιά για το εργασιακό περιβάλλον του Ομίλου στα Best Workplaces

«Ξεκινώ Επιχειρηματικά»: Ποσά & οδηγίες για τις επιδοτήσεις ασφαλιστώνInsurance Daily

«Ξεκινώ Επιχειρηματικά»: Ποσά & οδηγίες για τις επιδοτήσεις ασφαλιστών

Περιβαλλοντικές δράσεις από Avant Mar και Grivalia HospitalityEthica

Περιβαλλοντικές δράσεις από Avant Mar και Grivalia Hospitality

Τα “συν” και τα “πλην” των ασφαλιστώνInsurance Daily

Τα “συν” και τα “πλην” των ασφαλιστών

Η ελληνική τσιμεντοβιομηχανία πρωταγωνιστής στην πράσινη μετάβασηEthica

Η ελληνική τσιμεντοβιομηχανία πρωταγωνιστής στην πράσινη μετάβαση