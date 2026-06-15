Αλλαγή σκυτάλης στην Interamerican Βοηθείας

Ο Γιώργος Σπαντιδάκης, Γενικός Διευθυντής στην Interamerican Βοηθείας παραδίδει την σκυτάλη στον Μιχάλη Θοδωράκη, έχοντας ολοκληρώσει έναν πολυετή κύκλο συνεργασίας με την Interamerican. Αναφορά στη συμπόρευσή του με την εταιρεία όλα αυτά τα χρόνια έκανε ο Γ. Καντώρος, CEO της Interamerican στα Sales Awards 2026.

Ο κος Σπαντιδάκης διετέλεσε Διευθυντής Αποζημιώσεων Γενικών Ασφαλίσεων του Ομίλου INTERAMERICAN (Non-Life Claims και Motor Line Manager), με υπερ20ετή Διευθυντική εμπειρία Underwriting και Αποζημιώσεων Γενικών Ασφαλίσεων, Αντιπρόεδρος της Δ.Ε. του Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης και Μέλος της Δ.Ε. του Συστήματος Άμεσης Πληρωμής, Μέλος Επιτροπών της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (Ε.Α.Ε.Ε).