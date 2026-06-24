Η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, ανταποκρινόμενη στη δημόσια ανησυχία για τις αυξήσεις στα ασφάλιστρα υγείας και στην ανάγκη για περισσότερη διαφάνεια, ολοκλήρωσε την πρώτη συγκεντρωτική επεξεργασία των στοιχείων που υπέβαλαν οι ασφαλιστικές εταιρείες για τις αναπροσαρμογές του 2026 στα μακροχρόνια συμβόλαια υγείας.

Όπως αναφέρει από την επεξεργασία των στοιχείων που απέστειλαν 11 ασφαλιστικές εταιρείες προκύπτει ότι το συνολικό δείγμα περιλαμβάνει 231.797 ασφαλισμένους με ενεργά μακροχρόνια συμβόλαια υγείας και καθαρά ασφάλιστρα βάσης 2025 ύψους 295,44 εκατ. ευρώ, προ φόρου ασφαλίστρων.

Ειδικότερα ο μέσος όρος αύξησης για το 2026, όταν η στάθμιση γίνεται με βάση τον αριθμό των ασφαλισμένων, διαμορφώνεται σε ποσοστό 7,49%. Όταν όμως η στάθμιση γίνεται με βάση την αξία των ασφαλίστρων, δηλαδή με βάση το καθαρό οικονομικό βάρος πριν από τον φόρο ασφαλίστρων, ο μέσος όρος διαμορφώνεται σε ποσοστό 8,20%.

Σύμφωνα με την αρχή το εύρημα αυτό δείχνει ότι υπήρξε συνολικά προσπάθεια συγκράτησης των αυξήσεων. Ταυτόχρονα, όμως, δείχνει ότι ένας απλός μέσος όρος δεν αρκεί για να αποτυπώσει πλήρως την επιβάρυνση των ασφαλισμένων. Η εικόνα πρέπει να εξετάζεται στο σύνολό της, λαμβάνοντας υπόψη και την αξία των ασφαλίστρων, το πρόγραμμα, το χαρτοφυλάκιο και την κατανομή των αυξήσεων.

Συγκεκριμένα, 130.119 ασφαλισμένοι, δηλαδή 56,13% του δείγματος, εμφανίζουν αύξηση άνω του 8%, ενώ 36.923 ασφαλισμένοι, δηλαδή 15,93%, εμφανίζουν αύξηση άνω του 9%. Παράλληλα, σημαντικό μέρος των ασφαλισμένων κινείται σε χαμηλότερα επίπεδα αυξήσεων, συγκρατώντας τον συνολικό μέσο όρο. Συνεπώς, η αγορά δεν εμφανίζει ακραίο συνολικό μέσο όρο, αλλά παρουσιάζει σαφή ζητήματα κατανομής, τεκμηρίωσης και καθαρής εξήγησης των αυξήσεων.