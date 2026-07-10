Χάκερς "χτύπησαν" την Assurance America

Η ασφαλιστική εταιρεία Assurance America ανακοίνωσε ότι διερευνά περιστατικό κυβερνοασφάλειας που ενδέχεται να οδήγησε σε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα πελατών της. Η εταιρεία ενεργοποίησε άμεσα τα πρωτόκολλα αντιμετώπισης περιστατικών και συνεργάζεται με εξειδικευμένους ερευνητές ψηφιακής ασφάλειας για να διαπιστωθεί η έκταση του συμβάντος.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, οι δράστες ενδέχεται να απέκτησαν πρόσβαση σε δεδομένα που περιλαμβάνουν ονόματα, στοιχεία επικοινωνίας, αριθμούς ασφαλιστηρίων συμβολαίων και, σε ορισμένες περιπτώσεις, ευαίσθητες προσωπικές πληροφορίες. Η εταιρεία δεν έχει επιβεβαιώσει εάν τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιήθηκαν κακόβουλα ή δημοσιοποιήθηκαν, ωστόσο συνεχίζει την τεχνική διερεύνηση.

Η Assurance America έχει ξεκινήσει τη διαδικασία ενημέρωσης των πελατών που ενδέχεται να επηρεάζονται, ενώ παράλληλα συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές και τους αρμόδιους φορείς προστασίας δεδομένων, όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία. Επιπλέον, εξετάζει την περαιτέρω ενίσχυση των μέτρων κυβερνοασφάλειας με στόχο την αποτροπή παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι περιστατικά παραβίασης δεδομένων στον ασφαλιστικό κλάδο έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, καθώς οι εταιρείες διαχειρίζονται μεγάλους όγκους προσωπικών και οικονομικών πληροφοριών που αποτελούν ελκυστικό στόχο για κυβερνοεγκληματίες. Για τον λόγο αυτό, συνιστάται στους πολίτες να παρακολουθούν προσεκτικά τις οικονομικές τους συναλλαγές, να αλλάζουν τους κωδικούς πρόσβασης σε διαδικτυακές υπηρεσίες και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί απέναντι σε ύποπτα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφωνικές επικοινωνίες.

Η υπόθεση βρίσκεται ακόμη υπό διερεύνηση και αναμένονται περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον ακριβή αριθμό των ατόμων που επηρεάστηκαν, καθώς και τα μέτρα που θα ληφθούν για την προστασία των πελατών και την αποκατάσταση της ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων της εταιρείας.