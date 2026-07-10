Insurance Daily
Eurolife
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χάκερς "χτύπησαν" την Assurance America

Έρευνα για πιθανή έκθεση προσωπικών πληροφοριών πελατών

Insurancedaily NewsroomInsurancedaily Newsroom|10/7/2026
Groumama Ασφάλεια Αυτοκινήτου
Χάκερς "χτύπησαν" την Assurance America

Η ασφαλιστική εταιρεία Assurance America ανακοίνωσε ότι διερευνά περιστατικό κυβερνοασφάλειας που ενδέχεται να οδήγησε σε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα πελατών της. Η εταιρεία ενεργοποίησε άμεσα τα πρωτόκολλα αντιμετώπισης περιστατικών και συνεργάζεται με εξειδικευμένους ερευνητές ψηφιακής ασφάλειας για να διαπιστωθεί η έκταση του συμβάντος.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, οι δράστες ενδέχεται να απέκτησαν πρόσβαση σε δεδομένα που περιλαμβάνουν ονόματα, στοιχεία επικοινωνίας, αριθμούς ασφαλιστηρίων συμβολαίων και, σε ορισμένες περιπτώσεις, ευαίσθητες προσωπικές πληροφορίες. Η εταιρεία δεν έχει επιβεβαιώσει εάν τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιήθηκαν κακόβουλα ή δημοσιοποιήθηκαν, ωστόσο συνεχίζει την τεχνική διερεύνηση.

Η Assurance America έχει ξεκινήσει τη διαδικασία ενημέρωσης των πελατών που ενδέχεται να επηρεάζονται, ενώ παράλληλα συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές και τους αρμόδιους φορείς προστασίας δεδομένων, όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία. Επιπλέον, εξετάζει την περαιτέρω ενίσχυση των μέτρων κυβερνοασφάλειας με στόχο την αποτροπή παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι περιστατικά παραβίασης δεδομένων στον ασφαλιστικό κλάδο έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, καθώς οι εταιρείες διαχειρίζονται μεγάλους όγκους προσωπικών και οικονομικών πληροφοριών που αποτελούν ελκυστικό στόχο για κυβερνοεγκληματίες. Για τον λόγο αυτό, συνιστάται στους πολίτες να παρακολουθούν προσεκτικά τις οικονομικές τους συναλλαγές, να αλλάζουν τους κωδικούς πρόσβασης σε διαδικτυακές υπηρεσίες και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί απέναντι σε ύποπτα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφωνικές επικοινωνίες.

Η υπόθεση βρίσκεται ακόμη υπό διερεύνηση και αναμένονται περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον ακριβή αριθμό των ατόμων που επηρεάστηκαν, καθώς και τα μέτρα που θα ληφθούν για την προστασία των πελατών και την αποκατάσταση της ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων της εταιρείας.

#Ασφαλιστική
Designia
Europi Insurance

Σχόλια

Φόρτωση...
HDI
Top 5 Trending
Καριέρα και ασφαλιστική αγορά: Τι λένε 10 στελέχη
asfalistikomarketing

Καριέρα και ασφαλιστική αγορά: Τι λένε 10 στελέχη

Ειδήσεις
Υποχρεωτική ασφάλιση με κάλυψη 50.000 ευρώ για ηλεκτρικά πατίνια σε ν/σ
Αστική Ευθύνη
Πετράλωνα: Το ατύχημα που υπενθύμισε ότι η διαχείριση του κινδύνου ξεκινά πριν από την πρώτη εκσκαφή
Συνεντεύξεις
Ασφάλεια χωρίς αποστάσεις: Το στοίχημα της Interamerican στα Δωδεκάνησα
Ασφάλιση για Φυσικές Καταστροφές
Μεγάλες ζημιές σε επιχειρήσεις από τη φωτιά στο Ωραιόκαστρο
Syndea
Newsletter

Η ενημέρωση που κάνει τη διαφορά

Αναλύσεις, εξελίξεις και αποκλειστικά νέα της ασφαλιστικής αγοράς, κάθε μέρα στο inbox σας.

Δεν spamάρουμεΑπεγγραφή ανά πάσα στιγμή+11.000 Εγγεγραμένοι επαγγελματίες

Σχετικά Άρθρα

Ασφαλίσεις ζωής-υγείας: “Προβάδισμα” του bancassurance στις ατομικές και των πρακτόρων στις ομαδικές

Ασφαλίσεις ζωής-υγείας: “Προβάδισμα” του bancassurance στις ατομικές και των πρακτόρων στις ομαδικές

Έξι κορυφαίες διακρίσεις για την Εθνική Ασφαλιστική

Έξι κορυφαίες διακρίσεις για την Εθνική Ασφαλιστική

Πρωτοβουλία ανοιχτού διαλόγου 3 πολιτικών και ασφαλιστικής αγοράς από το ΕΕΑ

Πρωτοβουλία ανοιχτού διαλόγου 3 πολιτικών και ασφαλιστικής αγοράς από το ΕΕΑ

Πρόσθετοι ωφελούμενοι από τη ρύθμιση για τις συντάξεις χηρείας

Πρόσθετοι ωφελούμενοι από τη ρύθμιση για τις συντάξεις χηρείας

Νέος Γενικός Διευθυντής στο ΕΙΑΣ ο Α. Τζικόπουλος

Νέος Γενικός Διευθυντής στο ΕΙΑΣ ο Α. Τζικόπουλος

Από το Δουβλίνο στις νέες προκλήσεις της ευρωπαϊκής διαμεσολάβησης

Από το Δουβλίνο στις νέες προκλήσεις της ευρωπαϊκής διαμεσολάβησης

Πετράλωνα: Το ατύχημα που υπενθύμισε ότι η διαχείριση του κινδύνου ξεκινά πριν από την πρώτη εκσκαφή

Πετράλωνα: Το ατύχημα που υπενθύμισε ότι η διαχείριση του κινδύνου ξεκινά πριν από την πρώτη εκσκαφή

Καριέρα και ασφαλιστική αγορά: Τι λένε 10 στελέχη

Καριέρα και ασφαλιστική αγορά: Τι λένε 10 στελέχη

Δικτυακό περιεχόμενο

MORAX MEDIA NETWORK

Καριέρα και ασφαλιστική αγορά: Τι λένε 10 στελέχηInsurance Daily

Καριέρα και ασφαλιστική αγορά: Τι λένε 10 στελέχη

Η Schneider Electric καλεί την ΕΕ να επιταχύνει την ενεργειακή απόδοση και την ηλεκτροκίνησηEthica

Η Schneider Electric καλεί την ΕΕ να επιταχύνει την ενεργειακή απόδοση και την ηλεκτροκίνηση

Το 3ο διεθνές Forum της ΕΛΛΟΚ για τον καρκίνοMedly

Το 3ο διεθνές Forum της ΕΛΛΟΚ για τον καρκίνο

Ασφάλεια χωρίς αποστάσεις: Το στοίχημα της Interamerican στα ΔωδεκάνησαInsurance Daily

Ασφάλεια χωρίς αποστάσεις: Το στοίχημα της Interamerican στα Δωδεκάνησα

Αλ. Πάλλη (CSR Hellas): Η βιωσιμότητα δεν είναι εργαλείο marketingEthica

Αλ. Πάλλη (CSR Hellas): Η βιωσιμότητα δεν είναι εργαλείο marketing

Η ιατρική ακριβείας θεμέλιο της σύγχρονης καρδιαγγειακής ιατρικήςMedly

Η ιατρική ακριβείας θεμέλιο της σύγχρονης καρδιαγγειακής ιατρικής

Υποχρεωτική ασφάλιση με κάλυψη 50.000 ευρώ για ηλεκτρικά πατίνια σε ν/σInsurance Daily

Υποχρεωτική ασφάλιση με κάλυψη 50.000 ευρώ για ηλεκτρικά πατίνια σε ν/σ

Η SKAG στήριξε τα ΕΒΓΕ 2026Ethica

Η SKAG στήριξε τα ΕΒΓΕ 2026

Όμιλος Ιατρικού Αθηνών: στηρίζει το Ράλλυ ΑκρόπολιςMedly

Όμιλος Ιατρικού Αθηνών: στηρίζει το Ράλλυ Ακρόπολις

Η τοπική αυτοδιοίκηση και η ιδιωτική ασφάλιση στο επίκεντροInsurance Daily

Η τοπική αυτοδιοίκηση και η ιδιωτική ασφάλιση στο επίκεντρο