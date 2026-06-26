Χωρίς ασφάλιση τα 2/3 επιχειρήσεων με τζίρο άνω των 500.000€

Από τις περίπου 100.000 επιχειρήσεις που έχουν τζίρο άνω του μισού εκατομμυρίου μία στις τρεις έχουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Σύμφωνα με το Δημήτρη Γαβαλάκη, Γενικό Γραμματέα του ΕΕΑ, σε παρέμβασή του στο open tv ανέφερε ότι μία στις τρεις επιχειρήσεις με τζίρο άνω των 500.000 ευρώ έχουν γενικά ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο, παρά την υποχρεωτικότητα που ισχύει για την ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών. Πέρα από το ζήτημα της κουλτούρας ο κ. Γαβαλάκης επισήμανε ότι για να ασφαλιστούν οι επιχειρήσεις πρέπει να υπάρξει κυβερνητική πρωτοβουλία για κίνητρα.

Ο φόρος για την ασφάλιση μίας επιχείρησης μπορεί να φτάνει και το 17% και η εξάλειψή του θα μπορούσε να οδηγήσει στην αύξηση των ασφαλισμένων επιχειρήσεων.