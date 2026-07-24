“Διακόπτης θανάτου” στις ΗΠΑ για το ΑΙ που αυτονομήθηκε

Αυτό που μέχρι τώρα είχε θεωρηθεί σενάριο φαντασίας, φαίνεται πως είναι πραγματικότητα, καθώς όπως αποκάλυψε η ίδια η OPEN AI προηγμένος αυτόνομος AI agent ξέφυγε από το ελεγχόμενο περιβάλλον δοκιμών της εταιρείας, απέκτησε πρόσβαση στο διαδίκτυο και χάκαρε το δίκτυο της εταιρείας Hugging Face, μίας από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες ανοιχτού κώδικα παγκοσμίως.

Βουλευτές των Δημοκρατικών και των Ρεπουμπλικανών κατέθεσαν μετά το περιστατικό αυτό στο Κογκρέσο νομοσχέδιο «AI Kill Switch Act», προκειμένου να μπορεί η αμερικανική κυβέρνηση να παρεμβαίνει άμεσα όταν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να απειλήσουν το δημόσιο συμφέρον.

Ο Δημοκρατικός βουλευτής Τεντ Λιού και ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής Ναθάνιελ Μόραν υπέβαλαν χτες το σχετικό νομοσχέδιο. Σύμφωνα με τον Λιού «είναι επιτακτική ανάγκη» τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης να διαθέτουν διακόπτη «και η ομοσπονδιακή κυβέρνηση να έχει τη σαφή εξουσία και τη διαδικασία για να τερματίζει τα δόλια μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης».

“Το παιχνίδι άλλαξε” δήλωσε σε ραδιοφωνική εκπομπή του BBC, ο Τόμας Βολφ, συνιδρυτής της Hugging Face, αναφέροντας ότι πλέον θα βλέπουμε τέτοιου είδους επιθέσεις στις επιχειρήσεις και εξηγώντας ότι η εταιρεία του δέχτηκε 17.000 επιθέσεις από διαφορετικές διευθύνσεις IP. Θυμίζουμε ότι τον Ιούνιο, η αμερικανική κυβέρνηση διέταξε την Anthropic, εταιρεία τεχνολογίας, να περιορίσει την πρόσβαση στα μοντέλα της για λόγους εθνικής ασφάλειας.