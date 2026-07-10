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ΕΕΑ: Δημόσιος Διάλογος για το μέλλον της ιδιωτικής ασφάλισης

Σε μια περίοδο που η ιδιωτική ασφάλιση καλείται να διαδραματίσει ολοένα και σημαντικότερο ρόλο, από το ΕΕΑ και την Επιτροπή Ασφαλιστικών Πρακτόρων ανοίγεται ένας ουσιαστικός δημόσιος διάλογος

Insurancedaily NewsroomInsurancedaily Newsroom|10/7/2026
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ΕΕΑ: Δημόσιος Διάλογος για το μέλλον της ιδιωτικής ασφάλισης

Το ΕΕΑ ξεκινά τον  πολιτικό διάλογο για το μέλλον της ιδιωτικής ασφάλισης. Και η φωνή του κλάδου της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης πρέπει να ακουστεί. Στο πλαίσιο αυτό διοργανώνεται εκδήλωση από την Επιτροπή Ασφαλιστικών Πρακτόρων του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

Το θέμα είναι: «Δημόσιος Διάλογος για το Μέλλον της Ιδιωτικής Ασφάλισης» και η εκδήλωση θα διεξαχθεί την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026, στις Ώρα 17:30, στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών – Αίθουσα Συνεδριάσεων (2ος όροφος).

Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν δίνοντας το πολιτικό στίγμα οι:

- Ευάγγελος Λιάκος, Βουλευτής Δυτικής Αττικής με τη Νέα Δημοκρατία

- Μιλένα Αποστολάκη, βουλευτής Βόρειου Τομέα Αθηνών του ΠΑΣΟΚ

- Διονύσης - Χαράλαμπος Καλαματιανός, δικηγόρος, πολιτικός, βουλευτής Ηλείας ΣΥΡΙΖΑ

Σε μια περίοδο που η ιδιωτική ασφάλιση καλείται να διαδραματίσει ολοένα και σημαντικότερο ρόλο, από το ΕΕΑ και την Επιτροπή Ασφαλιστικών Πρακτόρων ανοίγεται ένας ουσιαστικός δημόσιος διάλογος με τη συμμετοχή εκπροσώπων των πολιτικών κομμάτων, της ασφαλιστικής αγοράς και των θεσμικών φορέων.

Η εκδήλωση θα δώσει βήμα στους εκπροσώπους του κλάδου να θέσουν τα κρίσιμα ερωτήματα και να συμβάλουν ενεργά στη διαμόρφωση των πολιτικών που θα επηρεάσουν το μέλλον της ιδιωτικής ασφάλισης και της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.

Η παρουσία και η συμμετοχή όλων των συντελεστών του κλάδου της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης  έχει ιδιαίτερη σημασία.

#Εεα#Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών#Εκδήλωση#Συριζα
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