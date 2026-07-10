ΕΕΑ: Δημόσιος Διάλογος για το μέλλον της ιδιωτικής ασφάλισης

Το ΕΕΑ ξεκινά τον πολιτικό διάλογο για το μέλλον της ιδιωτικής ασφάλισης. Και η φωνή του κλάδου της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης πρέπει να ακουστεί. Στο πλαίσιο αυτό διοργανώνεται εκδήλωση από την Επιτροπή Ασφαλιστικών Πρακτόρων του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

Το θέμα είναι: «Δημόσιος Διάλογος για το Μέλλον της Ιδιωτικής Ασφάλισης» και η εκδήλωση θα διεξαχθεί την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026, στις Ώρα 17:30, στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών – Αίθουσα Συνεδριάσεων (2ος όροφος).

Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν δίνοντας το πολιτικό στίγμα οι:

- Ευάγγελος Λιάκος, Βουλευτής Δυτικής Αττικής με τη Νέα Δημοκρατία

- Μιλένα Αποστολάκη, βουλευτής Βόρειου Τομέα Αθηνών του ΠΑΣΟΚ