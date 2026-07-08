Η απάτη των deepfakes : Πώς να προστατευτείτε (video)

Οι εγκληματίες του κυβερνοχώρου χρησιμοποιούν πλέον την τεχνολογία deepfake για να δημιουργήσουν εξαιρετικά πειστικές απομιμήσεις φωνής και εικόνας, στοχεύοντας στην κλοπή ευαίσθητων πληροφοριών και οικονομικών πόρων. Σε αυτό το βίντεο, αναλύεται πώς τα deepfakes αλλάζουν το τοπίο της κυβερνοασφάλειας και τι μπορείτε να κάνετε για να θωρακίσετε τον εαυτό σας και την επιχείρησή σας.
Σχόλια
Φόρτωση...
Top 5 Trending
asfalistikomarketing
Καριέρα και ασφαλιστική αγορά: Τι λένε 10 στελέχη
Ειδήσεις→
Υποχρεωτική ασφάλιση με κάλυψη 50.000 ευρώ για ηλεκτρικά πατίνια σε ν/σ
Αστική Ευθύνη→
Πετράλωνα: Το ατύχημα που υπενθύμισε ότι η διαχείριση του κινδύνου ξεκινά πριν από την πρώτη εκσκαφή
Διεθνείς Ειδήσεις→
Θανατηφόρο ατύχημα με Tesla: Η αντανάκλαση του ήλιου & η ΑΙ
Συνεντεύξεις→
Ασφάλεια χωρίς αποστάσεις: Το στοίχημα της Interamerican στα Δωδεκάνησα
Newsletter
Η ενημέρωση που κάνει τη διαφορά
Αναλύσεις, εξελίξεις και αποκλειστικά νέα της ασφαλιστικής αγοράς, κάθε μέρα στο inbox σας.
Δεν spamάρουμεΑπεγγραφή ανά πάσα στιγμή+11.000 Εγγεγραμένοι επαγγελματίες