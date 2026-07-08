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Η απάτη των deepfakes : Πώς να προστατευτείτε (video)

Στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης, η φράση «αν δεν το δω, δεν το πιστεύω» έχει πάψει να ισχύει.

Insurancedaily NewsroomInsurancedaily Newsroom|8/7/2026
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Η απάτη των deepfakes : Πώς να προστατευτείτε (video)

Οι εγκληματίες του κυβερνοχώρου χρησιμοποιούν πλέον την τεχνολογία deepfake για να δημιουργήσουν εξαιρετικά πειστικές απομιμήσεις φωνής και εικόνας, στοχεύοντας στην κλοπή ευαίσθητων πληροφοριών και οικονομικών πόρων. Σε αυτό το βίντεο, αναλύεται πώς τα deepfakes αλλάζουν το τοπίο της κυβερνοασφάλειας και τι μπορείτε να κάνετε για να θωρακίσετε τον εαυτό σας και την επιχείρησή σας.

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