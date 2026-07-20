Μπορεί ένα ανθρωποειδές ρομπότ να γίνει δάσκαλος; Μπορεί η προηγμένη τεχνολογία Τεχνητής Νοημοσύνης χειρίζεται μαθητές ή μιλάμε για ένα επικίνδυνο πείραμα για τα παιδιά και τις μελλοντικές γενιές;
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