Insurance Daily
ERGO
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ανθρωποειδές στη θέση δασκάλου σε σχολείο της Νέας Υόρκης (video)

Αξιοποιείται τελικά η τεχνολογία όπως θα έπρεπε;

Insurancedaily NewsroomInsurancedaily Newsroom|20/7/2026
Sofos Insurance
Ανθρωποειδές στη θέση δασκάλου σε σχολείο της Νέας Υόρκης (video)

Μπορεί ένα ανθρωποειδές ρομπότ να γίνει δάσκαλος; Μπορεί η προηγμένη τεχνολογία Τεχνητής Νοημοσύνης χειρίζεται μαθητές ή μιλάμε για ένα επικίνδυνο πείραμα για τα παιδιά και τις μελλοντικές γενιές;

#Youtube
Mega Brokers
ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ - ΣΕ ΚΑΘΕ ΣΟΥ ΒΗΜΑ

Σχόλια

Φόρτωση...
Imperial Insurance
Top 5 Trending
Καριέρα και ασφαλιστική αγορά: Τι λένε 10 στελέχη
asfalistikomarketing

Καριέρα και ασφαλιστική αγορά: Τι λένε 10 στελέχη

Συνεντεύξεις
Ασφάλεια χωρίς αποστάσεις: Το στοίχημα της Interamerican στα Δωδεκάνησα
Εκδηλώσεις
Εκδήλωση για τα 40 χρόνια ΕΣΑΠΕ
Ειδήσεις
Υποχρεωτική ασφάλιση με κάλυψη 50.000 ευρώ για ηλεκτρικά πατίνια σε ν/σ
Υγεία
Εθνικό Σχέδιο Υγείας 2035: Η αναγκαία μεταρρύθμιση
Cypria Life
Newsletter

Η ενημέρωση που κάνει τη διαφορά

Αναλύσεις, εξελίξεις και αποκλειστικά νέα της ασφαλιστικής αγοράς, κάθε μέρα στο inbox σας.

Δεν spamάρουμεΑπεγγραφή ανά πάσα στιγμή+11.000 Εγγεγραμένοι επαγγελματίες

Σχετικά Άρθρα

Η σημασία της συλλογικής προσφοράς στους συντονιστές (video)

Η σημασία της συλλογικής προσφοράς στους συντονιστές (video)

Πολυετής η προσφορά των συντονιστών ασφαλιστών (video)

Πολυετής η προσφορά των συντονιστών ασφαλιστών (video)

ΕΣΑΠΕ: Ένας παραπάνω πολλαπλασιάζει τη δυναμική μας

ΕΣΑΠΕ: Ένας παραπάνω πολλαπλασιάζει τη δυναμική μας

Γιατί στο Μίσιγκαν οι κάτοικοι λένε όχι στο γιγαντιαίο Data Center

Γιατί στο Μίσιγκαν οι κάτοικοι λένε όχι στο γιγαντιαίο Data Center

Cyber Snacks: Το microlearning στην κυβερνοασφάλεια (video)

Cyber Snacks: Το microlearning στην κυβερνοασφάλεια (video)

Η απάτη των deepfakes : Πώς να προστατευτείτε (video)

Η απάτη των deepfakes : Πώς να προστατευτείτε (video)

Καύσωνες “ante portas”:  Το «Heat Ready London», το WEF και οι ασφαλιστικές

Καύσωνες “ante portas”:  Το «Heat Ready London», το WEF και οι ασφαλιστικές

Ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσιάζει στο ΕΕΑ τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ

Ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσιάζει στο ΕΕΑ τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ

Δικτυακό περιεχόμενο

MORAX MEDIA NETWORK

Καριέρα και ασφαλιστική αγορά: Τι λένε 10 στελέχηInsurance Daily

Καριέρα και ασφαλιστική αγορά: Τι λένε 10 στελέχη

Αλ. Πάλλη (CSR Hellas): Η βιωσιμότητα δεν είναι εργαλείο marketingEthica

Αλ. Πάλλη (CSR Hellas): Η βιωσιμότητα δεν είναι εργαλείο marketing

Το 3ο διεθνές Forum της ΕΛΛΟΚ για τον καρκίνοMedly

Το 3ο διεθνές Forum της ΕΛΛΟΚ για τον καρκίνο

Ασφάλεια χωρίς αποστάσεις: Το στοίχημα της Interamerican στα ΔωδεκάνησαInsurance Daily

Ασφάλεια χωρίς αποστάσεις: Το στοίχημα της Interamerican στα Δωδεκάνησα

Bραβείο Ψηφιακού Μετασχηματισμού για τον όμιλο Qualco στα Βραβεία ΕΒΕΑ 2026Ethica

Bραβείο Ψηφιακού Μετασχηματισμού για τον όμιλο Qualco στα Βραβεία ΕΒΕΑ 2026

Νέο ΔΣ στον Ιατρικό Σύλλογο ΠειραιώςMedly

Νέο ΔΣ στον Ιατρικό Σύλλογο Πειραιώς

Υποχρεωτική ασφάλιση με κάλυψη 50.000 ευρώ για ηλεκτρικά πατίνια σε ν/σInsurance Daily

Υποχρεωτική ασφάλιση με κάλυψη 50.000 ευρώ για ηλεκτρικά πατίνια σε ν/σ

Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία επιταχύνει τη βιώσιμη ανάπτυξη με ισχυρά αποτελέσματα για το 2025Ethica

Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία επιταχύνει τη βιώσιμη ανάπτυξη με ισχυρά αποτελέσματα για το 2025

Όμιλος Ιατρικού Αθηνών: στηρίζει το Ράλλυ ΑκρόπολιςMedly

Όμιλος Ιατρικού Αθηνών: στηρίζει το Ράλλυ Ακρόπολις

Πετράλωνα: Το ατύχημα που υπενθύμισε ότι η διαχείριση του κινδύνου ξεκινά πριν από την πρώτη εκσκαφήInsurance Daily

Πετράλωνα: Το ατύχημα που υπενθύμισε ότι η διαχείριση του κινδύνου ξεκινά πριν από την πρώτη εκσκαφή