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H Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος στους "Αταίριαστους" (video)

H Σ. Κοκονέτση μιλά για το πώς έγινε η καμπάνια με τη Marseaux και την κουλτούρα της ΕΑΕΕ για την οδική ασφάλεια

Insurancedaily NewsroomInsurancedaily Newsroom|23/6/2026
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H Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος στους "Αταίριαστους" (video)

Η Επικεφαλής Επικοινωνίας της ΕΑΕΕ, Σάντρα Κοκονέτση, φιλοξενήθηκε στην εκπομπή «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ και μίλησε για τη νέα καμπάνια ενημέρωσης της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος κατά της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ.

Με κεντρικό μήνυμα «Αν απόψε φύγεις, να φτάσεις», η καμπάνια αναδεικνύει τη σημασία της υπεύθυνης οδήγησης και της πρόληψης, υπενθυμίζοντας ότι μια λανθασμένη απόφαση μπορεί να έχει ανεπανόρθωτες συνέπειες.

Η πρωτοβουλία έχει στόχο να συμβάλει στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.

#Εαεε#Youtube#Σκαϊ
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