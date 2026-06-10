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Και Αν Συμβεί… να στοχεύεις στην κορυφή;

Η σχέση της ήττας με την εξέλιξη, ο ανταγωνισμός και το αυτοσαμποτάζ

Insurancedaily NewsroomInsurancedaily Newsroom|10/6/2026
Groumama Ασφάλεια Αυτοκινήτου
Και Αν Συμβεί… να στοχεύεις στην κορυφή;

Κεντρικός καλεσμένος του επεισοδίου είναι ο κύριος Νίκος Μιχαλόπουλος, συγγραφέας, πρωταθλητής ακοντισμού, ομιλητής και εκπαιδευτικός, σε μια συζήτηση γύρω από την έννοια της κορυφής, της αντοχής, της αυτογνωσίας και της προσωπικής εξέλιξης. Το επεισόδιο στηρίζεται στη βασική ιδέα ότι η κορυφή δεν ορίζεται μόνο από το αποτέλεσμα, αλλά από τη διαδρομή και τον χαρακτήρα που χτίζει κάποιος μέχρι να φτάσει εκεί.

Μαζί του συμμετέχουν η κυρία Βέρα ΛιόσηInsurable Risk Manager, Financial Planner, Αντιπρόεδρος ΠΣΑΣ, και η κυρία Σοφία ΖερβουδάκηAgency Leader, Certified Advisor, MDRT Life Member, εμπλουτίζοντας τη συζήτηση με τη δική τους επαγγελματική και ανθρώπινη οπτική.

Η θεματολογία του επεισοδίου περιλαμβάνει ζητήματα όπως η σχέση της ήττας με την εξέλιξη, ο ανταγωνισμός και το αυτοσαμποτάζ, οι αναλογίες ανάμεσα στον αθλητισμό και την πώληση, η σημασία του πλαισίου στήριξης, καθώς και κρίσιμα μηνύματα προς τους ασφαλιστές για την καριέρα, το work–life balance και το ανθρώπινο στοιχείο που παραμένει αναντικατάστατο ακόμα και στην εποχή της τεχνολογίας και του AI.

Θερμές ευχαριστίες στον κύριο Νίκο Μιχαλόπουλο, τη κυρία Βέρα Λιόση και τη κυρία Σοφία Ζερβουδάκη για τη συμμετοχή τους σε μια ουσιαστική και εμπνευστική συζήτηση καθώς και στον χορηγό μας Safe Deal.

Το επεισόδιο είναι διαθέσιμο σε YouTube  

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Προσκαλούμε το κοινό να το παρακολουθήσει και να κάνει εγγραφή στο κανάλι   https://shorturl.at/wdsFH   ώστε να μη χάνει κανένα νέο επεισόδιο του «Και Αν Συμβεί.. Your Insurance Tribe Podcast».

#Life#Youtube#Mdrt#Ανταγωνισμός#Πσας
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