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NATCAT SUMMIT

Κρίσιμο στοιχείο δημοσιονομικής πολιτικής η ασφαλισιμότητα

Αναγκαίες προϋποθέσεις για την οικοδόμηση της ανθεκτικότητας της χώρας είναι η παροχή περισσότερων φορολογικών κινήτρων, επενδύσεις στις υποδομές, η ευαισθητοποίηση των πολιτών, αλλά και σύγχρονο πλαίσιο κανόνων και ελέγχων

Insurancedaily NewsroomInsurancedaily Newsroom|10/6/2026
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Κρίσιμο στοιχείο δημοσιονομικής πολιτικής η ασφαλισιμότητα

Την ασφαλισιμότητα των κινδύνων από φυσικές καταστροφές ως κρίσιμο στοιχείο για τη δημοσιονομική πολιτική ανέδειξε ο Δημήτρης Μαζαράκης, Αντιπρόεδρος στην Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) & Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Ασφαλιστικής από το βήμα του συνεδρίου του NatCat Summit 2026.

Επεσήμανε ότι αν χαθεί η ασφαλισιμότητα των κινδύνων θα επηρεαστούν πολυεπίπεδα η κοινωνία και η αναπτυξιακή πολιτική της οικονομίας. Με το κενό προστασία στην Ευρώπη και ακόμα περισσότερο στην Ελλάδα να παραμένει μεγάλο η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, έχει εκπονήσει σχέδιο-πρόταση για τη δημιουργία ενός pool για τις επιχειρήσεις υψηλής επικινδυνότητας. Αντίστοιχη πρόβλεψη θα μπορούσε να υπάρξει και για τις κατοικίες.

Αναγκαίες προϋποθέσεις για την οικοδόμηση της ανθεκτικότητας της χώρας είναι η παροχή περισσότερων φορολογικών κινήτρων, επενδύσεις στις υποδομές, η ευαισθητοποίηση των πολιτών, αλλά και σύγχρονο πλαίσιο κανόνων και ελέγχων.

Σημαντικά δεδομένα καταγράφει το NatCat Monitor της ΕΑΕΕ που συγκεντρώνει στοιχεία από ασφαλισμένες ζημιές. Από το 1993 μέχρι το 2025 έχουν σημειωθεί 59 καταστροφικά γεγονότα και

56.000 αποζημιωθείσες ζημιές. Καταγράφονται 3-5 σοβαρά περιστατικά φυσικών καταστροφών κάθε χρόνο.

#Εαεε#Natcat Summit#Δημήτρης Μαζαράκης#Πολιτική#Φυσικές Καταστροφές
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