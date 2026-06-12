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Έξυπνες πόλεις με συνεργασία πολιτείας και δήμων

Η επιτυχία των έξυπνων πόλεων εξαρτάται από την κοινή προσπάθεια είπε ο Δημήτρης Παπαστεργίου, Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης στο NatCat Summit 2026

Insurancedaily NewsroomInsurancedaily Newsroom|12/6/2026
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Έξυπνες πόλεις με συνεργασία πολιτείας και δήμων

Η σύγχρονη τεχνολογία αναβαθμίζει την πολιτική προστασία και τα μέσα στη διαχείριση του ρίσκου όσον αφορά τις φυσικές καταστροφές στην Ελλάδα. O Δημήτρης Παπαστεργίου, Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αναφέρθηκε στη χρήση των ανοιχτών δεδομένων και της τεχνητής νοημοσύνης ως απαραίτητα εργαλεία για τη λήψη αποφάσεων σε κρίσιμες καταστάσεις, μιλώντας στο NatCat Summit 2026. Όπως είπε ο ψηφιακός μετασχηματισμό των δήμων σε «έξυπνες πόλεις» είναι μία πραγματικότητα και στην Ελλάδα τρέχουν τρία διαφορετικά προγράμματα χρηματοδότησης αξίας 400 εκατ. ευρώ. Ο απώτερος σκοπός των τεχνολογιών αυτών είναι η διασφάλιση μεγαλύτερης ασφάλειας και η παροχή καλύτερης ποιότητας ζωής στους πολίτες. Η επιτυχία των έξυπνων πόλεων εξαρτάται από την κοινή προσπάθεια και την ευθύνη τόσο της πολιτείας όσο και των δήμων να υλοποιήσουν τα προγράμματα και να υιοθετήσουν νέους τρόπους λειτουργίας.

Iδιαίτερη έμφαση δίνεται στο νέο πρόγραμμα μικροδορυφόρων, το οποίο επιτρέπει την επιτήρηση της χώρας σε πραγματικό χρόνο για την έγκαιρη πρόληψη πυρκαγιών και πλημμυρών. Παράλληλα, εξετάζεται η εξέλιξη του αριθμού 112 και η σημασία των ψηφιακών πλατφορμών, όπως αυτή για τον καθαρισμό των οικοπέδων, στην ενίσχυση της δημόσιας ασφάλειας. Ο Υπουργός υπογράμμισε τη χρήση των ανοιχτών δεδομένων και της τεχνητής νοημοσύνης ως απαραίτητα εργαλεία για τη λήψη κρίσιμων αποφάσεων υπό πίεση. Επιπλέον, αναφέρθηκε στον ψηφιακό μετασχηματισμό των δήμων σε «έξυπνες πόλεις» .

Τέλος, ανέδειξε την ανάγκη για ανθεκτικές υποδομές επικοινωνίας που παραμένουν λειτουργικές ακόμα και στις πιο αντίξοες καιρικές συνθήκες. Η λειτουργία των έξυπνων πόλεων βασίζεται στην ύπαρξη αισθητήρων για τη λήψη πληροφορίας και στη χρήση τεχνητής νοημοσύνης για τη λήψη έξυπνων αποφάσεων. Σημαντικό ρόλο παίζει η πλατφόρμα data.gov.gr, η οποία διαθέτει πλέον 22.000 ανοιχτά σύνολα δεδομένων (datasets), συμπεριλαμβανομένων μετεωρολογικών και online στοιχείων. Χρήσιμες πληροφορίες για τη λειτουργία των πόλεων μπορούν να αντληθούν ακόμη και από κάμερες σε διαβάσεις πεζών. Ως παράδειγμα δήμου με αξιοσημείωτα αποτελέσματα αναφέρεται ο Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης (3Β). Η επιτυχία τους εξαρτάται από την κοινή προσπάθεια και την ευθύνη τόσο της πολιτείας όσο και των δήμων να υλοποιήσουν τα προγράμματα και να υιοθετήσουν νέους τρόπους λειτουργίας

#Natcat Summit#Πολιτική#Φυσικές Καταστροφές
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