Όταν ο πελάτης βρίσκεται στο επίκεντρο της στρατηγικής

Στα προηγούμενα άρθρα μιλήσαμε για το Customer Experience, το Customer Journey και τη σημασία της στρατηγικής στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση.

Όλα αυτά όμως οδηγούν σε ένα ακόμη πιο ουσιαστικό ερώτημα:

Ποιος βρίσκεται τελικά στο επίκεντρο των αποφάσεών μας;

Το προϊόν;

Η προμήθεια;

Ο στόχος παραγωγής;

Ή ο πελάτης- ασφαλισμένος ;

Η απάντηση μοιάζει αυτονόητη. Στην πράξη όμως δεν είναι.

Πολλοί επαγγελματίες δηλώνουν ότι έχουν πελατοκεντρική προσέγγιση. Στην πραγματικότητα όμως λειτουργούν προϊόντοκεντρικά.

Ξεκινούν από το προϊόν που θέλουν να πουλήσουν και στη συνέχεια αναζητούν τον πελάτη που μπορεί να το αγοράσει.

Η πελατοκεντρικότητα λειτουργεί ακριβώς αντίστροφα.

Ξεκινά από τον άνθρωπο και καταλήγει στη λύση.

Τι είναι πραγματικά η Customer Centricity;

Η Customer Centricity είναι μια επιχειρηματική στρατηγική που τοποθετεί τον πελάτη στο κέντρο κάθε απόφασης.

Δεν αφορά μόνο την εξυπηρέτηση.

Δεν αφορά μόνο τις πωλήσεις.

Δεν αφορά μόνο την επικοινωνία.

Αφορά τον τρόπο σκέψης.

Κάθε ενέργεια αξιολογείται μέσα από ένα βασικό ερώτημα:

«Πώς δημιουργούμε περισσότερη αξία για τον πελάτη μας;»

Τι σημαίνει πελατοκεντρικότητα για έναν ασφαλιστικό διαμεσολαβητή;

Σημαίνει ότι δεν ξεκινά τη συζήτηση από τα προϊόντα. Ξεκινά από τη ζωή του πελάτη. Από τις ανάγκες του. Από τους στόχους του. Από τις ανησυχίες του. Από τους κινδύνους που θέλει να διαχειριστεί. Από τα όνειρα που θέλει να προστατεύσει. Ο “πελατοκεντρικός” ασφαλιστικός σύμβουλος δεν ρωτά: «Ποιο πρόγραμμα να σας παρουσιάσω;». Ρωτά: «Τι είναι σημαντικό για εσάς να προστατεύσετε;»

Οι 5 αρχές της πελατοκεντρικής ασφαλιστικής διαμεσολάβησης

1. Κατανόηση πριν από την πρόταση

Η καλύτερη πρόταση δεν είναι η πιο πλήρης.

Είναι εκείνη που απαντά στην πραγματική ανάγκη του πελάτη.

2. Προσωποποίηση αντί για τυποποίηση